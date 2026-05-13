تشكيلة ساحل العاج لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

يتجه منتخب ساحل العاج إلى أول كأس عالم له منذ 12 عاماً بعد تصدره مجموعة التصفيات متقدماً على الغابون للبطولة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

يعلم المدرب إيمرس فاي أن فريقه سيواجه الإكوادور وألمانيا وكوراساو في البطولة بينما يسعى «الأفيال» إلى تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى على الإطلاق.

ومع ذلك، تدخل ساحل العاج البطولة بعد أن جُرّدت من لقب أبطال أفريقيا. وقد بلغ حامل اللقب ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 قبل أن يُهزم أمام مصر.

ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من المواهب داخل تشكيلة ساحل العاج، مع شبان مثيرين مثل أماد ديالو لاعب مانشستر يونايتد ويان ديوماند لاعب آر بي لايبزيغ يأملون في لعب دور بارز هذا الصيف. 

وقبل نسخة 2026، يلقي GOAL نظرة على التشكيلة المحتملة التي قد تسافر إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

    حراس المرمى

    يحيى فوفانا وألبان لافون يتنافسان حاليًا على المركز رقم 1 لساحل العاج قبل البطولة. يبدو أن حارس تشايكور ريزيسبور فوفانا يمتلك الأفضلية حاليًا وقد كان يلفت الأنظار في الدوري التركي الممتاز.

    ومع ذلك، فإن لافون أيضًا خيار موثوق وسيمنح المدرب فاي خيارًا صعبًا عندما يتعلق الأمر باختيار حارسه رقم 1. المنافسة الصحية بين حارسي المرمى لا يمكن أن تعني إلا أخبارًا جيدة لساحل العاج، مع أمل فاي بلا شك أن تُخرج أفضل ما لدى كلا اللاعبين. 

    يبدو أن محمد كوني لاعب شارلوروا سيكون الخيار الثالث في كأس العالم.

    اللاعبالنادي 
    يحيى فوفانا تشايكور ريزيسبور
    محمد كونيشارلوروا
    ألبان لافونباناثينايكوس
    """ المدافعون """

    هناك الكثير من الأسماء المألوفة في دفاع كوت ديفوار، ومن المتوقع أن يتم استدعاء نجمي الدوري الإنجليزي الممتاز إيمانويل أغبادو وويلي بولي ضمن القائمة، إلى جانب نجم روما إيفان نديكا، وشقيق مهاجم باريس سان جيرمان ديزيريه دويه غويلا، و عثمان ديوماندي لاعب سبورتينغ.

    أوديلون كوسونو وغيزلان كونان كلاهما يمتلكان الكثير من الخبرة وينبغي أن يتم اختيارهما، بينما عاد ويلفريد سينغو إلى المجموعة ويأمل أيضاً في الحصول على مكان في كأس العالم.

    وفي أماكن أخرى، يبدو أن مدافع إسطنبول باشاك شهير كريستوفر أوبيري وأرمل زوهوري لاعب إيبيريا 1999 يواجهان معركة لدخول القائمة بعد استبعادهما من وديات كوت ديفوار في مارس ضد كوريا الجنوبية واسكتلندا.

    اللاعبالنادي 
    إيمانويل أغبادو  وولفرهامبتون
    كليمنت أكبا أوكسير
    عثمان ديومانديسبورتينغ لشبونة
    غويلا دويهستراسبورغ
    جان-غيزلان كونان جيل فيسنتي
    أوديلون كوسونوأتالانتا
    إيفان نديكاروما
    ويلفريد سينغوغلطة سراي
    ويلي بولينوتنغهام فورست
    لاعبي خط الوسط

    هناك الكثير من المواهب في خط وسط كوت ديفوار، مع أمثال إبراهيم سانغاري، فرانك كيسي وسيكو فوفانا. سانغاري لاعب نوتنغهام فورست على وجه الخصوص قادم من موسم مثير للإعجاب في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث غذّت عروضه التكهنات بأن مانشستر يونايتد حريص على خدماته.

    كانت هناك بعض الشكوك حول مستقبل كيسي الدولي بعد كأس الأمم الأفريقية لكن ينبغي أن يواصل قيادة الفريق. لاعب الوسط المخضرم جان-ميشيل سيري هو لاعب آخر تم التشكيك في مستقبله الدولي من قبل المشجعين لكنه أُدرج في التشكيلة لمباريات مارس الودية وينبغي أن يصل إلى كأس العالم.

    قد يفوّت جان-فيليب غبامين بعد استبعاده من أحدث استدعاء لكوت ديفوار، بينما تم إدراج بارفيه غياغون وكريست إيناو أولا خيار مفيد آخر للمدرب فاي.

    اللاعبالنادي 
    سيكو فوفاناستاد رين
    بارفيه غياغونشارلوروا
    فرانك كيسيالأهلي
    كريست أولايطرابزون سبور
    إبراهيم سانغارينوتنغهام فورست
    جان-ميشيل سيريإن كيه ماريبور
    المهاجمون

    أماد ديالو هو الاسم الأبرز في هجوم ساحل العاج ويدخل البطولة بعد موسم قوي مع مانشستر يونايتد. سجل المهاجم ثلاثة أهداف من ثلاث مشاركات أساسية في كأس الأمم الأفريقية وسيحب أن يحافظ على هذا النوع من المستوى في كأس العالم.

    سيكون هناك أيضًا الكثير من الأنظار على يان ديوماند في كأس العالم. أصبح لاعب آر بي لايبزيغ لاعبًا مطلوبًا بعد أن لفت الأنظار في الدوري الألماني، مع أدائه المثير الذي يغذي التكهنات حول انتقال صيفي بمبلغ كبير.

    عانى سيباستيان هالر من الإصابة في 2026 لكن ينبغي أن يتم ضمه إذا تمكن من إثبات جاهزيته، بينما يبدو أن الجناح سيمون أدينغرا في طريقه للاستدعاء مجددًا إلى تشكيلة ساحل العاج بعد أن كان غيابه المفاجئ عن قائمة كأس الأمم الأفريقية.

    نيكولا بيبي يأمل أيضًا في استدعاء لكنه لديه عمل يتعين عليه القيام به. تم استبعاد لاعب أرسنال السابق في البداية من التشكيلة لمباريات مارس الودية ثم مُنح استدعاءً متأخرًا بعد استبعاد ديوماند بسبب الإصابة.

    الشباب إيلي واهي ومارتيال غودو يدفعون أيضًا من أجل أماكن في كأس العالم. حصل واهي على جواز سفره الإيفواري قبل البطولة بعد تغيير ولائه الدولي وقد لا يزال ينجح في الدخول ضمن القائمة.

    اللاعبالنادي 
    سيمون أدينغراموناكو
    أماد ديالومان يونايتد
    يان ديوماندآر بي لايبزيغ
    مارتيال غودوستراسبورغ
    إيفان غيساندأستون فيلا
    بازومانا توريهوفنهايم
    بيني تراوريبازل
    إيلي واهينيس
    نيكولا بيبيفياريال
    سيباستيان هالر أوتريخت
    نجوم ساحل العاج

    أماد ديالو أبهر في كأس الأمم الأفريقية وستأمل كوت ديفوار في المزيد من الشيء نفسه من المهاجم في كأس العالم 2026. كما كان اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا حضورًا أساسيًا لمانشستر يونايتد هذا الموسم، حيث جعلته مراوغاته على الجناح وقدرته أمام المرمى جزءًا خطيرًا من هجوم الشياطين الحمر.

    ستتجه أيضًا الكثير من الأنظار إلى يان ديوماند في كأس العالم 2026 وسط حديث عن انتقال بمبلغ كبير هذا الصيف. عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز ليفربول من بين عدة أندية يُتوقع أن تسعى لضم ديوماند، وقد تؤدي مشاركة قوية في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا إلى خطفه قبل بداية الموسم المحلي الجديد.

    مهاجم كوت ديفوار سيباستيان هالر لاعب آخر يستحق المتابعة وقد يكون لديه ما يثبته بعد غيابه عن كأس الأمم الأفريقية بسبب الإصابة. تعافى هالر من علاج السرطان ليسجل هدف الفوز في نهائي كأس الأمم الأفريقية 2024 لكنه لم يشارك بعد في كأس العالم. عانى اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا موسمًا صعبًا بسبب الإصابة وواجه صعوبة في العثور على أفضل مستوياته. ومع ذلك، إذا تمكن من التخلص من مشاكله البدنية، فإنه يظل قوة هجومية فعالة لكوت ديفوار.

    التشكيلة الأساسية المتوقعة لساحل العاج لكأس العالم 2026

    يبدو أن المدرب إيميرس فاي مستعد للإبقاء على ثقته في يحيى فوفانا على حساب ألبان لافونت في حراسة المرمى لكأس العالم. إن امتلاك حارسي مرمى من الطراز الرفيع يعد دفعة حقيقية للفريق ويعني أن هذا المركز في أيدٍ أمينة خلال البطولة.

    عادة ما يلعب منتخب ساحل العاج بخط دفاع مكوّن من أربعة لاعبين ينبغي أن يتألف من غويلا دويه وغيزلان كونان كظهيرين، مع شراكة أوديلون كوسونو لاعب أتالانتا مع مدافع روما إيفان نديكا في قلب خط الدفاع.

    من المتوقع أن ينال لاعب وسط نوتنغهام فورست إبراهيم سانغاري الأفضلية في خط الوسط وسيكون بالتأكيد لاعبًا يستحق المتابعة في البطولة. القائد المخضرم فرانك كيسي سيقود الفريق مرة أخرى، ومن المرجح أن يُكمل سيكو فوفانا لاعب بورتو ثلاثي خط الوسط.

    في المقدمة، هناك الكثير من المواهب للاختيار منها ومن المفترض أن يكون منتخب ساحل العاج ممتعًا للمشاهدة. توقّع رؤية أماد ديالو ويان ديوماند على الأطراف، مع سيباستيان هالر في العمق.

    التشكيلة الأساسية المتوقعة لساحل العاج في كأس العالم 2026 (4-3-3): يحيى فوفانا؛ غويلا دويه، أوديلون كوسونو، إيفان نديكا، غيزلان كونان؛ إبراهيم سانغاري، فرانك كيسي، سيكو فوفانا؛ أماد ديالو، سيباستيان هالر، يان ديوماند.

