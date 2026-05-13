تشكيلة سويسرا لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

بصرف النظر عن فترة قاتمة من عام 1970 إلى عام 1990، كانت سويسرا من المنتظمين في كأس العالم على مر السنين وحجزت مكانها في أمريكا الشمالية عبر مشوار تصفيات قوي.

وبالاقتران مع كوسوفو وسلوفينيا والسويد، لم تُهزم سويسرا خلال مبارياتها الست، ففازت في أربع منها وسجلت 14 هدفًا إجمالًا لتنهي التصفيات بفارق ثلاث نقاط في صدارة الترتيب. وكانت مكافأتها مجموعة في كأس العالم تبدو لطيفة إلى حد ما حيث ستواجه الدولة المضيفة المشاركة كندا وقطر والبوسنة والهرسك.

لا يملك منتخب ناتي سجلًا مذهلًا على الساحة العالمية، إذ كانت أفضل نتيجة له بلوغ ربع النهائي في عامي 1934 و1954. كما أُقصي في دور الـ16 في آخر ثلاث نسخ من كأس العالم، لكن مع عدد من أصحاب الخبرة من اللاعبين الأكبر سنًا وبعض الشبان المثيرين في تشكيلته، قد ينتهي الأمر بسويسرا لتكون حصانًا أسود لمشوار عميق في الأدوار الإقصائية، حتى وإن كانت أسماء معروفة مثل شيردان شاكيري ويان سومر وهاريس سيفيروفيتش قد أنهت مسيرتها على الصعيد الدولي.

ومع وجود شخصيات قيادية مثل مانويل أكانجي وريكاردو رودريغيز وجرانيت تشاكا في تشكيلة سويسرا، تتوفر الكثير من المعرفة والخبرة للمدرب الرئيسي مراد ياكين، الذي سيكون حريصًا أيضًا على استخراج أفضل ما لدى مهاجميه الموهوبين لكن المتقلبين.

