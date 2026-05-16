Goal.com
مباشرالتذاكر
Belgium v Wales - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Harry Sherlock و Adhe Makayasa

ترجمه

تشكيلة بلجيكا لكأس العالم 2026: أي اللاعبين وصلوا إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

بلجيكا
كأس العالم

كل ما تحتاج إلى معرفته عن تشكيلة بلجيكا لكأس العالم لكرة القدم 2026.

"""

ستتجه بلجيكا إلى كأس العالم 2026 باعتبارها واحدة من المرشحين الخفيين للفوز بالبطولة بأكملها. 

لقد امتلك الشياطين الحمر بعضًا من أفضل اللاعبين في العالم في السنوات الأخيرة لكن جيلهم الذهبي أخفق بشكل سيئ السمعة في تحقيق مجد البطولات. 

شاركت بلجيكا في 13 بطولة طوال تاريخها؛ ولم تغب عن البطولات إلا بين عامي 1958 و1966، وكذلك نسخ 1974 و1978 و2006 و2010. ولم تشارك في بطولة 1950.

جاء أفضل إنجاز لبلجيكا في 2018، عندما وصل فريق مستوحى من كيفن دي بروين إلى نصف النهائي، وفي النهاية أنهى البطولة ثالثًا، بعد أن هزم إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث. هل يمكنهم التقدم خطوتين إضافيتين، والوصول إلى النهائي والفوز به، في 2026؟

"""
  • Wales v Belgium - Group J FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    حراس المرمى

    """

    تمتلك بلجيكا أحد أفضل حراس المرمى في كرة القدم العالمية في تيبو كورتوا. وقد خاض حارس مرمى ريال مدريد أكثر من 100 مباراة دولية مع منتخب بلاده، واشتهر بحصوله على جائزة القفاز الذهبي خلال تحقيق الشياطين الحمر المركز الثالث التاريخي في كأس العالم 2018 عقب سلسلة من العروض الاستثنائية.

    ويحظى كورتوا بدعم مناسب من حارس مرمى مانشستر يونايتد سينه لامينس، الذي تطور ليصبح أحد أبرز حراس المرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ وصوله إلى أولد ترافورد. ويكمل الثلاثي مايك بيندرز، المعار حاليًا إلى ستراسبورغ من تشيلسي، والذي يوفر خيارًا احتياطيًا مثيرًا وعالي الجودة للبطولة.

    اللاعبالنادي
    تيبو كورتواريال مدريد
    سينه لامينسمانشستر يونايتد
    مايك بيندرزستراسبورغ (معار من تشيلسي)
     """
    • إعلان
  • SOCCER FRIENDLY MEXICO VS BELGIUMAFP

    المدافعون

    """

    في الدفاع، شهدت بلجيكا تغييرًا كبيرًا في الحرس في السنوات الأخيرة عقب الاعتزالات الدولية للركيزتين الأسطوريتين يان فيرتونغن وتوبي ألدرفيريلد. ومع ذلك، لا يزال الخط الخلفي يزخر بالكثير من الخبرة في البطولات عبر الظهيرين المخضرمين تيموثي كاستاني لاعب فولهام وتوماس مونييه لاعب ليل، وكلاهما شارك بشكل بارز في نهائيات كبرى سابقة.

    ومن المقرر أن تمتزج هذه الخبرة الحيوية بموجة نابضة من الشباب، يتصدرها زينو ديباست البالغ من العمر 22 عامًا من سبورتينغ وكوني دي وينتر البالغ من العمر 23 عامًا من إيه سي ميلان. ويُكمل وحدة دفاعية متعددة الاستخدامات للبطولة كل من ماكسيم دي كويبر لاعب برايتون، وآرثر ثيات لاعب آينتراخت فرانكفورت، وثنائي كلوب بروج براندون ميشيلي وخواكين سايس، إلى جانب الموهبة الواعدة ناثان نغوي من ليل.

    اللاعبالنادي
    توماس مونييهليل
    تيموثي كاستانيفولهام
    آرثر ثياتآينتراخت فرانكفورت
    زينو ديباستسبورتينغ سي بي
    ماكسيم دي كويبربرايتون آند هوف ألبيون
    براندون ميشيليكلوب بروج
    كوني دي وينترإيه سي ميلان
    خواكين سايسكلوب بروج
    ناثان نغويليل
     """
  • Kevin De Bruyne BelgiumGetty Images

    لاعبي خط الوسط

    """

    تواصل بلجيكا التفاخر بموهبة تكتيكية لافتة وعمق في غرفة المحركات. إلى جانب المخضرمين الدوليين يوري تيليمانس وأكسل فيتسل، يمتلك الشياطين الحمر أحد أفضل مايسترو خط الوسط على هذا الكوكب في كيفن دي بروين، الذي يظل قوة من الطراز العالمي حتى في سن 34.

    وبينما قد تمثل هذه البطولة في أمريكا الشمالية بالفعل إسدالاً نهائياً مذهلاً لمسيرة دي بروين الدولية اللامعة، فإن وحدة خط الوسط تتعزز أكثر بصلابة نخبوية من الدوري الإنجليزي الممتاز وأوروبا. يضيف عملاق أستون فيلا أمادو أونانا والديناميكي نيكولا راسكين من رينجرز طاقة هائلة إلى التشكيلة، في حين يوفر صانع الألعاب المخضرم هانس فانكين من كلوب بروج دعماً إبداعياً لا يقدر بثمن وخبرة في البطولات.

    اللاعبالنادي
    أكسل فيتسلجيرونا
    كيفن دي برويننابولي
    يوري تيليمانسأستون فيلا
    أمادو أوناناأستون فيلا
    نيكولا راسكينرينجرز
    هانس فانكينكلوب بروج
     """
  • Kevin De Bruyne Romelu Lukaku Belgium Wales 09062025Getty Images

    المهاجمون

    """

    تظل بلجيكا مباركة بشكل لا يصدق بمجموعة مدمرة من الخيارات الهجومية قبل البطولة. يتصدر الخط روميلو لوكاكو، الذي يوفر نقطة ارتكاز قوية وشديدة البدنية وعالية الغزارة لخط المقدمة، بينما يزخر الشياطين الحمر بموهبة هائلة ومتفجرة على الأطراف عبر جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي ولياندرو تروسارد لاعب أرسنال.

    يتجلى العمق في الثلث الأخير بشكل أكبر من خلال كتيبة دعم متعددة الاستخدامات قادرة على فك أكثر الدفاعات إحكامًا. يقدّم المهاجمان المبدعان شارل دي كيتيلاري وأليكسيس ساليميكرز مزيجًا قويًا من غرائز تسجيل الأهداف ورؤية صناعة اللعب، بينما يضخ جناح بنفيكا الخطير دودي لوكيباكيو، وجناح ستراسبورغ المراوغ دييغو موريرا، والموهبة الواعدة عالية التقييم لدى ليل ماتياس فرنانديز-باردو الكثير من الحماس الرشيق إلى الصفوف.

    اللاعبالنادي
    جيريمي دوكومانشستر سيتي
    روميلو لوكاكونابولي
    لياندرو تروساردأرسنال
    دودي لوكيباكيوبنفيكا
    شارل دي كيتيلاريأتالانتا
    أليكسيس ساليميكرزإيه سي ميلان
    دييغو موريراستراسبورغ
    ماتياس فرنانديز-باردوليل
     """
  • Belgium v Liechtenstein - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    اللاعبون النجوم في بلجيكا

    """

    كيفن دي بروين كان واحدًا من أفضل اللاعبين المبدعين في كرة القدم العالمية وسيكون حريصًا على ترك انطباع دائم في كأس العالم قبل أن يعتزل، بينما روميلو لوكاكو هو مهاجم من النخبة يمكنه هز الشباك في أي ظرف، على الرغم من حقيقة أنه بالكاد لعب في حملة 2025-26.

    في حراسة المرمى، تيبو كورتوا يُعدّ على الأرجح الأفضل في العالم، بينما تُعد مهارات المراوغة المبهرة لدى جيريمي دوكو ولياندرو تروسارد سلاحًا فتاكًا.

    """
  • SOCCER BELGIUM RED DEVILS TRAININGAFP

    التشكيلة الأساسية المتوقعة لبلجيكا لكأس العالم 2026

    """

    من شبه المؤكد أن كورتوا سيحرس المرمى لبلجيكا في كأس العالم. 

    في الدفاع، توقّع أن يحافظ مونييه وكاستاني على تماسك الخط الخلفي، مع محاولة دي بروين وتيليمانس فكّ قفل دفاع الخصم. 

    ومع مستوى لافت من الموهبة في الهجوم، يمكن لدوكو وتروسارد أن يتناغما خلف لوكاكو ويتسببا بمشكلات هائلة لأي خط دفاع تقريبًا سيواجهه الشياطين الحمر في كأس العالم عام 2026. 

    التشكيلة الأساسية المتوقعة لبلجيكا (4-3-3): كورتوا؛ مونييه، ميشيلي، ثيات، كاستاني؛ تيليمانس، دي بروين، فيتسل؛ تروسارد، لوكاكو، دوكو. 

    """
المباريات الودية
كرواتيا crest
كرواتيا
كرواتيا
بلجيكا crest
بلجيكا
بلجيكا