تشكيلة إيران لكأس العالم 2026: أي اللاعبين تأهلوا إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج إلى معرفته عن تشكيلة إيران لكأس العالم لكرة القدم 2026.

تأهلت إيران إلى كأس العالم 2026 في ما سيكون الظهور الرابع على التوالي لها في البطولة. وقدّم فريق أمير قلعه‌نوي أداءً قويًا في التصفيات، حيث فاز في سبع مباريات من أصل 10 ليتصدر مجموعته ويتأهل تلقائيًا إلى النهائيات في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

كان المهاجم النجم مهدي طارمي حاسمًا مرة أخرى لنجاح إيران. سجّل مهاجم أولمبياكوس 10 أهداف في 15 مباراة في عرضٍ مثير للإعجاب آخر من ابن الـ33 عامًا، وسيتطلع الآن إلى كأس العالم الثالثة له مع تيم ملي.

شاركت إيران في ست نسخ من كأس العالم حتى الآن لكنها لم تتقدم بعد من دور المجموعات. سيهدف فريق قلعه‌نوي إلى إنهاء تلك السلسلة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وسيواجه نيوزيلندا وبلجيكا ومصر في المجموعة السابعة.

    حراس المرمى

    حارس المرمى المخضرم عليرضا بيرانوند هو المرشح الأوفر حظًا ليكون الحارس رقم 1 لإيران في كأس العالم. يجلب المخضرم البالغ من العمر 33 عامًا خبرة هائلة تزيد على 80 مباراة دولية مع المنتخب الوطني إلى البطولة.

    يؤكد الاختيار الرسمي للتشكيلة أن حسين حسيني لا يزال أكبر منافسيه على مركز حراسة المرمى الأساسي، رغم أنه قد يضطر إلى الاكتفاء بدور احتياطي مرة أخرى. وينضم إليهما في الثلاثي النهائي بيام نيازمند، الذي نجح في تأمين تذكرته كجزء من حراس المرمى المعينين، بينما فشل الشاب محمد خليفة في نهاية المطاف في القيام بالرحلة إلى النهائيات.

    اللاعبالنادي 
    عليرضا بيرانوندتراكتور
    حسين حسينيسباهان
    بيام نيازمندبيرسبوليس
    المدافعون

    هناك الكثير من الخبرة والعمق عندما يتعلق الأمر بخط دفاع إيران في البطولة. لقد رسّخ صالح حرداني مكانه بقوة في مركز الظهير، بينما من المقرر أن يشكّل الثنائي الموثوق شجاع خليل زاده وحسين كنعاني زادهغان ركيزة الدفاع كقلبي دفاع.

    يؤكد الإعلان الرسمي عن القائمة دفاعًا مليئًا بالقيادة المخضرمة والصلابة الدفاعية، يضم علي نعمتي، وإحسان حاج صفي، ورامين رضائيان، وميلاد محمدي، وجميعهم يضيفون الكثير من الخبرة الدولية إلى حملة تيم ملي. وفي الوقت نفسه، نجح الشاب دانيال إيري في حجز مكانه كخيار أكثر شبابًا لخط الدفاع.

    اللاعبالنادي 
    علي نعمتيفولاد
    شجاع خليل زادهتراكتور
    حسين كنعاني زادهغانبيرسبوليس
    دانيال إيريملوان بندر أنزلي
    إحسان حاج صفي سباهان
    ميلاد محمديبيرسبوليس
    صالح حردانياستقلال
    رامين رضائيانفولاد
    لاعبي خط الوسط

    يُعد سامان قدوس لاعبًا أساسيًا لإيران وسيُتوقع منه أن يلعب دورًا كبيرًا مع الفريق في كأس العالم بعد أن تم اختياره ضمن القائمة النهائية عقب موسمه مع كلباء الإماراتي. ويُعد سعيد عزت اللهي شخصية حاسمة أخرى سيعتمد عليها تيم ملي في البطولة؛ فبعد تعافيه الكامل من إصابة القدم التي أبعدته عن وديات مارس، أصبح لاعب وسط شباب الأهلي لائقًا وجاهزًا لعرض الصيف.

    توازن الاختيار الرسمي للمدرب أمير قلعه نوي بين الخبرة المخضرمة وخيارات الأجنحة الديناميكية والشباب الصاعد. تضم قائمة خط الوسط أسماء موثوقة مثل محمد قرباني، روزبه تششمي، مهدي ترابي، وآريا يوسفي، إلى جانب النجوم الراسخين عليرضا جهانبخش، محمد محبي، ومهدي قايدي. بالإضافة إلى ذلك، نجح الشاب أميرمحمد رزاقينيا في حجز تذكرته إلى البطولة، ليبقى موهبة مثيرة قد تكون جديرة بالمتابعة إذا أُتيحت له الفرصة لإثبات نفسه على الساحة العالمية.

    اللاعبالنادي 
    محمد محبيروستوف
    مهدي قايديالنصر
    سامان قدوسكلباء
    محمد قربانيالوحدة
    مهدي ترابيتراكتور
    أمير رزاقينيااستقلال
    روزبه تششمياستقلال
    عليرضا جهانبخشFCV ديندر
    آريا يوسفيسباهان
    سعيد عزت اللهيشباب الأهلي
    المهاجمون

    لا يزال مهدي طارمي النجم الأكبر لإيران ومن المقرر أن يخوض كأس العالم الثالثة له مع المنتخب الوطني. اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، والذي يمارس حاليًا مهنته مع أولمبياكوس، يجلب أكثر من 100 مباراة دولية من الخبرة الحيوية إلى المنافسة هذا الصيف. يُعد الجناح علي رضا جهانبخش خيارًا مفيدًا على الأطراف، بينما مهدي قيدي لاعب آخر يأمل أن يؤدي دوره بعد أن ضمن مكانه في البطولة.

    كما كان متوقعًا عقب الإعلان الرسمي عن القائمة، ستفتقد إيران المهاجم النجم سردار آزمون، الذي تم استبعاده بالكامل من القائمة النهائية بعد أن كان قد غاب سابقًا عن وديات مارس بسبب تقارير مزعومة عن عدم الولاء للحكومة. حصيلته البالغة 57 هدفًا في 91 مباراة دولية تترك فراغًا هائلًا في الهجوم، ما يجبر المدرب أمير قلعه‌نوي على اختيار خط أمامي محدد من خمسة لاعبين.

    تؤكد القائمة الرسمية أن إيران ستعتمد على خمسة مهاجمين مُعيّنين فقط للبطولة: مهدي طارمي (أولمبياكوس)، دينيس إيكرت (ستاندار لييج) – الذي استغل استدعاءه الأخير لترسيخ مطالبة دائمة – شهريار مغانلو (كلباء)، علي عليبور (بيرسبوليس)، وأميرحسين حسين‌زاده (تراكتور).

    اللاعبالنادي 
    علي عليبوربيرسبوليس
    شهريار مغانلوكلباء
    أميرحسين حسين‌زادهتراكتور
    دينيس إيكرتستاندار لييج
    مهدي طارميأولمبياكوس
    نجوم إيران

    ستتطلع إيران إلى مهدي طارمي للإلهام في كأس العالم. المهاجم لديه بالفعل أكثر من نصف قرن من الأهداف مع المنتخب الوطني وهو قوة هجومية فعّالة. سيدخل طارمي البطولة بعد حملة غزيرة أخرى في اليونان مع أولمبياكوس ويعرف بالفعل كيف يكون الأمر عندما يجد طريقه إلى الشباك في كأس العالم. سجل المهاجم ثنائية ضد إنجلترا في هزيمة 6-2 في قطر 2022.

    حارس المرمى عليرضا بيرانوند هو لاعب آخر تصدر العناوين طوال مسيرة حافلة بالأحداث. هرب الحارس من عائلته البدوية في سن 12 ونام في العراء في شوارع طهران، وعمل في شتى الوظائف بينما كان يسعى إلى مسيرة في كرة القدم الاحترافية. انتهى الأمر ببيرانوند في النهاية إلى أن يصبح رقم 1 لإيران وأنقذ بشكل مشهور ركلة جزاء من كريستيانو رونالدو في 2018، وكانت تلك أيضًا المرة الأولى التي تهدر فيها البرتغال ركلة جزاء في كأس العالم.

    التشكيلة الأساسية المتوقعة لإيران لكأس العالم 2026

    يبدو أن الحارس المخضرم ألي رضا بيرانوند في طريقه ليكون حارس مرمى إيران الأساسي في كأس العالم 2026، مع حسين حسيني كبديل قادر جدًا إذا لزم الأمر.

    ينبغي لإيران أن تبدأ بخط دفاع رباعي تقليدي في كأس العالم 2026 وقد تصطف مع صالح حرداني في مركز الظهير الأيمن وميلاد محمدي على الجهة المقابلة. وقد يشكل شجاع خليل زاده ثنائيًا مع حسين كنعاني زادهغان في قلب دفاع إيران. 

    قد يعتمد المدرب أمير قلعه نويي على سعيد عزت اللهي وسامان قدوس كثنائي في خط الوسط خلف هجوم يتكون من ألي رضا جهانبخش، مهدي قایدی ومحمد محبي، مع مهدي طارمي كمهاجم وحيد.

    التشكيلة الأساسية المتوقعة لإيران في كأس العالم 2026 (4-2-3-1): بيرانوند؛ حرداني، خليل زاده، كنعاني زادهغان، محمدي؛ عزت اللهي، قدوس؛  جهانبخش، قایدی، مويبي؛ طارمي.

