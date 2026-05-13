تشكيلة الجزائر لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

عادت الجزائر إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ 12 عاماً ولديها تشكيلة مليئة بالمواهب المثيرة للبطولة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وصل محاربو الصحراء إلى دور الـ16 في عام 2014 وكادوا يتسببون في مفاجأة كبيرة بإقصاء ألمانيا. وقد انتصر دي مانشافت في النهاية بنتيجة 2-1 بعد الوقت الإضافي، لكن أداء الجزائر في البطولة سيظل عالقاً في الذاكرة طويلاً.

سيسعى فريق فلاديمير بيتكوفيتش الآن إلى صنع المزيد من الذكريات هذه المرة وسيضع نصب عينيه التأهل من مجموعة تضم أيضاً حاملة اللقب الأرجنتين وكذلك النمسا والأردن.

وقبل نسخة 2026، GOAL يلقي نظرة على التشكيلة المحتملة التي قد تسافر إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

