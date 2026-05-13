تشكيلة إيران لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

تأهلت إيران إلى كأس العالم 2026 في ما سيكون الظهور الرابع على التوالي في البطولة. قدم فريق أمير قلعه نوي أداءً قويًا في التصفيات، حيث فاز في سبع من أصل 10 مباريات ليتصدر مجموعته ويتأهل تلقائيًا إلى النهائيات في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

كان المهاجم النجم مهدي طارمي حاسمًا مرة أخرى لنجاح إيران. سجل مهاجم أولمبياكوس 10 أهداف في 15 مباراة في عرضٍ مثير للإعجاب آخر من اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، وسيتطلع الآن إلى كأس العالم الثالثة له مع تيم ملي.

شاركت إيران في ست نسخ من كأس العالم حتى الآن لكنها لم تتقدم بعد من دور المجموعات. سيهدف فريق قلعه نوي إلى إنهاء تلك السلسلة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا وسيواجه نيوزيلندا وبلجيكا ومصر في المجموعة السابعة.

