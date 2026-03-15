تشكيلة بوغا لفريق يوفنتوس: مثل بيرلو-فيدال-بوغبا-ماركيزيو

أصبح جيريمي بوغا رسمياً أفضل صفقة أبرمتها يوفنتوس في سوق الانتقالات، إذا ما جمعنا بين فترات الصيف الماضي ويناير. بعد أن سجل أهدافًا في ثلاث مباريات متتالية (روما، بيزا، وأودينيزي)، يترك اللاعب الإيفواري المولود عام 1997 بصمته في هذه المرحلة من موسم يوفنتوس، وقبل كل شيء، يلقن يوفنتوس درسًا، أو بالأحرى يذكر يوفنتوس بدرس: لإجراء صفقات جيدة في سوق الانتقالات، ليس من الضروري إنفاق مبالغ طائلة، ففي بعض الأحيان تكفي الأفكار والحدس.

في الواقع، يدفعنا للتفكير في المبلغ الذي دفعته يوفنتوس مقابل بوغا مقارنة بالعديد من الصفقات الأخرى في السنوات الأخيرة، وهي صفقات لاعبين كان من المفترض نظريًا أن يقدموا أداءً أفضل بكثير من أداء لاعب ساسولو السابق. لكن ما يحدث هو العكس تمامًا.