تشكيلة النرويج لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

سيكون قد مرّ ما يزيد قليلاً على 20 عاماً منذ آخر مرة شاركت فيها النرويج في كأس عالم للرجال بحلول الوقت الذي تنزل فيه إلى أرض الملعب في نسخة 2026.

جاء آخر ظهور للأمة الإسكندنافية في مسابقة الفيفا الأبرز عام 1998، عندما أُقصيت في دور الـ16 على يد إيطاليا. ومع ذلك، ومع قيادة إرلينغ هالاند لخط الهجوم وعدد من اللاعبين الآخرين ذوي الجودة في الأدوار المساندة، اجتاح النرويجيون عملية التصفيات بثمانية انتصارات من ثماني مباريات ليبلغوا البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بسهولة.

تمكن المدرب ستاله سولباكن من استخراج أفضل ما لدى ما يمكن القول إنها أفضل جيل من اللاعبين في تاريخ النرويج، وسيكون الفريق حصاناً أسود في أمريكا الشمالية، مع استهداف مشوار عميق في الأدوار الإقصائية للبلد الشمالي.

سيتعين عليهم أولاً تجاوز مجموعة أولى صعبة (المجموعة I) تضم حالياً فرنسا والسنغال والعراق، لكن مع امتلاكهم مخزوناً كبيراً من المواهب الهجومية تحت تصرفهم، ونواة مركزية مجتهدة ولاعبين يتمتعون بقدر كبير من الثقة - ولا سيما أولئك في بودو/غليمت الذين قدموا حملة رائعة في دوري أبطال أوروبا - لا ينبغي للنرويجيين أن يخشوا أي فريق سيواجهونه في الصيف.

  Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 Qualifier

    حراس المرمى

    ستمتلك النرويج الحارس المخضرم أورجان نيلاند البالغ من العمر 35 عامًا في المرمى هذا الصيف. وقد خاض اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا فترات مع أستون فيلا ونورويتش وبورنموث وريدينغ خلال فترة وجوده في إنجلترا، لكنه أصبح مؤخرًا الحارس الأساسي للفريق الإسباني إشبيلية. وهو الخيار الأكثر خبرة لدى سولباكن بين القائمين، ومن المتوقع أن يكون إيجيل سيلفيك لاعب واتفورد وفيلجار ميرها لاعب OB نائبين له.

    اللاعبالنادي
    أورجان نيلاندإشبيلية
    إيجيل سيلفيكواتفورد
    فيلجار ميرهاOB
    المدافعون

    يمتلك النرويجيون خطاً خلفياً مستقراً إلى حد كبير. ومن المرجح أن يشكل كريستوفر آير لاعب برينتفورد شراكة مع توربيورن هيغيم في قلب الدفاع، بينما يشغل جوليان رايرسون لاعب بوروسيا دورتموند وديفيد مولر وولف لاعب وولفرهامبتون واندررز مركزي الظهيرين.

    وسيكون لديهم بدائل مجتهدة إذا اضطر أي من هؤلاء الأربعة إلى الخروج من الفريق، إذ يمتلك ليو سكيري أوستيغارد وماركوس هولمغرين بيدرسن وتوربيورن هيغيم جميعهم خبرة كبيرة في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى. ومن المرجح أيضاً أن ينجح ثنائي بودو/غليمت فريدريك أندري بيوركان وأودين بيورتوفت في دخول القائمة النهائية في الصيف.

    اللاعبالنادي
    كريستوفر آيربرينتفورد
    جوليان رايرسونبوروسيا دورتموند
    ليو سكيري أوستيغاردجنوى
    ماركوس هولمغرين بيدرسنتورينو
    ديفيد مولر وولفوولفرهامبتون واندررز
    فريدريك أندري بيوركانبودو/غليمت
    توربيورن هيغيمبولونيا
    أودين بيورتوفتبودو/غليمت
    هنريك فالتشينرفيكينغ
    لاعبي خط الوسط

    هناك أيضاً الكثير من الخبرة في خط وسط النرويج. ربما لم يحقق ساندر بيرغه إمكاناته السابقة كـ wonderkid لكنه لا يزال خياراً قوياً أمام رباعي الدفاع، بينما أمثال باتريك بيرغ وكريستيان ثورستفيدت سيجعلون منتخب لاندسلاجيه صعب الاختراق. 

    سيكون مارتن أوديغارد بالتأكيد اللاعب الأهم عندما يتعلق الأمر بإبداع النرويج. قائد أرسنال، الذي يقود أيضاً منتخب بلاده، لم يستمتع بأكثر حملاته الإنتاجية على مستوى النادي مع الغانرز، إذ عانى من الإصابات دون أن يترك أثراً كبيراً عندما كان لائقاً للمشاركة مع فريق ميكيل أرتيتا. ومع ذلك، يظل شخصية محورية للنرويج ولديه عدد من المهاجمين الرائعين أمامه لصناعة الفرص لهم.

    ومن المرجح أيضاً أن يتواجد في القائمة كل من مورتن ثورسباي لاعب كريمونيزي، وفيليكس هورن ميريه لاعب بران، وثيلو آسغارد لاعب رينجرز. 

    اللاعبالنادي
    ساندر بيرغهفولهام
    باتريك بيرغبودو/غليمت
    كريستيان ثورستفيدتساسولو
    مورتن ثورسبايكريمونيزي
    مارتن أوديغاردأرسنال
    فيليكس هورن ميريهبران
    ثيلو آسغاردرينجرز
    المهاجمون

    هنا تصبح الأمور ممتعة حقًا. ورقة التفوق الواضحة لدى النرويج هي مهاجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند، الذي سيكون متحمسًا لترك بصمته في أول بطولة دولية كبرى له. قد ينتهي الأمر بأن يكون مردوده هو الفارق بين ظهور إيجابي للنرويج أو ظهور مخيب للآمال، لكن حتى إذا عانى، فإن سولباكن لديه بدائل مثبتة يمكنه اللجوء إليها. 

    كان ألكسندر سورلوث غزير التهديف في إسبانيا خلال السنوات القليلة الماضية، أولًا مع ريال سوسيداد قبل أن يساعده موسم مثير للإعجاب مع فياريال على نيل انتقال ضخم إلى أتلتيكو مدريد، حيث واصل التألق. من المرجح أن يشكل ثنائيًا مع هالاند في المقدمة، لكن يورغن ستراند لارسن خيار أيضًا، رغم أنه يقدم مجموعة مهارات بدنية مشابهة للثنائي المذكور آنفًا.

    في الأطراف، سيحصل الشاب المثير من آر بي لايبزيغ أنطونيو نوسا على فرصة لإبهار الجميع، بينما سيستخدم أوسكار بوب مهاراته الأنيقة في المراوغة للقطع إلى الداخل من الجناح وصناعة فرص تسجيل، سواء لنفسه أو لزملائه في الفريق.

    اللاعبالنادي
    إرلينغ هالاندمانشستر سيتي
    ألكسندر سورلوثأتلتيكو مدريد
    يورغن ستراند لارسنكريستال بالاس
    أنطونيو نوساآر بي لايبزيغ
    أوسكار بوبفولهام
    ينس بيتر هاوجبودو/غليمت
    أندرياس شيلديروببنفيكا
    نجوم النرويج

    تُعد النرويج محظوظة إلى حد ما في المناطق الهجومية، مع عدد من اللاعبين من الطراز العالمي المستعدين لإظهار مهاراتهم. ستكون علاقة مارتن أوديغارد بـ إيرلينغ هالاند مفتاحًا، رغم أن ألكسندر سورلوث يُعدّ على الأرجح قادرًا بالقدر نفسه على تسجيل الأهداف التي ستحتاجها النرويج للتقدم بعيدًا في البطولة.

    لقد رسّخ كريستوفر آير نفسه كمدافع قوي في الدوري الإنجليزي الممتاز وستكون مهاراته التنظيمية مفتاحًا في الخط الخلفي، بينما قد يشهد يوليان رايرسون بطولة انطلاقة بالنظر إلى المتعة التي حظي بها في بوروسيا دورتموند هذا الموسم، حيث ساعد نفسه على أرقام من خانتين في التمريرات الحاسمة.

    التشكيلة الأساسية المتوقعة للنرويج لكأس العالم 2026

    تنقّل سولباكن بين خطتي 4-4-2 و4-3-3 خلال فترات التوقف الدولي الأخيرة، لكنه قد يختار الأخيرة نظرًا لأنها ستوفر مزيدًا من الصلابة مع وجود عدد أكبر من لاعبي الوسط في العمق. وقد يعني ذلك أن سورلوث يبدأ كجناح، لكنه دور مألوف لنجم أتلتيكو مدريد بعدما أدى وظيفة مشابهة في بعض الأحيان تحت قيادة دييغو سيميوني.

    سيأمل أوديغارد أن يكون لائقًا تمامًا بحلول الوقت الذي تنطلق فيه كأس العالم حتى يتمكن من المطالبة بمكان في خط الوسط، على الأرجح إلى جانب بيرغه وثورستفيدت، بينما يُعد آير ورايرسون ومولر وولف شبه مؤكدين للظهور في الدفاع أمام حارس المرمى نيلاند.

    التشكيلة الأساسية المتوقعة للنرويج (4-3-3): نيلاند؛ رايرسون، آير، هيغيم، مولر وولف؛ أوديغارد، بيرغه، ثورستفيدت؛ سورلوث، هالاند، نوسا.

