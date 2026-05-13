تشكيلة أوروغواي لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

ضمن منتخب أوروغواي تأهله إلى كأس العالم 2026 وهو أحد أكثر المنتخبات نجاحًا تاريخيًا التي ستدخل المنافسة.

قاد المدير الفني مارسيلو بيلسا فريقه إلى إنهاء التصفيات في المركز الرابع في اتحاد كونميبول، ليضمن التأهل التلقائي إلى البطولة.

شارك منتخب أوروغواي في 14 نسخة مختلفة من كأس العالم، وفاز بالبطولة في أول مشاركتين له: 1930 و1950. كما شارك في البطولات التالية: 1954، 1962، 1966، 1970، 1974، 1986، 1990، 2002، 2010، 2014، 2018 و2022.

في عام 2022، خرج من دور المجموعات وسيسعى إلى تصحيح ذلك الظهور البائس. منذ فوزه بكأس العالم للمرة الثانية في عام 1950، لم يصل منتخب أوروغواي إلى النهائي منذ ذلك الحين؛ وكان أقرب ما يكون في 2010، عندما بلغ نصف النهائي بشكل سيئ السمعة، ليكتفي في النهاية بالمركز الرابع.

كيف سيكون أداؤهم في 2026؟

