تشكيلة اليابان لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

أصبحت اليابان أول منتخب من خارج الدول الثلاث المضيفة يتأهل إلى كأس العالم 2026 بعد فوزها على البحرين في تصفيات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في شهر مارس الماضي.

لطالما كان منتخب اليابان فريقًا ممتعًا للمشاهدة، خاصة على مسرح كأس العالم، ويشتهر بإحداث مفاجآت على أكبر المسارح.

وتصدر الفريق مجموعته في نسخة 2022 من البطولة، بعد فوزه على كل من إسبانيا وألمانيا. وفي دور الـ16، خرج الفريق من البطولة على يد كرواتيا، التي وصلت إلى النهائي في 2018، بركلات الترجيح.

سيشارك "الساموراي الأزرق" مرة أخرى في كأس العالم 2026، وهذه المرة بثقة وتصميم متجددين لكسر لعنة دور الـ16 أخيرًا.

لن ينقصهم المواهب المتميزة القادمة من أوروبا، إلى جانب الاستقرار الذي يوفره المدرب هاجيمي مورياسو الذي يقود الفريق منذ فترة طويلة، لذا دعونا نلقي نظرة على التشكيلة المحتملة التي قد تسافر إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك للمشاركة في البطولة عام 2026.