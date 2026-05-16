أصبحت اليابان أول فريق من خارج الدول الثلاث المضيفة يتأهل إلى كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزها على البحرين في تصفيات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مارس الماضي.

لقد كانوا دائمًا فريقًا ممتعًا للمشاهدة، خاصة على مسرح كأس العالم، ولديهم سمعة في تحقيق مفاجآت على أكبر مسرح.

تصدّروا مجموعتهم في نسخة 2022 من البطولة، وهزموا كلًا من إسبانيا وألمانيا. في دور الـ16، أُقصوا على يد وصيف 2018 كرواتيا بركلات الترجيح.

سيكون الساموراي الأزرق حاضرًا مرة أخرى في كأس العالم لكرة القدم 2026، وهذه المرة بإحساس متجدد بالإيمان والدافع لكسر لعنة دور الـ16 أخيرًا.

لن يفتقروا إلى المواهب الكبرى من أوروبا، إلى جانب استقرار المدرب طويل الخدمة هاجيمي مورياسو. الآن بعد أن تم تأكيد القائمة رسميًا، دعونا نلقي نظرة على التشكيلة النهائية المسافرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لمنافسات 2026.

