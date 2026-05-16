England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

تشكيلة اليابان لكأس العالم 2026: أي اللاعبين تأهلوا إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

أصبحت اليابان أول فريق من خارج الدول الثلاث المضيفة يتأهل إلى كأس العالم لكرة القدم 2026 بعد فوزها على البحرين في تصفيات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في مارس الماضي.

لقد كانوا دائمًا فريقًا ممتعًا للمشاهدة، خاصة على مسرح كأس العالم، ولديهم سمعة في تحقيق مفاجآت على أكبر مسرح.

تصدّروا مجموعتهم في نسخة 2022 من البطولة، وهزموا كلًا من إسبانيا وألمانيا. في دور الـ16، أُقصوا على يد وصيف 2018 كرواتيا بركلات الترجيح.

سيكون الساموراي الأزرق حاضرًا مرة أخرى في كأس العالم لكرة القدم 2026، وهذه المرة بإحساس متجدد بالإيمان والدافع لكسر لعنة دور الـ16 أخيرًا.

لن يفتقروا إلى المواهب الكبرى من أوروبا، إلى جانب استقرار المدرب طويل الخدمة هاجيمي مورياسو. الآن بعد أن تم تأكيد القائمة رسميًا، دعونا نلقي نظرة على التشكيلة النهائية المسافرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لمنافسات 2026.

    حراس المرمى

    اليابان مغطاة جيدًا في مركز حراسة المرمى، حيث تم تثبيت حارس مرمى بارما زيون سوزوكي كأبرز المرشحين للبدء بين القائمين للساموراي بلو. كان سوزوكي عنصرًا أساسيًا في التشكيلة الأساسية منذ اعتزال شويتشي غوندا في عام 2022.

    وينضم إليه على متن الطائرة كيسوكي أوساكو وتوموكي هاياكاوا. كلاهما يلعب حاليًا في دوري J1 ومن المتوقع أن يكونا خيارين موثوقين كبدلاء، بينما يغيب كوسي تاني عن الاختيار النهائي.

    اللاعبالنادي 
    زيون سوزوكيبارما
    كيسوكي أوساكوسانفريتشي هيروشيما
    توموكي هاياكاواكاشيما أنتلرز
    """ المدافعون """

    سيسافر المنتخب الياباني وهو يمتلك ثروة من الخبرة الدفاعية على أعلى مستوى لكأس العالم 2026. العنوان الأبرز في القائمة هو الظهير السابق لإنتر يوتو ناغاتومو، الذي سيصنع التاريخ كأول لاعب آسيوي يشارك في خمس نسخ مختلفة من كأس العالم. كما يدخل القائمة نجم أرسنال السابق تاكيهيرو تومياسو، مضيفاً خبرة أساسية من الطراز الرفيع إلى الخط الخلفي.

    سيكون هيروكي إيتو لاعب بايرن ميونيخ أيضاً شخصية محورية أخرى في الدفاع؛ وعلى الرغم من أن موسمه الأول مع البافاريين تأثر بالإصابات، فإن عودته إلى الجاهزية تجعله رصيداً حيوياً. كما يظل جونّوسوكي سوزوكي خياراً مثيراً للاهتمام لمورياسو لاستخدامه على أكبر مسرح. ضربة كبيرة للتشكيلة تتمثل في كوكي ماشيدا لاعب هوفنهايم، الذي لسوء الحظ يغيب عن القائمة النهائية بعد تعرضه لإصابة مدمرة في الرباط الصليبي الأمامي في وقت سابق من هذا الموسم.

    اللاعبالنادي
    هيروكي إيتوبايرن ميونيخ
    كو إيتاكوراأياكس
    تاكيهيرو تومياسوأياكس
    تسويوشي واتانابيفينورد
    أيومو سيكولو هافر AC
    جونّوسوكي سوزوكيإف سي كوبنهاغن
    شوغو تانيغوتشيسينت-ترويدنسه VV
    يوكيناري سوغاوارافيردر بريمن (على سبيل الإعارة من ساوثهامبتون)
    يوتو ناغاتوموإف سي طوكيو
    لاعبي خط الوسط

    يعتمد اختيار اليابان الرسمي لخط الوسط بشكل كبير على الخبرة المُجرَّبة في المعارك. يظل نجم ليفربول واتارو إندو أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في وسط الملعب، حيث يمتلك أكثر من 70 مباراة دولية مع الساموراي الأزرق.

    يُعد دايتشي كامادا لاعب كريستال بالاس رأسًا خبيرًا آخر سيكون له دور مهم في حملة اليابان، بينما يقدم يويتو سوزوكي، الذي انضم مؤخرًا إلى إس سي فرايبورغ، شرارة حاسمة. كما ينضم كايشو سانو إلى التشكيلة لتوفير العمق.

    ومع ذلك، سيتعين على خط الوسط التأقلم دون نجم سبورتينغ سي بي هيديمسا موريتا، الذي يغيب تمامًا بسبب الإصابة. كما تم استبعاد الشابين ريونوسوكي ساتو وكوداي سانو من القائمة النهائية، مما يعزز أكثر تفضيل موريياسو للقيادة المخضرمة في وسط الملعب.

    اللاعبالنادي
    واتارو إندوليفربول
    كايشو سانوماينز 
    دايتشي كاماداكريستال بالاس
    آو تاناكاليدز يونايتد
    يويتو سوزوكيإس سي فرايبورغ
    المهاجمون

    يمتلك المنتخب الياباني خيارات قوية في الدفاع وخط الوسط، لكن في الهجوم يكون عادةً الأكثر خطورة. ومع ذلك، تلقى فريق مورياسو ضربة مزدوجة هائلة مع استبعاد الجناحين النجمين كاورو ميتوما وتاكومي مينامينو من البطولة بسبب الإصابة.

    سيتقدم إلى الواجهة تاكيفوسا كوبو لاعب ريال سوسيداد، الذي لا يزال أحد أكثر الأجنحة فتكًا في أوروبا وقادرًا على صنع الفارق بمفرده. بالإضافة إلى كوبو، سيكون المهاجم كيتو ناكامورا حاسمًا. منذ ظهوره الأول في 2023، وجد ناكامورا الشباك باستمرار لصالح المنتخب الآسيوي، مسجلًا 10 أهداف في 24 مباراة دولية، ويجلب قوة هجومية تشتد الحاجة إليها إلى خط هجوم مورياسو.

    اللاعبالنادي
    كيتو ناكاموراريمس
    جونيا إيتوجينك
    تاكيفوسا كوبوريال سوسيداد
    ريتسو دوانآينتراخت فرانكفورت
    دايزن مايداسيلتيك
    أياسي أويدافينورد
    كوكي أوغاواإن إي سي نايميخن
    كيسوكي غوتوسانت ترودين
    كينتو شيوغايفولفسبورغ
    نجوم اليابان

    على الرغم من انتكاسات الإصابات، لا تزال اليابان تمتلك هجوماً فتاكاً إلى جانب خط وسط ودفاع متوازنين. ستكون تهديداتهم الهجومية الرئيسية في المقدمة بلا شك تاكيفوسا كوبو وكيتو ناكامورا،مع كون كلا اللاعبين يمكن أن يكونا خطيرين للغاية في الثلث الأخير.

    ريتسو دوان من فرايبورغ هو نجم موهوب آخر في هذا المنتخب الياباني وكان أساسياً بانتظام مع الساموراي الأزرق.

    في خط الوسط، ستكون خبرة واتارو إندو ودايتشي كامادا حاسمة في فرض إيقاع اللعب لليابان، بينما قد يثبت أمثال كايشو سانو ويويتو سوزوكي أنهم حاسمون بمساهماتهم الهجومية.

    في الخط الخلفي، قد يكون الشاب هيروكي إيتو إضافةً عند عودته من الإصابة، مع أن نجم بايرن يلعب في المقام الأول كقلب دفاع ولكن يمكن أيضاً إشراكه كظهير أيسر.

    """ التشكيلة الأساسية المتوقعة لليابان في كأس العالم 2026 """

    في حراسة مرمى اليابان، يُعد زيون سوزوكي المرشح الأبرز للبدء كحارس المرمى الأساسي. لقد كان مثيرًا للإعجاب مع بارما في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى وسيكون على عاتقه مسؤوليات كبيرة في الحدث الاستعراضي.

    المدرب مورياسو اعتمد بانتظام نظام ثلاثة مدافعين في الخلف ومن المتوقع أن يواصل بتشكيلة مشابهة في كأس العالم. يشكل هيروكي إيتو وتاكهيرو تومياسو وكو إيتاكورا وحدة دفاعية شديدة الصلابة، حيث يجلب الثلاثة الموثوقية والهدوء إلى الخط الخلفي.

    رباعي خط الوسط سيكون عنصرًا قويًا لليابان، جامعًا بين خبرة واتارو إندو وإبداع دايتشي كامادا وآو تاناكا. ومن المتوقع أيضًا أن يدخل الشاب يويتو سوزوكي ضمن القائمة.

    في المقدمة، سيكون ناكامورا وكوبو أبرز تهديدات اليابان الهجومية، مصطفّين إلى جانب ريتسو دوان لاعب فرايبورغ.

    التشكيلة الأساسية المتوقعة لليابان (3-4-3): Z. Suzuki; Tomiyasu, Ito, Itakura; Y. Suzuki, Endo, Tanaka, Kamada; Nakamura, Doan, Kubo

