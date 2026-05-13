تشكيلة الجزائر لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

تمتلك الجزائر بعض المواهب الحقيقية في الخط الخلفي، مع الظهير الأيسر لمانشستر سيتي ريان آيت-نوري ورامي بنسبعيني لاعب بوروسيا دورتموند كاسمين معروفين لدى الجميع. وسيقودهم القائد والنجم المخضرم عيسى ماندي الذي كتب اسمه في كتب التاريخ في وقت سابق من هذا العام عندما أصبح أكثر لاعب مشاركة مع الجزائر. لعب ماندي أكثر من 100 مرة بالفعل مع محاربي الصحراء وينبغي أن يضيف إلى ذلك الرصيد هذا الصيف.
وفي أماكن أخرى، برز رفيق بلغالي كخيار قوي في مركز الظهير تحت قيادة بيتكوفيتش وهو متاح للعب. تلقى بلغهايل وزيدان كلاهما عقوبات بالإيقاف لدورهما في مشاجرة بعد هزيمتهما في ربع النهائي أمام نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية. ومع ذلك، تم تأكيد لاحقًا أن تلك الإيقافات ستُنفَّذ في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، مما يجعل كليهما متاحًا لكأس العالم.
كما يأمل زين الدين بلعيد وسمير شرقي في دخول قائمة الجزائر وكانا جزءًا من القائمة التي وصلت إلى ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية. ومن المتوقع أن يكون شرقي لائقًا بعد فترة غياب بسبب الإصابة. ويقوم أشرف عبادة بمحاولة متأخرة ليتم ضمه بعد دخوله قائمة بيتكوفيتش لمباريات ودية في مارس ضد غواتيمالا وأوروغواي، بينما توجد شكوك حول محمد أمين توغاي بعد أن تم استبعاده.
جاوين حجام لاعب آخر في طريق العودة بسبب إصابة معقدة في الكاحل جعلته يُستبعد من كأس الأمم الأفريقية بعد تعرضه لإصابة ضد بوركينا فاسو. وفي الوقت نفسه، سيغيب الظهير يوسف عطال بعد أن انتهى موسمه مبكرًا بسبب إصابة في وتر أخيل.
|اللاعب
|النادي
|عيسى ماندي
|ليل
|إميل دورفال
|باري
|محمد أمين توغاي
|الترجي الرياضي التونسي
|زين الدين بلعيد
|شبيبة القبائل
|جاوين حجام
|يونغ بويز
|ريان آيت-نوري
|مان سيتي
|رامي بنسبعيني
|بوروسيا دورتموند
|رفيق بلغالي
|هيلاس فيرونا
|سمير شرقي
|باريس إف سي
|أشرف عبادة
|اتحاد الجزائر
