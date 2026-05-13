Goal.com
مباشرالتذاكر
Iran World CupGetty
Gill Clark

ترجمه

تشكيلة إيران لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

إيران
كأس العالم

""" كل ما تحتاج إلى معرفته عن تشكيلة إيران لكأس العالم لكرة القدم 2026. """

"""

تأهلت إيران إلى كأس العالم 2026 في ما سيكون الظهور الرابع على التوالي في البطولة. قدم فريق أمير قلعه نوي أداءً قويًا في التصفيات، حيث فاز في سبع من أصل 10 مباريات ليتصدر مجموعته ويتأهل تلقائيًا إلى النهائيات في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

كان المهاجم النجم مهدي طارمي حاسمًا مرة أخرى لنجاح إيران. سجل مهاجم أولمبياكوس 10 أهداف في 15 مباراة في عرضٍ مثير للإعجاب آخر من اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، وسيتطلع الآن إلى كأس العالم الثالثة له مع تيم ملي.

شاركت إيران في ست نسخ من كأس العالم حتى الآن لكنها لم تتقدم بعد من دور المجموعات. سيهدف فريق قلعه نوي إلى إنهاء تلك السلسلة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا وسيواجه نيوزيلندا وبلجيكا ومصر في المجموعة السابعة.

"""
  • FBL-ASIA-2023-MATCH44-IRN-SYRAFP

    حراس المرمى

    """

    حارس المرمى المخضرم عليرضا بيرانوند هو المرشح الأوفر حظاً ليكون الحارس رقم 1 لإيران في كأس العالم 2026. المخضرم البالغ من العمر 33 عاماً لديه أكثر من 80 مباراة دولية مع المنتخب الوطني ومن المتوقع أن يضيف إلى ذلك الرصيد في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    حسين حسيني هو أكبر منافسيه على مركز حراسة المرمى لكنه قد يضطر للاكتفاء بدور احتياطي في البطولة. بيام نيازمند والشاب محمد خليفة هما أيضاً خياران وسيأملان في القيام بالرحلة إلى النهائيات وكذلك أن يكونا حارس إيران الثالث.

    اللاعبالنادي 
    عليرضا بيرانوندتراكتور
    حسين حسينيسباهان
    بيام نيازمندبيرسبوليس
    محمد خليفةنادي ألمنيوم أراك
     """
    • إعلان
  • Shojae Khalilzadeh IranGett

    """ المدافعون """

    """

    هناك الكثير من الخبرة والخيارات عندما يتعلق الأمر بخط دفاع إيران. لقد رسّخ صالح حرداني مكانه في مركز الظهير، بينما يُعد شجاع خليل زاده وحسين كنعاني زادهغان قلبي دفاع موثوقين. يضيف علي نعمتي وإحسان حاج صفي ورامين رضائيان ودانيال إسماعيل فر وميلاد محمدي جميعهم الكثير من الخبرة، بينما يُعد دانيال إيري خياراً أكثر شباباً لمنتخب تيم ملي.

    اللاعبالنادي 
    علي نعمتيفولاد
    حسين أبرقوئي بيرسبوليس
    شجاع خليل زادهتراكتور
    حسين كنعاني زادهغانبيرسبوليس
    دانيال إيري ملوان بندر أنزلي 
    إحسان حاج صفيسباهان
    ميلاد محمديبيرسبوليس
    أبولفضل جلالياستقلال
    صالح حردانياستقلال
    رامين رضائيانفولاد
    دانيال إسماعيل فرتراكتور
     """
  • Iran v Qatar: Semi Final - AFC Asian CupGetty Images Sport

    لاعبي خط الوسط

    """

    سامان قدوس لاعبٌ أساسي لإيران وسيُتوقع منه أن يلعب دورًا كبيرًا مع الفريق في كأس العالم. سعيد عزت اللهي لاعبٌ آخر ستعتمد عليه إيران في البطولة. لقد غاب عن وديات مارس بسبب إصابة في القدم، لكنه من المتوقع أن يكون جاهزًا للصيف.

    أميد نورافكان ومحمد قرباني هما أيضًا خياران متمرسـان في خط وسط إيران، بينما يُعد الشاب أمير رزاقينيا موهبةً مثيرة وقد يكون واحدًا يستحق المتابعة إذا مُنح فرصة لإثبات نفسه في كأس العالم مع تيم ملي.

    اللاعبالنادي 
    سعيد عزت اللهيشباب الأهلي
    أميد نورافكانسباهان
    سامان قدوسكلباء
    محمد قربانيالوحدة
    مهدي هاشم نجادتراكتور
    أمير رزاقينيااستقلال
     """
  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-IRI-PRKAFP

    المهاجمون

    """

    لا يزال مهدي طارمي النجم الأكبر لإيران ومن المقرر أن يخوض كأس العالم الثالثة له مع المنتخب الوطني. اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا لديه بالفعل أكثر من 100 مباراة دولية، وستكون خبرته حيوية للفريق في البطولة هذا الصيف.

    الجناح علي رضا جهانبخش، الذي استمتع بفترات مع برايتون وفي الدوري الهولندي الممتاز، يعد خيارًا مفيدًا على الأطراف، بينما مهدي قيدي لاعب آخر من المؤكد أن يكون في التشكيلة ويأمل أن يؤدي دوره في كأس العالم.

    ومع ذلك، من المتوقع أن تفتقد إيران سردار آزمون في كأس العالم بعد استبعاده من المباريات الدولية الودية في مارس عقب تقارير تزعم فعلًا متصورًا من عدم الولاء للحكومة. لدى آزمون 57 هدفًا في 91 مباراة دولية وسيكون غيابه كبيرًا إذا لم يشارك في كأس العالم.

    استدعى المدير أمير قلعه‌نوي دينيس إيكرت، الذي لديه أصول إيرانية، للمباراتين بدلًا من آزمون، مانحًا لاعب ستاندارد لييج فرصة لإثبات أحقيته بمكان في التشكيلة للبطولة.

    اللاعبالنادي 
    إحسان محروقيفولاد
    علي عليبوربيرسبوليس
    شهريار مغانلوكلباء
    حسين أبرقوييبيرسبوليس
    محمد محبيروستوف
    أميرحسين محموديبيرسبوليس
    علي رضا جهانبخشFCV Dender EH
    علي قولي زادهإكستراكلاسا 
    مهدي ترابيتراكتور
    مهدي قيديالنصر
    أميرحسين حسين زادهتراكتور
    دينيس إيكرتستاندارد لييج
    مهدي طارميأولمبياكوس
     """
  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-IRI-PRKAFP

    نجوم إيران

    """

    سيتطلع منتخب إيران إلى مهدي طارمي للإلهام في كأس العالم. المهاجم لديه بالفعل أكثر من نصف قرن من الأهداف مع المنتخب الوطني وهو قوة هجومية فعّالة. سيدخل طارمي البطولة بعد حملة غزيرة أخرى في اليونان مع أولمبياكوس ويعرف بالفعل كيف يكون الأمر عند هز الشباك في كأس العالم. سجل المهاجم ثنائية ضد إنجلترا في هزيمة 6-2 في قطر 2022.

    حارس المرمى عليرضا بيرانوند هو لاعب آخر تصدّر العناوين طوال مسيرة حافلة بالأحداث. هرب الحارس من عائلته البدوية في سن 12 ونام في العراء في شوارع طهران، وعمل في شتى أنواع الوظائف بينما كان يسعى إلى مسيرة في كرة القدم الاحترافية. أصبح بيرانوند في النهاية الحارس رقم 1 لإيران وأنقذ بشكل شهير ركلة جزاء من كريستيانو رونالدو في 2018، والتي كانت أيضًا المرة الأولى التي أهدرت فيها البرتغال ركلة جزاء في كأس العالم.

    """
  • Iran Getty

    التشكيلة الأساسية المتوقعة لإيران لكأس العالم 2026

    """

    يبدو أن الحارس المخضرم ألي رضا بيرانوند في طريقه ليكون حارس مرمى إيران الأساسي في كأس العالم 2026، مع حسين حسيني كبديل قادر جدًا إذا لزم الأمر.

    ينبغي لإيران أن تبدأ بخط دفاع رباعي تقليدي في كأس العالم 2026 وقد تصطف مع صالحه هارداني في مركز الظهير الأيمن وميلاد محمدي على الجهة المقابلة. وقد يشكل شجاع خليل زاده شراكة مع حسين كنعاني زادهغان في قلب دفاع إيران. 

    قد يختار المدرب أمير قلعه نويي سعيد عزت اللهي وسامان قدوس كثنائي في خط الوسط خلف هجوم يتكون من ألي رضا جهانبخش، مهدي قاید ومحمد محبي، مع مهدي طارمي كمهاجم وحيد.

    التشكيلة الأساسية المتوقعة لإيران في كأس العالم 2026 (4-2-3-1): بيرانوند؛ هارداني، خليل زاده، كنعاني زادهغان، محمدي؛ عزت اللهي، قدوس؛  جهانبخش، قاید، مويبي؛ طارمي.

    """