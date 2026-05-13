تشكيلة ساحل العاج لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

يتجه منتخب ساحل العاج إلى أول كأس عالم له منذ 12 عاماً بعد تصدره مجموعة التصفيات متقدماً على الغابون للبطولة التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

يعلم المدرب إيمرس فاي أن فريقه سيواجه الإكوادور وألمانيا وكوراساو في البطولة بينما يسعى «الأفيال» إلى تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى على الإطلاق.

ومع ذلك، تدخل ساحل العاج البطولة بعد أن جُرّدت من لقب أبطال أفريقيا. وقد بلغ حامل اللقب ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 قبل أن يُهزم أمام مصر.

ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من المواهب داخل تشكيلة ساحل العاج، مع شبان مثيرين مثل أماد ديالو لاعب مانشستر يونايتد ويان ديوماند لاعب آر بي لايبزيغ يأملون في لعب دور بارز هذا الصيف.

وقبل نسخة 2026، يلقي GOAL نظرة على التشكيلة المحتملة التي قد تسافر إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

