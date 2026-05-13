تشكيلة الجزائر لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

عادت الجزائر إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 12 عاماً ولديها تشكيلة مليئة بالمواهب المثيرة للبطولة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وصل محاربو الصحراء إلى دور الـ16 في عام 2014 وكادوا يتسببون في مفاجأة كبيرة بإقصاء ألمانيا. وقد انتصر دي مانشافت في النهاية بنتيجة 2-1 بعد الوقت الإضافي، لكن أداء الجزائر في البطولة سيظل عالقاً في الذاكرة طويلاً.

سيسعى فريق فلاديمير بيتكوفيتش الآن إلى صنع المزيد من الذكريات هذه المرة وسيضع نصب عينيه التأهل من مجموعة تضم أيضاً حاملة اللقب الأرجنتين وكذلك النمسا والأردن.

وقبل نسخة 2026، GOAL يلقي نظرة على التشكيلة المحتملة التي قد تسافر إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

    حراس المرمى

    يبدو أن مركز حارس المرمى مفتوح للمنافسة بينما يواصل محاربو الصحراء البحث عن بديل مناسب لرايس مبولحي. ومع ذلك، قد يكون هناك اسم مألوف للغاية بين الخشبات الثلاث للجزائر في كأس العالم 2026. لوكا زيدان، نجل الأسطورة الفرنسية زين الدين، غيّر ولاءه إلى الجزائر العام الماضي وواصل الظهور لأول مرة في كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد إصابة في الركبة تعرض لها أليكسيس قندوز.

    زيدان، الذي يمارس مهنته في الدرجة الثانية الإسبانية، شارك في مباراتين من أصل ثلاث في دور المجموعات وكذلك في دور الـ16 وهزيمة ربع النهائي لكنه لم يتمكن من الإقناع بالكامل.  يبقى قندوز خيارًا للجزائر إلى جانب أنتوني ماندريا. كما قرر المدرب فلاديمير بيتكوفيتش إجراء فحص متأخر لحارس ستاد رين البالغ من العمر 19 عامًا كيليان بيلعزوغ وميلفين ماستيل للمباريات الودية قبل كأس العالم، مما يشير إلى أن الحارسين لديهما أيضًا فرصة لدخول القائمة.

    اللاعبالنادي 
    لوكا زيدانغرناطة
    أليكسيس قندوزمولودية الجزائر
    أنتوني ماندرياكان
    """ المدافعون """

    تمتلك الجزائر بعض المواهب الحقيقية في الخط الخلفي، مع الظهير الأيسر لمانشستر سيتي ريان آيت-نوري ورامي بنسبعيني لاعب بوروسيا دورتموند كاسمين معروفين لدى الجميع. وسيقودهم القائد والنجم المخضرم عيسى ماندي الذي كتب اسمه في كتب التاريخ في وقت سابق من هذا العام عندما أصبح أكثر لاعب مشاركة مع الجزائر. لعب ماندي أكثر من 100 مرة بالفعل مع محاربي الصحراء وينبغي أن يضيف إلى ذلك الرصيد هذا الصيف.

    وفي أماكن أخرى، برز رفيق بلغالي كخيار قوي في مركز الظهير تحت قيادة بيتكوفيتش وهو متاح للعب. تلقى بلغهايل وزيدان كلاهما عقوبات بالإيقاف لدورهما في مشاجرة بعد هزيمتهما في ربع النهائي أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية. ومع ذلك، تم تأكيد لاحقًا أن تلك الإيقافات ستُنفَّذ في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، مما يجعل كليهما متاحًا لكأس العالم.

    كما يأمل زين الدين بلعيد وسمير شرقي في دخول قائمة الجزائر وكانا جزءًا من القائمة التي وصلت إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية. ومن المتوقع أن يكون شرقي لائقًا بعد فترة غياب بسبب الإصابة. ويقوم أشرف عبادة بمحاولة متأخرة ليتم ضمه بعد دخوله قائمة بيتكوفيتش لمباريات ودية في مارس ضد غواتيمالا وأوروغواي، بينما توجد شكوك حول محمد أمين توغاي بعد أن تم استبعاده.

    جاوين حجام لاعب آخر في طريق العودة بسبب إصابة معقدة في الكاحل جعلته يُستبعد من كأس الأمم الأفريقية بعد تعرضه لإصابة ضد بوركينا فاسو. وفي الوقت نفسه، سيغيب الظهير يوسف عطال بعد أن انتهى موسمه مبكرًا بسبب إصابة في وتر أخيل.

    اللاعبالنادي 
    عيسى مانديليل
    إميل دورفالباري
    محمد أمين توغايالترجي الرياضي التونسي
    زين الدين بلعيدشبيبة القبائل
    جاوين حجاميونغ بويز
    ريان آيت-نوريمان سيتي
    رامي بنسبعينيبوروسيا دورتموند
    رفيق بلغاليهيلاس فيرونا
    سمير شرقيباريس إف سي
    أشرف عبادةاتحاد الجزائر
    لاعبي خط الوسط

    هناك مزيج جيد من الشباب والخبرة عندما يتعلق الأمر بخيارات خط وسط الجزائر لكأس العالم 2026. يمتلك إسماعيل بن ناصر أكثر من 50 مباراة دولية مع بلاده وسيأمل في دخول القائمة بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة خلال كأس الأمم الأفريقية. يلعب بن ناصر حاليًا على سبيل الإعارة في دينامو زغرب، وكان استبعاده من قائمة مباريات مارس الودية الدولية مفاجئًا.

    كما تم استبعاد آدم زرقان وحيماد عبدلي ونبيل بن طالب من القائمة إذ اختار بيتكوفيتش إلقاء نظرة على بعض الوجوه الجديدة في التحضير للبطولة هذا الصيف، بينما غاب إيلان كبال بسبب الإصابة.

    شهدت الغيابات عودة حسام عوار وياسين تيطراوي إلى القائمة وسيأمل كلاهما في دخول القائمة النهائية، بينما يبدو فارس شايبي خيارًا شبه مؤكد. يمكن لنجم آينتراخت فرانكفورت اللعب عبر خط الوسط لكنه غالبًا ما يُستفاد منه بأفضل شكل في العمق حيث يمكنه ارتكاز خط الوسط وفرض إيقاع اللعب.

    قد يكون نجم باير ليفركوزن الصاعد إبراهيم مازا أيضًا واحدًا يستحق المتابعة بعد أن لفت الأنظار بمغامراته في البوندسليغا، بينما يدفع عادل عوشيش لاعب شالكه من أجل مكان في القائمة بعد استدعائه لوديات الجزائر في مارس.

    اللاعبالنادي 
    حسام عوار الاتحاد
    عادل عوشيششالكه 04
    هشام بوداوينيس
    إسماعيل بن ناصردينامو زغرب
    فارس شايبيآينتراخت فرانكفورت
    إبراهيم مازاباير ليفركوزن
    ياسين تيطراويشارلوروا
    رامز زروقيتفينتي
    نبيل بن طالبليل
    إيلان كبالباريس إف سي
    المهاجمون

    يُعدّ رياض محرز الاسم الأبرز في هجوم الجزائر وقد أعلن بالفعل أن هذه ستكون آخر بطولة كأس عالم له. كان الجناح البالغ من العمر 34 عامًا لاعبًا محوريًا للـ«فنك» ورغم أنه سيُفتقد بالتأكيد، لا يزال هناك الكثير من المواهب الهجومية في التشكيلة. ستبحث الجزائر عن خليفة لمحرز، مع ترشيح أنيس حاج موسى بالفعل لملء حذائه اللامع. 

    سيكون محمد أمورة لاعب فولفسبورغ جزءًا من هجوم مفيد، ويُظهر سجله البالغ 19 هدفًا في 42 مشاركة دولية مدى خطورته. كما تصدّر قائمة الهدافين الأفارقة في تصفيات كأس العالم بتسجيله 10 مرات ليساعد في قيادة الجزائر إلى النهائيات. ويُعدّ أمين غويري لاعب مارسيليا مهاجمًا آخر مثيرًا وموهوبًا للغاية سيكون ضمن التشكيلة.

    ويُعدّ الشاب عادل بولبينة لاعبًا آخر يستحق المتابعة ونجمًا مستقبليًا قيد التكوين. كان اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا هداف الجزائر في كأس العرب 2025 في قطر، كما لفت الأنظار بتسديدة رائعة في الوقت الإضافي ليرسل الجزائر إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا. 

    ويبدو أن بيتكوفيتش يعجبه أيضًا شكل فارس غدجميس وقد ألقى نظرة على نجم فروزينوني في عدة مناسبات. ويبدو أن غدجميس لديه الآن فرصة جيدة للتواجد في القائمة النهائية لبطولة هذا الصيف.

    اللاعبالنادي 
    محمد أمورةفيردر بريمن
    نادر بنبوعليغيوري إيتو
    رضوان بركانالوكرة
    عادل بولبينةالدحيل
    أمين شياخةروزنبورغ
    أمين غويريمارسيليا
    فارس غدجميسفروزينوني
    أنيس حاج-موسىفينورد
    رياض محرزالأهلي
    بغداد بونجاحالشمال
    نجوم الجزائر

    رياض محرز هو أكبر نجم في الجزائر بعد مسيرة شهدت لعبه دورًا رئيسيًا في فريق ليستر سيتي المذهل الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن يتجه إلى مانشستر سيتي حيث فاز بالثلاثية. الآن في السعودية مع الأهلي، فإن إبداع محرز وحسه التهديفي يعنيان أنه لا يزال يشكل تهديدًا كبيرًا وسيقود الفريق من الأمام.

    ريان آيت-نوري سيكون أيضًا متوقعًا منه أن يلعب دورًا مهمًا في حملة الفريق في كأس العالم في الخط الخلفي. المدافع السريع سار على خطى محرز بالتوقيع لمانشستر سيتي وهو معروف بكونه ظهيرًا هجومي النزعة.

    في الهجوم، محمد أمورة هو لاعب آخر ستأمل الجزائر أن يتمكن من التألق. مهاجم فولفسبورغ سريع بشكل لا يصدق ويمكنه اللعب عبر الثلاثي الأمامي. إن إنجازاته في ألمانيا جعلته يرتبط بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف، وقد يجذب المزيد من المعجبين إذا تمكن من الإبهار في كأس العالم.

    ومن المستحيل أيضًا عدم ذكر أمين غويري. مهاجم مارسيليا غاب عن كأس الأمم الأفريقية بسبب إصابة في الكتف لكنه عاد بعدها بقوة، مسجلًا خمسة أهداف في ثماني مباريات لصالح مارسيليا. لا شك في الموهبة التي يمتلكها، وقد يكون لديه ما يثبته هذا الصيف.

    التشكيلة الأساسية المتوقعة للجزائر لكأس العالم 2026

    لا يزال مركز حارس المرمى محل شك قبل صافرة البداية الكبيرة. تولى لوكا زيدان القفازات في كأس الأمم الأفريقية وسيأمل أن يحصل على الإشارة لبدء البطولة ضد حاملي اللقب الأرجنتين.

    هناك الكثير من الخبرة في الخط الخلفي حيث يبدو ريان آيت-نوري وعيسى ماندي ورامي بن سبعيني مثبتين كلاعبي أساسيين. كان رفيق بلغهالي الظهير الأيمن الأساسي في ACON وسيأمل في الحفاظ على مكانه على الطرف.

    ستتطلع الجزائر إلى فارس شعيبي ليرتكز عليه خط الوسط، مع إسماعيل بن ناصر وهيشام بوداوي ربما إلى جانب نجم آينتراخت فرانكفورت في التشكيلة المفضلة لبيتكوفيتش ذات الثلاثة لاعبين.

    ستكون هناك قرارات يجب اتخاذها في الهجوم لكن توقعوا أن يشغل محرز موقعه المعتاد على يمين الهجوم. يبدو إبراهيم مازا خيارًا جيدًا للعب عبر الوسط، مع محمد أمورة على الطرف المقابل.

    التشكيلة الأساسية المتوقعة للجزائر لكأس العالم 2026 (4-3-3): زيدان؛ بلغهالي، ماندي، بن سبعيني، آيت-نوري؛ بوداوي، بن ناصر، شعيبي؛ محرز، مازا، أمورة.

