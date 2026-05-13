Peru v Paraguay - FIFA World Cup 2026 Qualifier
Harry Sherlock

تشكيلة باراغواي لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج إلى معرفته عن تشكيلة باراغواي لكأس العالم لكرة القدم 2026.

ضمن منتخب باراغواي تأهله إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا. 

تأهل المنتخب الجنوب أمريكي بإنهائه التصفيات في آخر مركز مؤهل تلقائيًا في تصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول)؛ أنهت باراغواي في المركز السادس برصيد 28 نقطة، وهو نفس العدد الذي حصده البرازيل. وأنهوا بفارق ثماني نقاط عن بوليفيا في المركز السابع.

ظهرت باراغواي في كأس العالم في ثماني مناسبات منفصلة، وذلك في 1930 و1950 و1958 و1986 و2002 و2006 و2010. 

أفضل أداء لها على الإطلاق في البطولة جاء في 2010، حيث وصلت باراغواي إلى ربع النهائي، وخرجت أمام الفائزين في نهاية المطاف إسبانيا بعد هزيمة 1-0.

هل يمكنهم إعادة صنع تلك السحر بعد 26 عامًا؟

    حراس المرمى

    في حراسة مرمى باراغواي يوجد المخضرم روبرتو فرنانديز. يبلغ الآن 37 عامًا، وقد خاض 30 مباراة دولية مع منتخب بلاده، لكنه يمتلك خبرة وافرة على أعلى مستوى، وفاز بميدالية فضية في كوبا أمريكا مع فريقه في عام 2011. 

    يقدم غاستون أولفيرا دعمًا قادرًا، بينما يمكن لحارس المرمى الشاب أورلاندو جيل أيضًا تقديم دعم إضافي من على مقاعد البدلاء، حيث تختار معظم المنتخبات الدولية ثلاثة حراس مرمى في قوائمها. 

    الخيارات الأخرى الوحيدة هي كارلوس كورونيل، حارس مرمى ساو باولو الذي لديه تسع مباريات دولية، ألدو بيريز، وخوان إسبينولا.

    اللاعبالنادي
    روبرتو فرنانديزسيرو بورتينيو
    أورلاندو جيلسان لورينزو
    غاستون أولفيراأوليمبيا
    كارلوس كورونيلساو باولو
    خوان إسبينولاباراكاس سنترال
    ألدو بيريزغواراني
    المدافعون

    لدى باراغواي مدافع يلعب حالياً كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وقد ينتهي به الأمر بأن يكون عنصراً أساسياً للفريق في كأس العالم: عمر ألديريتِه لاعب سندرلاند. لديهم مجموعة متقدمة في السن من اللاعبين في خط الدفاع، حيث إن القائد غوستافو غوميز، وجونيور ألونسو، وفابيان بالبويِنا جميعهم فوق سن الثلاثين، ومن المرجح أن يحصلوا جميعاً على دقائق لعب في البطولة. عادةً ما تلعب باراغواي بتشكيل 4-4-2، ومع ذلك، لذا فمن المرجح أن تكون المنافسة شرسة.

    خوان كاسيريس، 25 عاماً، الذي يلعب في روسيا مع دينامو موسكو، وأليكساندرو مايدانا، البالغ من العمر 20 عاماً، هما الخياران الشابان اللذان يمكن أن يشغلا مكاناً في خط الدفاع. وقد حصل دييغو ليون لاعب مانشستر يونايتد بالفعل على مباراته الدولية الأولى في سن 18 وسيأمل في دخول القائمة. 

    اللاعبالنادي
    غوستافو غوميزبالميراس
    جونيور ألونسوأتلتيكو مينيرو
    دييغو ليونمانشستر يونايتد
    فابيان بالبويِناغريميو
    عمر ألديريتِهسندرلاند
    خوان كاسيريس دينامو موسكو
    غوستافو فيلاسكيزسيرو بورتينيو
    آلان بينيتيزليبرتاد
    خوسيه كاناليلانوس
    أليكساندرو مايداناتاييريس
    ساول سالسيدونيويلز أولد بويز
    بلاس ريفيروسسيرو بورتينيو
    أغوستين سانديزروزاريو سنترال
    لاعبي خط الوسط

    في خط الوسط، تمتلك باراغواي كلاً من أصحاب الخبرة والمبتدئين الشباب الذين يأملون في ترك بصمتهم. 

    سيكون نجم نيوكاسل يونايتد السابق ميغيل ألميرون محورياً لأي آمال لديهم في الذهاب بعيداً في البطولة، بينما يبرز دييغو غوميز لاعب برايتون كلاعب يستحق المتابعة. 

    سيأمل ماتياس غالارزا في دخول التشكيلة، نظراً لتفاهمه مع ألميرون، حيث يتشارك الثنائي نادياً. 

    اللاعبالنادي
    ميغيل ألميرونأتلانتا يونايتد
    أليخاندرو روميرو غاماراالعين
    رامون سوسابالميراس
    أندريس كوباسفانكوفر وايتكابس
    برايان أوخيداأورلاندو سيتي
    دييغو غوميزبرايتون آند هوف ألبيون
    داميان بوباديلاساو باولو
    ماتياس غالارزاأتلانتا يونايتد
    لوكاس روميرو`جامعة تشيلي
    ماوريسيو بالميراس
    ماثياس فيلاسانتيغريميو
    المهاجمون

    في المقدمة، لا تمتلك باراغواي أكثر مجموعة غزارة من المهاجمين، لكن هناك إمكانات حقيقية في الخط الأمامي. 

    خوليو إنسيسو، الموجود الآن في ستراسبورغ، لديه خبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو مراوغ متمايل وماهر، بينما من المرجح أن يقود أنطونيو سانابريا خط الهجوم، بالنظر إلى أنه يملك بالفعل سبعة أهداف دولية في رصيده. 

    من المرجح أن يتم تضمين نجم بوكا جونيورز أنخيل روميرو، بينما سيكون لدى نجم بورتسموث غوستافو كاباييرو طموحات بالتوجه إلى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا أيضاً. 

    اللاعبالنادي
    أنطونيو سانابرياكريمونيزي
    خوليو إنسيسوستراسبورغ
    غابرييل أفالوسإنديبندينتي
    أليكس آرسإنديبندينتي ريفادافيا
    غوستافو كاباييروبورتسموث
    أنخيل روميروبوكا جونيورز
    رونالدو مارتينيزتاييريس
    إسيدرو بيتاريد بول براغانتينو
    رودني ريديسLDU كيتو
    أدريان ألكاريزأوليمبيا
    نجوم باراغواي

    يمتلك منتخب باراغواي تشكيلةً مليئةً بالخبرة، كما لديهم أيضًا أكثر من لاعب واحد قادر على فكّ قفلٍ دفاعي صعب. 

    ميغيل ألميرون سيلعب بلا شك دورًا محوريًا، إذ يعمل عادةً في دور رقم 10 عند الاستحواذ على الكرة، متحركًا إلى الداخل من الجهة اليسرى، ولديه تفاهم قوي مع زملائه في الفريق. خوليو إنسيسو هو ورقة مفاجأة، قادر على تمزيق الدفاعات في يومه، بينما يتوافق دييغو ليون لاعب مانشستر يونايتد مع الوصف كموهبةٍ واعدة قد يشهد هذا البطولة ما يشبه حفل ظهوره الكبير. 

    القائد غوستافو غوميز لديه بالفعل 86 مباراة دولية وسيُكلَّف بقيادة فريقه للخروج من مجموعتهم، بينما سيكون حارس المرمى المخضرم روبرتو فرنانديز مدركًا تمامًا أن هذه قد تكون فرصته الأخيرة لحراسة المرمى في كأس العالم. 

    التشكيلة الأساسية المتوقعة لباراغواي لكأس العالم 2026

    في حراسة مرمى باراغواي، من المتوقع أن يبدأ فرنانديز، نظراً لخبرته.

    سيقود غوميز خط الدفاع، وسيأمل ألديريتي لاعب سندرلاند أيضاً أن يبدأ نظراً لموسمه القوي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    من المرجح أن يلعب ألميرون على الجهة اليسرى، مما يمنحه حرية التحرك إلى الداخل، بينما من المرجح أن يشارك إنسيسو إلى جانب سانابريا في المقدمة. 

    التشكيلة الأساسية المتوقعة لباراغواي (4-4-2): فرنانديز؛ كاسيريس، غ. غوميز، ألديريتي، ريفيروس؛ غونزاليس، بوباديلا، د. غوميز، ألميرون؛ إنسيسو، سانابريا. 

