تشكيلة بلجيكا لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

ستتجه بلجيكا إلى كأس العالم 2026 باعتبارها واحدة من المرشحين الخفيين للفوز بالبطولة بأكملها.

لقد امتلك الشياطين الحمر بعضًا من أفضل اللاعبين في العالم في السنوات الأخيرة لكن جيلهم الذهبي أخفق بشكل سيئ السمعة في تحقيق مجد البطولات.

شاركت بلجيكا في 13 بطولة طوال تاريخها؛ ولم تغب عن البطولات إلا بين عامي 1958 و1966، وكذلك نسخ 1974 و1978 و2006 و2010. ولم تشارك في بطولة 1950.

جاء أفضل إنجاز لبلجيكا في 2018، عندما وصل فريق مستوحى من كيفن دي بروين إلى نصف النهائي، وفي النهاية أنهى البطولة ثالثًا، بعد أن هزم إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث. هل يمكنهم التقدم خطوتين إضافيتين، وأن يصلوا إلى النهائي ويفوزوا به، في 2026؟

