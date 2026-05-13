Goal.com
مباشرالتذاكر
Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

ترجمه

تشكيلة سويسرا لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

سويسرا
كأس العالم

""" كل ما تحتاج إلى معرفته عن تشكيلة سويسرا لكأس العالم لكرة القدم 2026 """

"""

بصرف النظر عن فترة قاتمة من عام 1970 إلى عام 1990، كانت سويسرا من المنتظمين في كأس العالم على مر السنين وحجزت مكانها في أمريكا الشمالية عبر مشوار تصفيات قوي.

وبالاقتران مع كوسوفو وسلوفينيا والسويد، لم تُهزم سويسرا خلال مبارياتها الست، ففازت في أربع منها وسجلت 14 هدفًا إجمالًا لتنهي التصفيات بفارق ثلاث نقاط في صدارة الترتيب. وكانت مكافأتها مجموعة في كأس العالم تبدو لطيفة إلى حد ما حيث ستواجه الدولة المضيفة المشاركة كندا وقطر والبوسنة والهرسك.

لا يملك منتخب ناتي سجلًا مذهلًا على الساحة العالمية، إذ كانت أفضل نتيجة له بلوغ ربع النهائي في عامي 1934 و1954. كما أُقصي في دور الـ16 في آخر ثلاث نسخ من كأس العالم، لكن مع عدد من أصحاب الخبرة من اللاعبين الأكبر سنًا وبعض الشبان المثيرين في تشكيلته، قد ينتهي الأمر بسويسرا لتكون حصانًا أسود لمشوار عميق في الأدوار الإقصائية، حتى وإن كانت أسماء معروفة مثل شيردان شاكيري ويان سومر وهاريس سيفيروفيتش قد أنهت مسيرتها على الصعيد الدولي.

ومع وجود شخصيات قيادية مثل مانويل أكانجي وريكاردو رودريغيز وجرانيت تشاكا في تشكيلة سويسرا، تتوفر الكثير من المعرفة والخبرة للمدرب الرئيسي مراد ياكين، الذي سيكون حريصًا أيضًا على استخراج أفضل ما لدى مهاجميه الموهوبين لكن المتقلبين.

"""
  • FBL-EUR-NATIONS-SUI-DENAFP

    """ حراس المرمى """

    """

    كان يان سومر يضع قفازيه على مركز حارس المرمى الأساسي لسويسرا لأكثر من عقد. ومع ذلك، فإن اعتزاله الدولي قبل عامين قد أتاح لغريغور كوبيل لاعب بوروسيا دورتموند أن يتقدم إلى الدور الرئيسي بعد أن قضى وقته كبديل. ومن المتوقع أن يشغل إيفون مفوغو ومارفن كيلر، اللذان يلعبان لصالح لوريان ويونغ بويز على التوالي، مراكز الاحتياط.

    اللاعبالنادي
    غريغور كوبيلبوروسيا دورتموند
    إيفون مفوغولوريان
    مارفن كيلريونغ بويز
     """
    • إعلان
  • Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    المدافعون

    """

    في الخلف، سيعتمد المدرب ياكين على مانويل أكانجي وريكاردو رودريغيز بوصفهما اثنين من أكثر عناصره خبرةً للحفاظ على تماسك الأمور. أكانجي، الموجود الآن في إنتر ميلان، معروف جيداً لدى جماهير الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه بسبعة ألقاب كبرى مع مانشستر سيتي، بينما كان رودريغيز معروفاً سابقاً كآلة تمريرات حاسمة بفضل كراته الخطيرة من مركز الظهير الأيسر، رغم أن إحصاءاته هذه الأيام ليست مثيرة للإعجاب تماماً مثل الأرقام التي حققها أثناء وجوده في فولفسبورغ في عقد 2010.

    ومن المرجح أن يشارك أكانجي في قلب الدفاع نيكو إلفيدي، الذي كان عنصراً أساسياً في دفاع بوروسيا مونشنغلادباخ منذ انضمامه إلى النادي الألماني قادماً من إف سي زيورخ، بينما يُتوقع أن يشغل سيلفان فيدمر لاعب ماينتس مركز الظهير الأيمن. وهناك عمق كافٍ في أماكن أخرى من التشكيلة أيضاً، حيث يلعب كل من ميرو موهايم، وإراي كوميرت، ولوكا جاكيز، وأوريلي أميندا في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

    اللاعبالنادي
    ميرو موهايمهامبورغ
    سيلفان فيدمرماينتس
    نيكو إلفيديبوروسيا مونشنغلادباخ
    مانويل أكانجيإنتر ميلان
    ريكاردو رودريغيزريال بيتيس
    إراي كوميرتفالنسيا
    لوكا جاكيزشتوتغارت
    أوريلي أمينداآينتراخت فرانكفورت
     """
  • Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    لاعبي خط الوسط

    """

    غرانيت تشاكا شبه مؤكد أن يبدأ في وسط الملعب كقائد، ما لم يُسقط نجم سندرلاند بإصابة قرب نهاية الموسم. لاعب وسط أرسنال السابق يقدم الكثير من القيادة في وسط الملعب وسيُساعد من ناحية الحركة بوجود أمثال ريمو فرويلر وميشيل أيبيشر.

    دينيس زكريا لم يرقَ إلى المستوى خلال فترة قصيرة في تشيلسي لكنه يقدم عروضًا ثابتة بما يكفي مع موناكو ليواصل التواجد في تشكيلة سويسرا، بينما سيأتي الدعم من يوهان مانزامبي لاعب فرايبورغ، الذي يُعد على الأرجح أكثر مواهب البلاد إثارة وهو في سن 20 عامًا فقط، وكذلك جبريل سو لاعب إشبيلية وفينسنت سييرو لاعب الشباب وغيرهم.

    اللاعبالنادي
    دينيس زكرياموناكو
    ريمو فرويلربولونيا
    يوهان مانزامبيفرايبورغ
    غرانيت تشاكاسندرلاند
    جويل مونتيرويونغ بويز
    جبريل سوإشبيلية
    فينسنت سييروالشباب
    ألفين سانشيزيونغ بويز
    ميشيل أيبيشربيزا
    فابيان ريدرأوغسبورغ
    فيليب أوغرينيتشفالنسيا
    أردون جاشاريإيه سي ميلان
     """
  • Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    المهاجمون

    """

    لدى سويسرا خياران مختلفان في المقدمة، لكن رجلهم الرئيسي من المرجح أن يكون نجم رين برييل إمبولو. لم يحصل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا على الانتقال الكبير الذي كان متوقعًا له أثناء وجوده في بازل ولاحقًا شالكه، لكنه نادرًا ما خذل منتخب بلاده ولديه خبرة سابقة في التسجيل في البطولات الدولية، ولا سيما هز الشباك ضد إنجلترا في يورو 2024 قبل أن يتم إقصاؤهم بركلات الترجيح.

    قدم دان ندوي موسمًا أول هادئًا في نوتنغهام فورست لكن تعدد استخداماته ومراوغاته المتفجرة قد تلفت الأنظار في أمريكا الشمالية، بينما تمركز روبن فارغاس وتحركاته يجعلان منه دائمًا مصدر خطورة داخل منطقة جزاء الخصم.

    اللاعبالنادي
    برييل إمبولورين
    دان ندوينوتنغهام فورست
    روبن فارغاسإشبيلية
     """
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-SUI-SWEAFP

    نجوم سويسرا

    """

    تُعدّ الشخصيات الرئيسية في سويسرا لاعبين قد يكونون بالفعل بصدد المشاركة في آخر بطولة دولية لهم هذا الصيف. غرانيت تشاكا رأى كل شيء ويقترب من 150 مشاركة مع المنتخب الوطني. سيكون حريصًا على ترك بصمته - وربما بتسديدة صاروخية من بعيد بفضل قدرته على التسديد - لكن بريل إمبولو هو من سيتحمل العبء الرئيسي لتسجيل الأهداف في أمريكا الشمالية.

    سيحتاج إلى دعم من ريكاردو رودريغيز، الذي يمكنه صناعة الفرص من مركز الظهير الأيسر، وكذلك الجناحين دان ندوي وروبن فارغاس.

    غريغور كوبيل بنى أيضًا سمعة طيبة بفضل عروضه مع دورتموند في ألمانيا وسيكون من بين أكثر حراس المرمى سمعةً في كأس العالم. لقد تُرك أمامه قفازات كبيرة لملئها بعد رحيل سومر لكنه أكثر من قادر على تقديم تصديات مهمة عندما يكون الأمر مهمًا.

    """
  • Switzerland v Sweden - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    التشكيلة الأساسية المتوقعة لسويسرا في كأس العالم 2026

    """

    غالبًا ما تتناوب سويسرا بين تشكيلتي 4-3-3 و4-2-3-1، لكن قد تكون الأولى هي التي سيتم الاعتماد عليها في أمريكا الشمالية خلال الصيف.

    سيشارك كوبيل بين القائمين مع أكانجي ورودريغيز كجزء من رباعي الدفاع، بينما قد يرافق تشاكا كلٌّ من فرويلر وسو في ثلاثي خط الوسط.

    في المقدمة، سيسعى ندوي وفارغاس إلى تزويد المهاجم المركزي إمبولو بفرص للتسجيل، مع القدوم من الجناح لتسديد الكرات بأنفسهم.

    التشكيلة المتوقعة لسويسرا الأساسية (4-3-3): كوبيل؛ ويدمر، إلفيدي، أكانجي، رودريغيز؛ فرويلر، تشاكا، سو؛ ندوي، إمبولو، فارغاس.

    """
المباريات الودية
سويسرا crest
سويسرا
سويسرا
الأردن crest
الأردن
الأردن