تشكيلة غانا لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

تتجه غانا نحو كأس العالم الخامسة لها بعد حملة تصفيات مثيرة للإعجاب شهدت فوز النجوم السوداء في ثماني مباريات من أصل 10 مباريات في التصفيات وحصولهم على أحد المقاعد التسعة التلقائية لأفريقيا.

بلغ النجوم السوداء ربع النهائي في عام 2010 وسيضعون نصب أعينهم مشواراً إلى مرحلة الأدوار الإقصائية بفضل تشكيلة مليئة بالمواهب الهجومية المثيرة. من المتوقع أن يتألق نجما الدوري الإنجليزي الممتاز محمد قدوس وأنطوان سيمينيو وهما جزء من هجوم مثير ينبغي أن يضم أيضاً إيناكي ويليامز لاعب أتلتيك بلباو وجوردان آيو لاعب ليستر.

ستواجه غانا بنما وإنجلترا وكرواتيا في دور المجموعات وستكون حريصة على التعويض عن خيبة الأمل المتمثلة في الغياب عن كأس الأمم الأفريقية 2025 من خلال تقديم عرض جيد هذا الصيف.

وقبل الحدث الأبرز لعام 2026، يلقي GOAL نظرة على التشكيلة المحتملة التي قد تسافر إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

    حراس المرمى

    بنجامين أساري هو حاليًا حارس المرمى رقم 1 في غانا ويبدو أنه سيواصل ذلك في كأس العالم. يواصل حارس مرمى هارت أوف أوكس إثارة الإعجاب في الدوري الغاني الممتاز وهو زوج آمن من الأيدي للنجوم السوداء. من المتوقع أن يكون لورانس آتي-زيغي من سانت غالن وجوزيف أنانغ من سانت باتريكز أثليتيك هما البديلين في البطولة لرجال أوتو أدو.

    اللاعبالنادي 
    لورانس آتي-زيغيسانت غالن
    جوزيف أنانغسانت باتريكز أثليتيك
    بنجامين أساريهارتس أوف أوك
    المدافعون

    لم تستقبل غانا سوى ستة أهداف في 10 مباريات في تصفيات كأس العالم، مما يسلط الضوء على مدى صلابة خطها الخلفي. كانت شراكة أليخاندير جيكو ومحمد ساليسو في الخلف أساسية لكن النجوم السوداء تلقت صدمة بخبر أن مدافع موناكو سيغيب عن كأس العالم بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

    كان جيديون منساه عنصرًا ثابتًا في مركز الظهير الأيسر لغانا لكنه أصبح الآن تحت الضغط على مكانه من ديريك كون. وقد قدم مدافع يونيون برلين موسمًا مثيرًا للإعجاب بهدوء في ألمانيا وسيكون جزءًا من التشكيلة التي تتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا هذا الصيف.

    سيأمل النجم الشاب كوجو بيبرا أوبونغ في الحفاظ على مكانه في التشكيلة بعد تلقيه أول استدعاء دولي في نهاية العام الماضي عقب بداية مشرقة في الحياة في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى مع نيس. كما استدعى أوتو أدو أيضًا باتريك بفيفر ومارفن سينايا وديريك لوكاسن للمباريات الودية في فترة الإعداد للبطولة، مانحًا الثلاثي فرصة لتأكيد أحقيتهم في تشكيلته النهائية.

    اللاعبالنادي 
    جيديون منساهأوكسير
    جيروم أوبوكوإسطنبول باشاك شهير
    كوجو بيبرا أوبونغنيس
    كاليب ييرينكيينوردسيلاند
    يوناس أدجيتيبازل
    إبينيزر أنانسانت إتيان
    ألكسندر جيكوسبارتاك موسكو
    باتريك بفيفردارمشتات 98
    ديريك لوكاسنبافوس إف سي
    مارفن سيناياأوكسير
    ديريك كونيونيون برلين
    لاعبي خط الوسط

    يُعدّ محمد قدوس لاعب توتنهام الاسم الأبرز في خط وسط غانا. في الواقع، كان هدفه هو الذي ضمن تأهل غانا إلى كأس العالم على حساب جزر القمر. وقد عانى اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا من موسم مخيب للآمال في الدوري الإنجليزي الممتاز مع السبيرز، لكنه سيأمل في وضع تلك المتاعب جانبًا للتألق في كأس العالم. كما عانى قدوس أيضًا من الإصابة في عام 2026، لكن الأمل هو أن يكون لائقًا ومنتعشًا للبطولة.

    يواصل لاعب وسط فياريال توماس بارتي كونه جزءًا مهمًا من التشكيلة، رغم محدودية وقت اللعب في الدوري الإسباني هذا الموسم، لكنه لعب دورًا رئيسيًا في حملة تصفيات النجوم السوداء، ولا يزال أحد أكثر أعضاء التشكيلة خبرة. 

    نجم أوكسير إليشا أوسوسون هو لاعب وسط رئيسي آخر لغانا، وسيأمل في تجاوز مشكلات الإصابات التي عانى منها للعب دور أساسي مع النجوم السوداء في البطولة، بينما عاد إبراهيم سليمانا إلى التشكيلة في الوقت المناسب لمباريات مارس الودية. 

    من المتوقع أن يغيب أبو فرانسيس بعد تعرضه لكسر مزدوج في الساق في مباراة ودية ضد اليابان في نهاية عام 2026.

    اللاعبالنادي 
    إليشا أوسوأوكسير
    توماس بارتيفياريال
    كيلفن نكرومهميديما
    كواسي سيبوأوفييدو
    برينس أوسوسوميديما إس سي
    محمد قدوستوتنهام
    ساليس عبد الصمدنيس
    إبراهيم سليماناكالجلياري
    المهاجمون

    هجوم غانا مليء بالأسماء اللامعة وهناك منافسة شديدة على مكان في التشكيلة لبطولة هذا الصيف. نجم مانشستر سيتي أنطوان سيمينيو مضمون له مكان وسيُتوقع منه أن يتألق مع النجوم السود في البطولة.

    مهاجم أتلتيك كلوب إيناكي ويليامز وجوردان آيو لاعب ليستر هما أيضًا من المؤكدين للمدرب أوتو أدو وهما مهاجمان مُثبتان بسجلات تهديف قوية على مستوى النادي والمستوى الدولي.

    وفي أماكن أخرى، يستمر الجدل محتدمًا حول ما إذا كان النجم المخضرم أندرو آيو سيدخل التشكيلة. اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا لم يشارك منذ كأس الأمم الأفريقية 2023 لكن كانت هناك دعوات لمكافأة ولائه للقضية بمكان في التشكيلة.

    فاتاوو إسحاقو وكمال الدين سليمانا هما أيضًا عضوان مثيران في التشكيلة. نجم ليستر إسحاقو لفت الأنظار ببعض الأهداف الاستعراضية، بينما يُعرف سليمانا بقدرته على المراوغة ولمسته الحريرية.

    اللاعبالنادي 
    عبدول فاتاوو إسحاقوليستر
    كريستوفر بونسو باهالقادسية
    كمال الدين سليماناأتالانتا
    جوردان آيوليستر
    إيناكي ويليامزأتلتيك كلوب
    أنطوان سيمينيومان سيتي
    إرنست نواماهليون
    براندون توماس أسانتيكوفنتري
    برينس أدوفيكتوريا بلزن
    نجوم غانا

    لا شك أن غانا ستتطلع إلى أنطوان سيمينيو للإلهام في كأس العالم. لقد أضاء المهاجم الدوري الإنجليزي الممتاز بقدرته أمام المرمى مع بورنموث، وواصل ببساطة ذلك المستوى منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي في نافذة الانتقالات الشتوية في يناير، رافعًا كأس كاراباو في مارس.

    نجم الدوري الإنجليزي الممتاز الآخر محمد قدوس هو لاعب آخر يتمتع بقدرة استثنائية ويميل إلى الارتقاء في المناسبات الكبيرة. عانى قدوس من الإصابة خلال فترة وجوده في سبيرز، لكنه ينبغي أن يكون لائقًا في الوقت المناسب لكأس العالم ومتحمسًا للانطلاق بعد حملة صعبة.

    من المتوقع أن يقود قائد الفريق جوردان أيو الهجوم مرة أخرى. كان نجم ليستر هداف غانا في التصفيات، برصيد سبعة أهداف، وسيأمل أن يقود بالقدوة وهو يتجه إلى كأس العالم الثالثة له مع غانا.

    التشكيلة الأساسية المتوقعة لغانا لكأس العالم 2026

    سيبدأ بنجامين أساري في حراسة المرمى لغانا في كأس العالم خلف خط دفاعي صلب. سيتخذ أليخاندير جيكو موقعه المعتاد لكنه سيحتاج إلى شريك جديد مع خروج محمد ساليسو  من الخدمة. قد يحصل جيروم أوبوكو على الاختيار، مع سيدو ومنساه كظهيرين.

    أمام ذلك، سيقوم توماس بارتي بارتكاز خط الوسط وسيتخذ موقعه المعتاد إلى جانب كواسي سيبو. سيُكلَّف محمد قدوس بجلب الإلهام والإبداع الهجومي وكذلك تزويد خط الهجوم.

    سيقود القائد جوردان أيو الفريق إلى كأس العالم كجزء من خط هجومي يبدو خطيراً. من المتوقع أن يلعب أنطوان سيمينيو دوراً بارزاً، مع احتمال أن يكون فتاوو إسحاقو مستعداً لإكمال الثلاثي الأمامي.

    التشكيلة الأساسية المتوقعة لغانا في كأس العالم 2026 (4-3-3): أساري؛ سيدو، أوبوكو، جيكو، منساه؛ بارتي، سيبو، قدوس؛ فتاوو إسحاقو، جوردان أيو، سيمينيو.

