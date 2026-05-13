تشكيلة النرويج لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

"""

سيكون قد مرّ ما يزيد قليلاً على 20 عاماً منذ آخر مرة شاركت فيها النرويج في كأس عالم للرجال بحلول الوقت الذي تنزل فيه إلى أرض الملعب في نسخة 2026.

جاء آخر ظهور للأمة الإسكندنافية في مسابقة الفيفا الأبرز عام 1998، عندما أُقصيت في دور الـ16 على يد إيطاليا. ومع ذلك، ومع قيادة إرلينغ هالاند لخط الهجوم وعدد من اللاعبين الآخرين ذوي الجودة في الأدوار المساندة، اجتاح النرويجيون عملية التصفيات بثمانية انتصارات من ثماني مباريات ليبلغوا البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بسهولة.

تمكن المدرب ستاله سولباكن من استخراج أفضل ما لدى ما يمكن القول إنها أفضل جيل من اللاعبين في تاريخ النرويج، وسيكون الفريق حصاناً أسود في أمريكا الشمالية، مع استهداف مشوار عميق في الأدوار الإقصائية للبلد الشمالي.

سيتعين عليهم أولاً تجاوز مجموعة أولى صعبة (المجموعة I) تضم حالياً فرنسا والسنغال والعراق، لكن مع امتلاكهم مخزوناً كبيراً من المواهب الهجومية تحت تصرفهم، ونواة مركزية مجتهدة ولاعبين يتمتعون بقدر كبير من الثقة - ولا سيما أولئك في بودو/غليمت الذين قدموا حملة رائعة في دوري أبطال أوروبا - لا ينبغي للنرويجيين أن يخشوا أي فريق سيواجهونه في الصيف.

"""