تشكيلة أوروغواي لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

ضمن منتخب أوروغواي تأهله إلى كأس العالم 2026 وهو أحد أكثر المنتخبات نجاحًا تاريخيًا التي ستدخل المنافسة. 

قاد المدير الفني مارسيلو بيلسا فريقه إلى إنهاء التصفيات في المركز الرابع في اتحاد كونميبول، ليضمن التأهل التلقائي إلى البطولة. 

شارك منتخب أوروغواي في 14 نسخة مختلفة من كأس العالم، وفاز بالبطولة في أول مشاركتين له: 1930 و1950. كما شارك في البطولات التالية: 1954، 1962، 1966، 1970، 1974، 1986، 1990، 2002، 2010، 2014، 2018 و2022. 

في عام 2022، خرج من دور المجموعات وسيسعى إلى تصحيح ذلك الظهور البائس. منذ فوزه بكأس العالم للمرة الثانية في عام 1950، لم يصل منتخب أوروغواي إلى النهائي منذ ذلك الحين؛ وكان أقرب ما يكون في 2010، عندما بلغ نصف النهائي بشكل سيئ السمعة، ليكتفي في النهاية بالمركز الرابع.

كيف سيكون أداؤهم في 2026؟

    حراس المرمى

    في حراسة مرمى أوروغواي يوجد المخضرم فرناندو موسليرا. لاعب متمرس في أوروبا، يلعب الحارس الآن لصالح إستوديانتيس، ولديه أكثر من 130 مباراة دولية باسمه. سيكون الأمر منعطفًا مذهلًا إذا لم يلعب في حراسة مرمى أوروغواي في كأس العالم. 

    ومع ذلك، لديه بعض المنافسة، ولا سيما سيرخيو روشيت، الذي شغل دور البديل الموثوق به لعدة سنوات الآن، وكذلك فرانكو إسرائيل البالغ من العمر 25 عامًا، الذي يلعب لصالح تورينو في إيطاليا. 

    من شبه المؤكد أن موسليرا سيلعب، لكن سيكون هناك بعض التزاحم على المركز ليكون رقم 2 له، في حال كانت هناك أي مشكلات تتعلق باللياقة البدنية. 

    اللاعبالنادي
    فرناندو موسليراإستوديانتيس
    سيرخيو روشيتإنترناسيونال
    سانتياغو ميليمونتيري
    كريستوفر فييرمارينديفينسا إي خوستيسيا
    فرانكو إسرائيلتورينو
    باولو دا كوستابينارول
    كيفن مارتينيزدانوبو
    المدافعون

    يُعد خوسيه ماريا خيمينيز بلا شك أبرز مدافع في أوروغواي، بعدما تطور ليصبح واحداً من أفضل المدافعين في أوروبا خلال فترة لعبه مع أتلتيكو مدريد. والآن، بصفته قائد أوروغواي، قد يصل اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً إلى مئة مباراة دولية في كأس العالم.

    يُعد رونالد أراوخو لاعب برشلونة نجماً رئيسياً آخر لأوروغواي، وعلى الرغم من موسم تعطّل بسبب الإصابة، فقد عاد واندمج بسلاسة في دفاع برشلونة قبل البطولة.

    سيأمل سانتياغو بوينو، لاعب وولفز، ألا يكون موسم ناديه السيئ قد حدّ من فرص اختياره، بينما من المرجح أن يتم اختيار ماثياس أوليفيرا لاعب نابولي.

    اللاعبالنادي
    خوسيه ماريا خيمينيزأتلتيكو مدريد
    ماتياس فينياريفر بليت
    ماثياس أوليفيرانابولي
    غييرمو فاريلافلامنغو
    رونالد أراوخوبرشلونة
    سيباستيان كاسيريسأمريكا
    خواكين بيكيريز بالميراس
    سانتياغو بوينووولفز
    خوسيه لويس رودريغيزفاسكو دا غاما
    مارسيلو ساراكّي سيلتيك
    نيكولاس ماريشالدينامو موسكو
    لاعبي خط الوسط

    قد يكون خط وسط أوروغواي هو المفتاح لآمالهم في النجاح في البطولة. كان فيديريكو فالفيردي في حالة رائعة مع ريال مدريد وسيكون حيوياً لفرصهم، بينما أظهر مانويل أوغارتي لاعب مانشستر يونايتد، على الأرجح، مستوى أفضل مع منتخب بلاده مما قدمه مع ناديه.

    يمتلك لاعب وسط توتنهام رودريغو بينتانكور أكثر من 70 مباراة دولية مع منتخب بلاده لكنه يعاني من إصابة خطيرة في أوتار الركبة وقد تم استبعاده منذ يناير. إذا تمكن من التعافي في الوقت المناسب، فمن المرجح أن يشارك لكنه يواجه سباقاً مع الزمن.

    يمتلك ثنائي فلامنغو جيورجيان دي أراسكايتا ونيكولاس دي لا كروز تفاهماً متأصلاً وقد يحل الأول محل بينتانكور إذا لم يكن لائقاً. 

    اللاعبالنادي
    فيديريكو فالفيرديريال مدريد
    مانويل أوغارتيمانشستر يونايتد
    جيورجيان دي أراسكايتافلامنغو
    نيكولاس دي لا كروزفلامنغو
    ماكسيميليانو أراوخوسبورتينغ سي بي
    إميليانو مارتينيزبالميراس
    نيكولاس فونسيكاأوفييدو
    خوان مانويل سانابرياريال سولت ليك
    رودريغو بينتانكورتوتنهام هوتسبير
    ناهيتان نانديزالقادسية
    لوكاس توريراغلطة سراي
    المهاجمون

    للمرة الأولى منذ سنوات، لن تتمكن أوروغواي من الاستعانة بخدمات لويس سواريز أو إدينسون كافاني، وكلاهما اعتزل اللعب الدولي.

    بدونهما، يُتوقع أن يكون داروين نونيز هو الرجل الذي سيقود خط الهجوم في كأس العالم، ولديه سجل معقول على المستوى الدولي، إذ سجل 13 هدفًا في 36 مباراة دولية.

    ومع ذلك، لا يوجد بديل واضح لاثنين من أعظم لاعبي البلاد على مر العصور. وفي أماكن أخرى، سيقدم فاكوندو بيليستري، الذي تدرج في مانشستر يونايتد لكنه الآن في باناثينايكوس، الدعم من الأجنحة بينما يبحث بييلسا عن حل لفقدان مهاجمين أيقونيين.

    اللاعبالنادي
    داروين نونيزالهلال
    فاكوندو بيليستريباناثينايكوس
    برايان رودريغيزأمريكا
    فاكوندو توريسأوستن إف سي
    أغوستين كانوبيوفلومينينسي
    رودريغو أغويريUANL
    فيديريكو فيناسأوفييدو
    أغوستين ألفاريزمونزا
    لوتشيانو رودريغيزنيوم
    كريستيان أوليفيراغريميو
    إغناسيو لاكوينتاناهويسكا
    لاعبو أوروغواي النجوم

    لاعب أوروغواي الأبرز هو بلا شك فيديريكو فالفيردي. لقد تطور لاعب الوسط الذي يلعب من منطقة إلى أخرى ليصبح واحدًا من أفضل لاعبي الوسط في اللعبة، وقد ساهم في 20 مساهمة تهديفية في 42 ظهورًا مع لوس بلانكوس في موسم مذهل.

    فرناندو موسليرا هو حارس مرمى ذو خبرة عميقة كان هناك وفعل كل شيء، بينما خوسيه ماريا خيمينيز ورونالد أراوخو يمكنهما تشكيل شراكة رائعة في قلب الدفاع. 

    إذا تمكن من العودة إلى اللياقة، فإن رودريغو بينتانكور يقدم خيارًا بدنيًا في المركز رقم 6، لكن العبء على داروين نونيز هائل، نظرًا لأنه سيملأ مكان سواريز وكافاني في خط هجوم أوروغواي. إذا تمكن من هز الشباك بانتظام، فربما يكون لدى أبناء أمريكا الجنوبية فرصة للمجد للمرة الأولى منذ 76 عامًا.

    التشكيلة الأساسية المتوقعة لأوروغواي لكأس العالم 2026

    في حراسة مرمى أوروغواي، من شبه المؤكد أن موسليرا سيبدأ بين الخشبات الثلاث. 

    من المرجح أن يشكل خيمينيز وأراوخو، لا سيما إذا كان الأخير لائقًا، ثنائيًا في قلب الدفاع، بينما ناهيتان نانديز، لاعب الوسط، قادر أيضًا على اللعب كظهير أيمن. 

    يشكل فالفيردي وبنتانكور ثنائيًا قويًا في خط الوسط لكن، مرة أخرى، ستعقد أوروغواي آمالها عندما يتعلق الأمر بلياقة الأخير. إذا لم يتمكن من إثبات جاهزيته، فمن المرجح أن يأخذ أوغارتي مكانه.

    وسيقود نونيز خط الهجوم بينما تهدف أوروغواي إلى اجتياز مجموعة صعبة تضم أيضًا إسبانيا، والرأس الأخضر، والسعودية.

    التشكيلة الأساسية المتوقعة لأوروغواي (4-3-3): موسليرا؛ فاريلا، خيمينيز، أراوخو، أوليفيرا؛ بنتانكور، فالفيردي، دي أراسكايتا؛ بيليستري، نونيز، رودريغيز.

