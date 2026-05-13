تشكيلة السنغال لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

"""

يتجه السنغال إلى كأس العالم 2026 قادماً من بطولة كأس الأمم الأفريقية المثيرة للجدل والفوضوية. هزم أسود التيرانغا المغرب في النهائي لكن المباراة شابتها مشاهد مروعة إذ إن السنغال غادروا الملعب فعلياً بعد أن مُنح أصحاب الأرض ركلة جزاء. ومنذ ذلك الحين جُرّد السنغال من لقبه بعد أن قضت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بأنهم خسروا المباراة بالانسحاب لمغادرتهم أرض الملعب دون إذن الحكم.

وسط الفوضى، يقود المدرب بابي تياو الآن فريقه إلى بطولة كبرى أخرى ويواجه دور مجموعات صعباً. ومن المقرر أن يواجه أسود التيرانغا اثنين من أفضل المهاجمين على هذا الكوكب إذ سيلعب السنغال ضد فرنسا كيليان مبابي والنرويج الخاصة بإيرلينغ هالاند في المجموعة الأولى.

ومع ذلك فهذه هي المشاركة الثالثة على التوالي للسنغال في كأس العالم وهناك الكثير من الخبرة في أرجاء التشكيلة. أفضل أداء على الإطلاق لأسود التيرانغا كان بلوغ ربع النهائي في 2002، وينبغي أن يكون السنغال أحد أقوى المنتخبات الأفريقية في البطولة هذه المرة.

قبل عرض 2026، يلقي GOAL نظرة على التشكيلة المحتملة التي قد تسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

"""