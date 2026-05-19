تشكيلة البرتغال لكأس العالم 2026: أي اللاعبين وصلوا إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

ستكون البرتغال واحدة من الفرق التي يجب متابعتها في كأس العالم 2026 ولديها كل فرصة للذهاب حتى النهاية في البطولة. بقيادة كريستيانو رونالدو، فازوا بلقبهم الثاني في دوري الأمم عام 2025 وهم حالياً أحد أقوى الفرق في أوروبا.

لم يسبق لهم الفوز بلقب كأس العالم المنشود بعد، ومن المؤكد أن هذه ستكون الفرصة الأخيرة للأسطورة رونالدو لتحقيق ذلك الحلم لبلاده.

إلى جانب المهاجم المخضرم، تمتلك البرتغال تشكيلة متوازنة جيداً تضم لاعبين ذوي جودة عبر كل الخطوط، مع العديد من الممثلين من الدوري الإنجليزي الممتاز. ويشمل ذلك لاعب العام من رابطة كتّاب كرة القدم (FWA) برونو فرنانديز، الذي قدم موسماً 2025-26 مثيراً للإعجاب للغاية للمساعدة في توجيه مانشستر يونايتد للعودة إلى دوري أبطال أوروبا.

فكيف تبدو تشكيلة البرتغال وهي تتجه إلى كأس العالم؟ GOAL يلقي نظرة على اللاعبين الذين تم اختيارهم.

  • Cristiano Ronaldo Diogo Costa Portugal 2025Getty Images

    حراس المرمى

    البرتغال مغطاة جيدًا في مركز حراسة المرمى، حيث يتصدر ديوغو كوستا لاعب بورتو المشهد باعتباره المرشح الأبرز للبدء في المرمى. كان كوستا عنصرًا أساسيًا في نجاح البرتغال عام 2025 في دوري الأمم، حيث قام بعدة تصديات حاسمة طوال البطولة. إن هدوءه وقدرته على التصدي للتسديدات وثقته بالكرة عند قدميه تجعله حضورًا موثوقًا بين القائمين.

    وفي الوقت نفسه، يظل جوزيه سا خيارًا احتياطيًا ممتازًا. حارس مرمى وولفرهامبتون عانى الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم لكنه يمتلك خبرة كبيرة ومجهز جيدًا لمساعدة رجال روبرتو مارتينيز على الساحة الدولية، إذا طُلب منه اللعب.

    ريكاردو فيلهو وروي سيلفا ضمن القائمة أيضًا، رغم أن أحدهما من المرجح أن يتم استبعاده قبل الموعد النهائي للقائمة النهائية.

    اللاعبالنادي 
    ديوغو كوستابورتو
    جوزيه ساوولفرهامبتون
    روي سيلفاسبورتينغ سي بي
    ريكاردو فيلهوGençlerbirliği S.K.
    المدافعون

    دفاعياً، تمتلك البرتغال منظومة متينة ومتوازنة بشكل جيد. وقد قدّم ثنائي قلب الدفاع روبن دياز وغونزالو إيناسيو أداءً ثابتاً وجيداً باستمرار مع فريق روبرتو مارتينيز، بينما في المناطق الأوسع هم محظوظون بامتلاكهم ربما أفضل ظهير أيسر في كرة القدم العالمية وهو نونو مينديز لاعب باريس سان جيرمان.

    أما على الجهة اليمنى، فسيتنافس ديوغو دالوت ونيلسون سيميدو وجواو كانسيلو على مكان أساسي، بعدما لعب الجميع بانتظام مع الفريق الأول في موسم 2025-26. ويُعد ماتيوس نونيس لاعب مانشستر سيتي أيضاً من الذين يمكنهم اللعب في ذلك المركز، بعدما قدّم أداءً جيداً في هذا الدور منذ أن نقله إليه بيب غوارديولا خلال حملة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-26.

    اللاعبالنادي
    نونو مينديزباريس سان جيرمان
    روبن ديازمانشستر سيتي
    ماتيوس نونيسمانشستر سيتي
    ديوغو دالوتمانشستر يونايتد
    غونزالو إيناسيوسبورتينغ سي بي
    نيلسون سيميدوفنربخشة
    جواو كانسيلوبرشلونة
    ريناتو فيغافياريال
    توماس أراوخوبنفيكا
    لاعبي خط الوسط

    في منطقة خط الوسط، كان جواو نيفيس وفيتينيا في قمة مستواهما أثناء اللعب لصالح باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى، ومثل نونو مينديز، لعبا أدوارًا محورية في النجاح المذهل للنادي في دوري أبطال أوروبا على مدار العامين الماضيين.

    وفي الوقت نفسه، كان نجما الدوري الإنجليزي الممتاز برناردو سيلفا وبرونو فرنانديز لاعبين ثابتين في الأداء مع فريقي مانشستر الخاصين بهما، وكلاهما سيدفعان من أجل البدء في كأس العالم.

    جواو بالينيا وماتيوس فرنانديز، في الوقت نفسه، كلاهما يفوتهما مكان في التشكيلة، مع توتنهام ووست هام اللذين خاضا حملات محلية محبطة شهدتهما يصارعان ضد الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز.

    اللاعبالنادي
    جواو نيفيسباريس سان جيرمان
    فيتينياباريس سان جيرمان
    برناردو سيلفامانشستر سيتي
    برونو فرنانديزمانشستر يونايتد
    روبن نيفيسالهلال
    صامويل كوستامايوركا
    المهاجمون

    في الهجوم، ستكون البرتغال متحفزة للغاية بوجود رونالدو، مع استمرار الاعتماد على النجم البرتغالي في سن 41.

    على الرغم من أنه لم يعد في ذروة مستواه، تفوق رونالدو تهديفياً على الجميع لينهي البطولة كهداف دوري الأمم، مساهماً في تتويج البرتغال باللقب. وبعد أن فاز بالفعل ببطولة أمم أوروبا في 2016، يبقى كأس العالم هو اللقب الكبير الوحيد الذي استعصى على الرقم 7 الأيقوني، وسيكون مصمماً على وضع يديه على الجائزة الكبرى، خاصة بعد الاستمتاع بموسم غزير آخر في السعودية.

    تم اختيار مهاجمي الدوري الإيطالي رافائيل لياو وفرانسيسكو كونسيساو، بينما كان فرانسيسكو ترينكاو يقدم أداءً استثنائياً مع سبورتينغ سي بي في الدوري البرتغالي الممتاز وهو خيار آخر في المراكز على الأطراف.

    اللاعبالنادي
    كريستيانو رونالدوالنصر
    رافائيل لياوإيه سي ميلان
    غونزالو راموسباريس سان جيرمان
    فرانسيسكو ترينكاوسبورتينغ سي بي
    جواو فيليكسالنصر
    غونزالو غيديشريال سوسيداد
    بيدرو نيتوتشيلسي
    فرانسيسكو كونسيساويوفنتوس
    نجوم البرتغال

    كريستيانو رونالدو سيواصل بلا شك أن يكون الرجل الأهم لمنتخب البرتغال مع دخول البطولة، حاملاً ثقل أمة على كتفيه. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يشارك نجم ميلان رافائيل لياو في التشكيلة الأساسية، رغم حملة صعبة محلياً مع ميلان.

    في خط الوسط، ستتجه كل الأنظار إلى برونو فيرنانديز وفيتينيا، اللذين سيكونان مفتاحيين في فرض إيقاع المباراة وصناعة الفرص من وسط الملعب.

    بالانتقال إلى خط الدفاع، سيكون نونو مينديش شخصية حاسمة للبرتغال، هجومياً ودفاعياً على حد سواء. كان مينديش في أفضل حالاته تحت قيادة لويس إنريكي في باريس سان جيرمان وسيكون له دور مهم يلعبه في كأس العالم.

  • Portugal v France: Quarter-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    التشكيلة الأساسية المتوقعة للبرتغال لكأس العالم 2026

    كما ذُكر سابقًا، من المتوقع أن يكون ديوغو كوستا الحارس الأساسي للبرتغال في كأس العالم. حارس مرمى بورتو كان عنصرًا ثابتًا في التشكيلة الأساسية ومن المرجح أن يواصل هذا الدور في الحدث الأبرز، مع قيام جوزيه سا بدور البديل.

    في الدفاع، يقدم رباعي الخط الخلفي المكوّن من نونو مينديش، روبن دياز، غونسالو إيناسيو، وماتيوس نونيس تشكيلة متوازنة جيدًا. هذا المزيج يمنح البرتغال كلاً من الاستقرار الدفاعي والحرية الهجومية من الأطراف.

    في وسط الملعب، من المرجح أن يواصل فيتينيا وجواو نيفيش شراكتهما على مستوى الأندية على الساحة الدولية، مع توقع أن يلعب برونو فرنانديز في مركز أعلى على أرض الملعب.

    في المقدمة، من المتوقع أن تبدأ البرتغال بالجناحين السريعين رافائيل لياو وفرانسيسكو كونسيساو، مع قيادة رونالدو لخط الهجوم كأبرز تهديد أمام المرمى.

    التشكيلة الأساسية المتوقعة للبرتغال (4-3-3): كوستا؛ نونيس، دياز، إيناسيو، مينديش؛ فيتينيا، جواو نيفيش؛ لياو، فرنانديز، كونسيساو؛ رونالدو.

