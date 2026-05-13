تشكيلة كرواتيا لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

بينما لا تزال لحظة التتويج قد أفلتت منهم حتى الآن، أثبتت كرواتيا أنها ليست فريقًا يمكن الاستهانة به عندما يتعلق الأمر بكأس العالم.

بعد إنهائهم ضمن المراكز الثلاثة الأولى في البطولتين السابقتين، قدّم الكروات حملة تصفيات دون هزيمة، ففازوا في سبع من مبارياتهم الثماني لبلوغ النهائيات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

قد يكونون قد خسروا بعض لاعبيهم المهمين بسبب الاعتزال الدولي في السنوات الأخيرة وقد يكون اثنان من نجومهم الراسخين قد تجاوزا سنوات ذروتهم، لكن مع الأسطورة لوكا مودريتش الذي يُظهر أنه لا يزال يمتلك ما يلزم للأداء على أعلى مستوى، فإن فريق زلاتكو داليتش سيقدّم أكثر من مجرد اختبار صعب للفرق التي سيواجهها هذا الصيف، والتي تشمل إنجلترا في المجموعة L.

كما ستواجه كرواتيا غانا وبنما وستكون واثقة بالتأكيد من تحقيق مشوار عميق آخر في الأدوار الإقصائية من البطولة.

