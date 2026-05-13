تشكيلة غانا لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

تتجه غانا نحو كأس العالم الخامسة لها بعد حملة تصفيات مثيرة للإعجاب شهدت فوز النجوم السوداء في ثماني مباريات من أصل 10 مباريات في التصفيات وحصولهم على أحد المقاعد التسعة التلقائية لأفريقيا.

بلغ النجوم السوداء ربع النهائي في عام 2010 وسيضعون نصب أعينهم مشواراً إلى مرحلة الأدوار الإقصائية بفضل تشكيلة مليئة بالمواهب الهجومية المثيرة. من المتوقع أن يتألق نجما الدوري الإنجليزي الممتاز محمد قدوس وأنطوان سيمينيو وهما جزء من هجوم مثير ينبغي أن يضم أيضاً إيناكي ويليامز لاعب أتلتيك بلباو وجوردان آيو لاعب ليستر.

ستواجه غانا بنما وإنجلترا وكرواتيا في دور المجموعات وستكون حريصة على التعويض عن خيبة الأمل المتمثلة في الغياب عن كأس الأمم الأفريقية 2025 من خلال تقديم عرض جيد هذا الصيف.

وقبل الحدث الأبرز لعام 2026، يلقي GOAL نظرة على التشكيلة المحتملة التي قد تسافر إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

