Montenegro v Croatia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

تشكيلة كرواتيا لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج إلى معرفته عن تشكيلة كرواتيا لكأس العالم لكرة القدم 2026

بينما لا تزال لحظة التتويج قد أفلتت منهم حتى الآن، أثبتت كرواتيا أنها ليست فريقًا يمكن الاستهانة به عندما يتعلق الأمر بكأس العالم.

بعد إنهائهم ضمن المراكز الثلاثة الأولى في البطولتين السابقتين، قدّم الكروات حملة تصفيات دون هزيمة، ففازوا في سبع من مبارياتهم الثماني لبلوغ النهائيات في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

قد يكونون قد خسروا بعض لاعبيهم المهمين بسبب الاعتزال الدولي في السنوات الأخيرة وقد يكون اثنان من نجومهم الراسخين قد تجاوزا سنوات ذروتهم، لكن مع الأسطورة لوكا مودريتش الذي يُظهر أنه لا يزال يمتلك ما يلزم للأداء على أعلى مستوى، فإن فريق زلاتكو داليتش سيقدّم أكثر من مجرد اختبار صعب للفرق التي سيواجهها هذا الصيف، والتي تشمل إنجلترا في المجموعة L.

كما ستواجه كرواتيا غانا وبنما وستكون واثقة بالتأكيد من تحقيق مشوار عميق آخر في الأدوار الإقصائية من البطولة.

    حراس المرمى

    من المتوقع أن يبدأ دومينيك ليفاكوفيتش في حراسة المرمى لكرواتيا. حارس مرمى دينامو زغرب أثار الإعجاب خلال كأس العالم 2022، حيث كان بطل فريقه بتصديات في انتصارات ركلات الترجيح ضد اليابان والبرازيل أثناء وصولهم إلى نصف النهائي. خيارات الحارس الاحتياطي جميعها تفتقر إلى الخبرة قليلاً، حيث إن دومينيك كوتارسكي، وإيفور باندور، وإيفيتسا إيفوسيتش يملكون فقط تسع مشاركات دولية فيما بينهم.

    اللاعبالنادي
    دومينيك ليفاكوفيتشدينامو زغرب
    دومينيك كوتارسكيكوبنهاغن
    إيفور باندورهال سيتي
    إيفيتسا إيفوسيتشهايدوك سبليت
    المدافعون

    في الدفاع، تفتخر كرواتيا بلاعبين يتمتعون بخبرة كبيرة في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا. يُعد يوشكو غفارديول الأبرز ومن المتوقع أن يلعب على الطرف في مركز الظهير، بينما يعزز أمثال دويي تشاليتا-كار ويوسيب ستانيشيتش خط الدفاع.

    وسيكون لديهم عمق كبير إذا لزم الأمر أيضاً، مع توقع إدراج بورنا سوسا لاعب كريستال بالاس والموهبة الشابة المثيرة في توتنهام لوكا فوشكوفيتش، المعار حالياً إلى هامبورغ، في القائمة النهائية المكونة من 26 لاعباً.

    اللاعبالنادي
    يوشكو غفارديولمانشستر سيتي
    دويي تشاليتا-كارريال سوسيداد
    يوسيب ستانيشيتشبايرن ميونخ
    يوسيب يورانوفيتشيونيون برلين
    بورنا سوساكريستال بالاس
    يوسيب شوتالوأياكس
    لوكا فوشكوفيتشهامبورغ
    مارين بونغراتشيتشفيورنتينا
    لاعبي خط الوسط

    لطالما كانت قوة كرواتيا هي جودة لاعبي خط الوسط المركزي لديهم. وبينما لم يعد مارسيلو بروزوفيتش وإيفان راكيتيتش موجودين، يظل لوكا مودريتش موثوقًا كما كان دائمًا، بينما يتمتع أندريه كراماريتش أيضًا بخبرة هائلة مع أكثر من 100 مباراة دولية باسمه.

    لقد أبهر ماريو باشاليتش مع أتالانتا وينبغي أن يحصل على الكثير من الدقائق في أمريكا الشمالية، وكذلك المخضرم ماتيو كوفاتشيتش.

    اللاعبالنادي
    لوكا مودريتشإيه سي ميلان
    أندريه كراماريتشهوفنهايم
    ماريو باشاليتشأتالانتا
    نيكولا فلاشيتشتورينو
    ماتيو كوفاتشيتشمانشستر سيتي
    لوفرو مايرفولفسبورغ
    نيكولا موروبولونيا
    بيتار سوسيتشإنتر ميلان
    المهاجمون

    إحدى المناطق التي قد تعاني فيها كرواتيا خلال الصيف هي في الخط الأمامي. لا يزال إيفان بيريشيتش يثبت أنه قادر على تقديم الأداء عند استدعائه، لكن المدرب داليتش اضطر إلى تدوير اللاعبين في مركز المهاجم الصريح حيث لم يحسم أحد القميص بشكل نهائي خلال فترات التوقف الدولية الأخيرة.

    قد ينتهي الأمر بأن يحصل أنتي بوديمير على الأفضلية بسبب خبرته العامة، لكنه بالكاد كان غزير التهديف بألوان الفاتريني. ويمكن قول الشيء نفسه عن بيتار موسا، وإيغور ماتانوفيتش، وفرانيو إيفانوفيتش، وميسلاف أورشيتش، ومعظمهم لا يزالون صغارًا ويفتقرون إلى الخبرة باستثناء أورشيتش، الذي يُعد أحد أصحاب الخبرة الأكبر في التشكيلة بعمر 33 عامًا. 

    اللاعبالنادي
    أنتي بوديميرأوساسونا
    بيتار موساإف سي دالاس
    إيفان بيريشيتشبي إس في آيندهوفن
    إيغور ماتانوفيتشفرايبورغ
    فرانيو إيفانوفيتشبنفيكا
    ميسلاف أورشيتشبافوس
    نجوم كرواتيا

    إذا كان على كرواتيا أن تجمع مسيرة مفاجئة أخرى إلى نصف النهائي، فسيحتاجون إلى نجومهم ذوي الخبرة الهائلة للظهور مرة أخرى. قد يكون لوكا مودريتش في سن الأربعين لكنه لم يُظهر أي علامة على السماح لمعاييره بالانخفاض في ميلان، بينما سيكون شريك خط الوسط المحتمل ماتيو كوفاتشيتش مهمًا رغم تحمّله موسمًا مليئًا بالإصابات في مانشستر سيتي.

    إيفان بيريشيتش يحب تسجيل هدف في كأس العالم، بينما سيُعتمد على يوشكو غفارديول لإبقاء الأمور محكمة في الخلف وتقديم تهديد تهديفي في الكرات الثابتة. لقد أظهرت كرواتيا صلابتها في بطولات دولية سابقة وحارس المرمى دومينيك ليفاكوفيتش سيلعق شفتيه عند احتمال إنقاذ أمته مرة أخرى إذا تحقق ركلات الترجيح في الأدوار الإقصائية.

    التشكيلة الأساسية المتوقعة لكرواتيا لكأس العالم 2026

    لدى كرواتيا نواة مستقرة إلى حد كبير في الدفاع وخط الوسط، رغم أن كيفية حشر مجموعة من اللاعبين ذوي التفكير المركزي في تشكيلة أساسية واحدة ستكون مادة للتفكير بالنسبة للمدرب داليتش.

    كما أن مدرب المنتخب الوطني قام أيضاً بالتبديل والتغيير في المهاجم الصريح خلال فترات التوقف الدولية الأخيرة، رغم أن لا أحد قد أقنع حتى الآن.

    وعندما يتعلق الأمر بالأمر، ستعتمد كرواتيا على نجومها في الدفاع وخط الوسط لمنحهم الأساس الصلب الذي يحتاجونه لترك بصمتهم في كأس العالم، مع احتمال تكليف بوديمير بدور تسجيل الأهداف الرئيسي في المقدمة.

    التشكيلة الأساسية المتوقعة لكرواتيا (4-2-3-1): ليفاكوفيتش؛ غفارديول، كاليتا-كار، سوتالو، ستانيشيتش؛ مودريتش، كوفاتشيتش؛ باساليتش، كراماريتش، بيريشيتش؛ بوديمير.

