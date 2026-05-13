SOCCER FRIENDLY UNITED STATES VS BELGIUM
تشكيلة بلجيكا لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج إلى معرفته عن تشكيلة بلجيكا لكأس العالم لكرة القدم 2026.

ستتجه بلجيكا إلى كأس العالم 2026 باعتبارها واحدة من المرشحين الخفيين للفوز بالبطولة بأكملها. 

لقد امتلك الشياطين الحمر بعضًا من أفضل اللاعبين في العالم في السنوات الأخيرة لكن جيلهم الذهبي أخفق بشكل سيئ السمعة في تحقيق مجد البطولات. 

شاركت بلجيكا في 13 بطولة طوال تاريخها؛ ولم تغب عن البطولات إلا بين عامي 1958 و1966، وكذلك نسخ 1974 و1978 و2006 و2010. ولم تشارك في بطولة 1950.

جاء أفضل إنجاز لبلجيكا في 2018، عندما وصل فريق مستوحى من كيفن دي بروين إلى نصف النهائي، وفي النهاية أنهى البطولة ثالثًا، بعد أن هزم إنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث. هل يمكنهم التقدم خطوتين إضافيتين، وأن يصلوا إلى النهائي ويفوزوا به، في 2026؟

    حراس المرمى

    تملك بلجيكا أحد أفضل حراس المرمى في العالم: تيبو كورتوا. حارس ريال مدريد لديه أكثر من 100 مباراة دولية وفاز بالقفاز الذهبي في كأس العالم عندما أنهى الشياطين الحمر البطولة في المركز الثالث، بعد سلسلة من العروض الاستثنائية. 

    كما يحظى بدعم قادر من حارس نوتنغهام فورست ماتز سيلس، وقد تطور حارس مانشستر يونايتد سيني لامينس ليصبح أحد أبرز حراس المرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ وصوله إلى أولد ترافورد. ومن المرجح أن يتجه هذا الثلاثي إلى البطولة، رغم أن حارس آر بي لايبزيغ مارتن فانديفوردت سيأمل في إحداث مفاجأة على حساب سيلس أو لامينس؛ ومن غير المرجح أن يزيح كورتوا.

    مايك بندرز، المعار إلى ستراسبورغ من تشيلسي، هو خيار محتمل كجوكر.

    اللاعبالنادي
    تيبو كورتواريال مدريد
    ماتز سيلسنوتنغهام فورست
    سيني لامينسمانشستر يونايتد
    مارتن فانديفوردتآر بي لايبزيغ
    مايك بندرزستراسبورغ (معار من تشيلسي)
    نوردين جاكرزكلوب بروج
    المدافعون

    في الدفاع، شهدت بلجيكا شيئًا من تغيير الحرس في السنوات الأخيرة، مع اعتزال أمثال يان فيرتونغن وتوبي ألدرفيريلد من اللعبة. ومع ذلك، لا يزال لديهم خيارات ذات خبرة، بما في ذلك أمثال توماس مونييه وتيموثي كاستاني، اللذين لعبا في بطولات سابقة. 

    قد ينضم إليهما خيارات شابة مثل كوني دي وينتر البالغ من العمر 23 عامًا وزينو ديباست البالغ من العمر 22 عامًا.

    ووت فايس لاعب AS موناكو هو أيضًا خيار مثير للاهتمام ينبغي أخذه في الاعتبار.

    اللاعبالنادي
    ووت فايسموناكو
    توماس مونييهليل
    تيموثي كاستانيفولهام
    آرثر ثياتآينتراخت فرانكفورت
    زينو ديباستسبورتينغ سي بي
    ماكسيم دي كويبربرايتون آند هوف ألبيون
    براندون ميشيليكلوب بروج
    كوني دي وينترإيه سي ميلان
    خواكين سايسكلوب بروج
    ناثان نغويليل
    لاعبي خط الوسط

    تملك بلجيكا موهبة لافتة في خط الوسط. إلى جانب أمثال يوري تيليمانس وأكسل فيتسل، يُعد كيفن دي بروين واحداً من أفضل لاعبي خط الوسط على هذا الكوكب، حتى في سن 34 عاماً. 

    ورغم أن هذه قد تكون بطولته الأخيرة قبل أن يُسدل الستار على مسيرته، فإن لديهم أيضاً موهبة خارقة تُدعى ناثان دي كات. لم يفز اللاعب البالغ من العمر 17 عاماً بعد بأول مباراة دولية له مع بلجيكا، لكنه موهبة مذهلة وقد يتجه إلى كأس العالم ويترك بصمته في أكبر بطولة في اللعبة. 

    هناك أيضاً خيارات ذات خبرة مثل هانس فانكن الذي يمكنه تقديم الدعم طوال المنافسة.

    اللاعبالنادي
    أكسل فيتسلجيرونا
    كيفن دي برويننابولي
    يوري تيليمانسأستون فيلا
    أمادو أوناناأستون فيلا
    نيكولا راسكينرينجرز
    ناثان دي كاتأندرلخت
    هانس فانكنكلوب بروج
    دييغو موريراستراسبورغ
    شارل فانهاوتنيس
    يورثي موكيوأياكس
    المهاجمون

    بلجيكا محظوظة ببعض الخيارات الهجومية المذهلة. ليس لديهم فقط مهاجم قوي بدنيًا وغزير التهديف مثل روميلو لوكاكو، بل لديهم أيضًا موهبة كبيرة على الأطراف، مثل جيريمي دوكو لاعب مانشستر سيتي ولياندرو تروسارد لاعب أرسنال. ومع ذلك، هناك علامة استفهام تحوم حول لوكاكو، إذ إنه يعاني حاليًا من إصابة في أوتار الركبة.

    هناك الكثير من الموهبة في كتيبة البدلاء أيضًا؛ لويس أوبيندا وميشي باتشواي هما هدافان متمرسان في الثلث الهجومي من الملعب، بينما يمكن لأمثال شارل دي كيتيلاري وأليكسيس ساليميكرز كليهما فك التكتل الدفاعي والتسجيل بأنفسهما. 

    هناك موهبة سريعة الحركة في جميع الخطوط في المقدمة. 

    اللاعبالنادي
    جيريمي دوكومانشستر سيتي
    روميلو لوكاكونابولي
    لياندرو تروساردأرسنال
    ميشي باتشوايآينتراخت فرانكفورت
    روميو فيرمانتكلوب بروج
    ماليك فوفاناليون
    لويس أوبيندايوفنتوس
    دودي لوكيباكيوبنفيكا
    شارل دي كيتيلاريأتالانتا
    أليكسيس ساليميكرزإيه سي ميلان
    لوكاس ستاسينسانت إتيان
    ميكا غودتسأياكس
    نجوم بلجيكا

    كيفن دي بروين هو واحد من أفضل اللاعبين في كرة القدم العالمية وسيكون حريصًا على ترك انطباع دائم في كأس العالم قبل أن يعلّق حذاءه، بينما روميلو لوكاكو هو مهاجم من النخبة يمكنه هز الشباك في أي ظرف. 

    في حراسة المرمى، هم محظوظون بخيارات وافرة، رغم أن تيبو كورتوا هو واحد من أفضل حراس المرمى في العالم ومن شبه المؤكد أن يبدأ.

    بينما قد لا يكون هناك مدافع بارز حقًا بين المجموعة، سيكون هناك أمل بأن مهارات المراوغة المبهرة لدى جيريمي دوكو ولياندرو تروسارد يمكن أن تعوض ذلك. 

    التشكيلة الأساسية المتوقعة لبلجيكا لكأس العالم 2026

    من شبه المؤكد أن كورتوا سيحرس المرمى لبلجيكا في كأس العالم. 

    في الدفاع، توقّع أن يحافظ مونييه وكاستاني على تماسك الخط الخلفي، مع محاولة دي بروين وتيليمانس فكّ قفل دفاع الخصم. 

    ومع مستوى لافت من الموهبة في الهجوم، قد يتناغم دوكو وتروسارد خلف لوكاكو - إذا تمكن من إثبات جاهزيته البدنية - ويتسببا بمشكلات هائلة لأي خط دفاع تقريبًا سيواجهه الشياطين الحمر في كأس العالم عام 2026. 

    التشكيلة الأساسية المتوقعة لبلجيكا (4-3-3): كورتوا؛ مونييه، ميشيلي، ثيات، كاستاني؛ تيليمانس، دي بروين، فيتسل؛ تروسارد، لوكاكو، دوكو. 

