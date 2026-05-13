تشكيلة السنغال لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج إلى معرفته عن تشكيلة السنغال لكأس العالم لكرة القدم 2026.

يتجه السنغال إلى كأس العالم 2026 قادماً من بطولة كأس الأمم الأفريقية المثيرة للجدل والفوضوية. هزم أسود التيرانغا المغرب في النهائي لكن المباراة شابتها مشاهد مروعة إذ إن السنغال غادروا الملعب فعلياً بعد أن مُنح أصحاب الأرض ركلة جزاء. ومنذ ذلك الحين جُرّد السنغال من لقبه بعد أن قضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بأنهم خسروا المباراة بالانسحاب لمغادرتهم أرض الملعب دون إذن الحكم.

وسط الفوضى، يقود المدرب بابي تياو الآن فريقه إلى بطولة كبرى أخرى ويواجه دور مجموعات صعباً. ومن المقرر أن يواجه أسود التيرانغا اثنين من أفضل المهاجمين على هذا الكوكب إذ سيلعب السنغال ضد فرنسا كيليان مبابي والنرويج الخاصة بإيرلينغ هالاند في المجموعة الأولى.

ومع ذلك فهذه هي المشاركة الثالثة على التوالي للسنغال في كأس العالم وهناك الكثير من الخبرة في أرجاء التشكيلة. أفضل أداء على الإطلاق لأسود التيرانغا كان بلوغ ربع النهائي في 2002، وينبغي أن يكون السنغال أحد أقوى المنتخبات الأفريقية في البطولة هذه المرة.

قبل عرض 2026، يلقي GOAL نظرة على التشكيلة المحتملة التي قد تسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

    حراس المرمى

    حارس تشيلسي السابق إدوارد ميندي هو رقم 1 في السنغال ومن المقرر أن يواصل اللعب بين القائمين في كأس العالم. تألق ميندي مرة أخرى في كأس الأمم الأفريقية حيث مضت السنغال حتى النهاية وهو الآن يتجه إلى كأس العالم الثانية له. يبلغ الآن 34 عامًا، وهو حضور ذو خبرة في الخط الخلفي ومدعوم بشكل جيد من ييهفان ديوف وموري دياو.

    اللاعبالنادي 
    ييهفان ديوفنيس
    إدوارد مينديالأهلي
    موري دياو لو هافر
    المدافعون

    يمتلك السنغال خطاً خلفياً قوياً وهو ما تجلّى في فوزهم بكأس الأمم الأفريقية. لم يستقبل أسود التيرانغا سوى هدفين في طريقهم إلى اللقب لكنهم قد يجدون الأمور أصعب بكثير في كأس العالم إذ يواجهون اثنين من أكثر المهاجمين تألقاً في دور المجموعات.

    لا يزال كاليدو كوليبالي لاعباً محورياً في قلب الدفاع لكن، في سن الرابعة والثلاثين العريقة، يُظهر بعض علامات التباطؤ. غاب كوليبالي عن نهائي كأس الأمم الأفريقية بسبب الإيقاف والإصابة كما طُرد أيضاً في دور المجموعات أمام بنين، وهي ربما إشارات تحذيرية للسنغال.

    ينبغي أن يكون هناك حضور قوي للدوري الفرنسي في الخط الخلفي مع إدراج موسى نياخاتيه لاعب ليون ونجم موناكو كريبين دياتا. كما أن الدوري الإنجليزي الممتاز ممثل جيداً بفضل الحاج مالك ديوف لاعب وست هام ومامادو سار لاعب تشيلسي.

    يدفع نوبل ميندي لاعب رايو فاييكانو من أجل مكان في التشكيلة وتلقى أول استدعاء دولي له لمباريات مارس الودية أمام بيرو وغامبيا.

    اللاعبالنادي 
    كريبين دياتاموناكو
    مامادو سارتشيلسي
    كاليدو كوليباليالهلال
    إسماعيل جاكوبسغلطة سراي
    موسى نياخاتيهليون
    أنطوان ميندينيس
    الحاج مالك ديوفوست هام يونايتد
    عبدولاي سيكمكابي حيفا
    نوبل ميندي رايو فاييكانو
    لاعبي خط الوسط

    سيكون السنغال قادرًا على الترحيب بعودة بابي سار وحبيب ديارا من الإصابة في الوقت المناسب لكأس العالم. كلاهما غاب عن الفوز بكأس الأمم الأفريقية لكن من المتوقع أن يكونا لائقين تمامًا لبطولة الصيف.

    لن يكون الثنائي نجمي الدوري الإنجليزي الممتاز الوحيدين اللذين سيشاركان في تشكيلة السنغال للبطولة. من المقرر أيضًا أن يتلقى إدريسا غاي، إسماعيليا سار وإليمان نداي استدعاءات، مما يمنح ثياو الكثير من الخيارات رفيعة المستوى في خط الوسط. نداي على وجه الخصوص يدخل كأس العالم بعد حملة مثيرة للإعجاب في الدرجة الأولى الإنجليزية التي جلبت حديثًا عن انتقال صيفي بمبلغ كبير.

    ومن المتوقع أيضًا أن يدرج نجما الدوري الإسباني بابي غاي وباثي سيس في القائمة ويقدما الكثير من الخبرة على أعلى مستوى للسنغال.

    اللاعبالنادي 
    إدريسا غايإيفرتون
    حبيب دياراسندرلاند
    بابي غايفياريال
    إليمان نداي إيفرتون
    باثي سيس رايو فايكانو
    لامين كاماراموناكو
    بابي ماتار سار توتنهام
    إسماعيلا سار كريستال بالاس
    المهاجمون

    من المؤكد أن السنغال لن تفتقر إلى القوة الهجومية، مع توقع أن يقود مهاجم النصر ساديو ماني ونجم بايرن ميونيخ نيكولاس جاكسون الهجوم هذا الصيف.

    ماني هو الهداف التاريخي للسنغال برصيد 51 هدفًا باسمه، وهو أيضًا أحد أكثر اللاعبين تتويجًا في تاريخ البلاد بعد الفوز بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا مع ليفربول.

    قد يكون الشاب المثير في باريس سان جيرمان إبراهيم مباي خيارًا جيدًا من على مقاعد البدلاء للسنغال، بينما سيأمل شريف نداي وبولاي ديا وحبيب ديالو أيضًا في الاستدعاء. كما يُعد مامادو دياخون حصانًا أسودًا للتشكيلة بعد حصوله على أول استدعاء في مارس.

    كما عاد بامبا ديينغ بشكل مفاجئ إلى التشكيلة قبل البطولة. وقد أبهر مهاجم لوريان في الدوري الفرنسي هذا الموسم وقد يحصل على فرصة هذا الصيف.

    اللاعبالنادي 
    شريف ندايسامسونسبور
    ساديو مانيالنصر
    نيكولاس جاكسونبايرن ميونيخ
    بولاي ديالاتسيو
    حبيب ديالوميتز
    إبراهيم مبايباريس سان جيرمان
    مامادو دياخون كلوب بروج 
    أساني دياوكومو
    بامبا ديينغ لوريان
    نجوم السنغال

    نجم إيفرتون إليمان نداي يستمتع بالحياة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مقدماً نوعية من العروض التي أشعلت التكهنات بشأن انتقال إلى مانشستر يونايتد في نافذة الانتقالات الصيفية. نداي ممتع بالكرة لكنه أيضاً حضور شرس عند فقدان الاستحواذ. كما أنه يملك عيناً للمرمى وقد يجذب المزيد من المعجبين مع كأس عالم قوية.

    نيكولاس جاكسون وجد الحياة صعبة في بعض الأحيان منذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ من تشيلسي على سبيل الإعارة وقد يكون لديه ما يثبته في كأس العالم. المهاجم أُجبر على لعب دور ثانوي خلف أمثال هاري كين ولويس دياز لكنه في أفضل حالاته مهاجم فتاك ويمكن أن يكون خطراً حقيقياً.

    لكن أكبر نجوم السنغال هو بلا شك ساديو ماني الذي لعب دوراً محورياً في فوز السنغال بكأس الأمم الأفريقية وسيُتوقع منه أن يتألق مرة أخرى في كأس العالم. نجم ليفربول السابق أكد بالفعل أنه سيعلق حذاءه الدولي بعد البطولة ولن يرغب في شيء أكثر من أن يودع على أعلى مستوى.

    التشكيلة الأساسية المتوقعة للسنغال لكأس العالم 2026

    لا شك أن إدوارد ميندي سيكون حارس المرمى الأساسي في كأس العالم. اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا فاز الآن بلقبين في كأس الأمم الأفريقية مع السنغال، ويمتلك خبرة كبيرة ويُعد حضورًا هادئًا في المرمى للفريق.

    وفي الخطوط الأمامية أكثر، هناك المزيد من الخبرة متمثلة في كاليدو كوليبالي الذي يبدو أنه سيُشكّل ثنائيًا مع موسى نياخاتيه. ومن المتوقع أن يكون كريبين دياتا وإل حاجي مالك ديوف ظهيرَي ثياو في ما يُعد خطًا دفاعيًا خلفيًا قويًا للسنغال.

    هناك الكثير من المنافسات على المراكز في خط الوسط، حيث من المقرر أن يشارك نجما الدوري الإنجليزي الممتاز إدريسا غي و وحبيب ديارا إلى جانب بابي غي لاعب فياريال في تشكيل وظيفي مكوّن من ثلاثة لاعبين.

    من المرجح أن يأتي الإلهام لدى السنغال من مناطق أكثر تقدمًا. لا يزال ساديو ماني رجل الخطر لأسود التيرانغا وسيشغل مركزه المعتاد على يسار الهجوم. توقّع رؤية نيكولاس جاكسون في الوسط، مع إليمان ندياي على اليمين.

    التشكيلة الأساسية المتوقعة للسنغال في كأس العالم 2026 (4-3-3): ميندي، دياتا، كوليبالي، نياخاتيه، ديوف؛ ديارا، إدريسا غي، بابي غي؛ ندياي، جاكسون، ماني.

