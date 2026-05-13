تشكيلة باراغواي لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

ضمن منتخب باراغواي تأهله إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

تأهل المنتخب الجنوب أمريكي بإنهائه التصفيات في آخر مركز مؤهل تلقائيًا في تصفيات اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول)؛ أنهت باراغواي في المركز السادس برصيد 28 نقطة، وهو نفس العدد الذي حصده البرازيل. وأنهوا بفارق ثماني نقاط عن بوليفيا في المركز السابع.

ظهرت باراغواي في كأس العالم في ثماني مناسبات منفصلة، وذلك في 1930 و1950 و1958 و1986 و2002 و2006 و2010.

أفضل أداء لها على الإطلاق في البطولة جاء في 2010، حيث وصلت باراغواي إلى ربع النهائي، وخرجت أمام الفائزين في نهاية المطاف إسبانيا بعد هزيمة 1-0.

هل يمكنهم إعادة صنع تلك السحر بعد 26 عامًا؟

