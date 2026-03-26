تشكيلة البرازيل لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج معرفته عن تشكيلة منتخب البرازيل لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026

تُعد البرازيل بلا شك واحدة من أشهر فرق كرة القدم في العالم، ولا تزال قوة لا يستهان بها في عالم كرة القدم.

وقد ارتدى لاعبون أسطوريون مثل بيليه وغارينشا ورونالدو نازاريو ورونالدينيو وريفالدو القميص الأصفر للبرازيل، وفازت "السيليساو" بكأس العالم خمس مرات، أكثر من أي دولة أخرى.

ومع ذلك، لم تكن في أفضل حالاتها في السنوات الأخيرة، خاصة في كأس العالم حيث كانت أدائها في النسخ الأخيرة مخيبة للآمال. فقد خرجت من الدور ربع النهائي ودور الـ16 في عامي 2006 و2010 على التوالي، لكن نسخة 2014 هي التي جلبت لها أكبر قدر من الإذلال، وذلك على أرضها أيضاً. تعرضت البرازيل لهزيمة مذلة على يد ألمانيا بنتيجة 7-1 في نصف النهائي على ملعب ماراكانا. وواصلت ألمانيا مسيرتها لتفوز بالبطولة بعد هزيمتها للأرجنتين في النهائي.

في عام 2018، كانت البرازيل من بين المرشحين للفوز بفضل تشكيلتها القوية، لكنها خيبت الآمال مرة أخرى بعد خروجها على يد بلجيكا في ربع النهائي. وجلبت كأس العالم 2022 المزيد من نفس السيناريو، حيث أقصت كرواتيا البرازيل في ركلات الترجيح الدرامية، مرة أخرى في ربع النهائي.

كما أن أداء البرازيل في تصفيات الكونميبول لكأس العالم 2026 لم يكن مقنعاً أيضاً. ومع ذلك، مع وجود المدرب الفائز المتسلسل كارلو أنشيلوتي على رأس الفريق، وبعض من أكثر المواهب إثارة في أوروبا ضمن التشكيلة، هناك أمل متجدد بين أنصار "جوغا بونيتو".

ولكن هل سيكون ذلك كافياً لإنهاء الجفاف الذي استمر 24 عاماً؟ تلقي GOAL نظرة على اللاعبين المتاحين للمنتخب في البطولة الكبرى لعام 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

    حراس المرمى

    لطالما كانت مسألة حراسة المرمى في المنتخب البرازيلي موضوعًا مثيرًا للاهتمام. ففي حين يُعتبر أليسون، حارس مرمى ليفربول، الخيار الأول بين القائمين، إلا أن «السيليساو» لديه أيضًا خيار الحارس السابق لمانشستر سيتي، إديرسون مورايس، وهو حارس مرمى استثنائي، لا سيما في التعامل مع الكرة بقدميه. ويلعب إديرسون حاليًا في تركيا مع فريق فنربخشة، لكنه يظل بديلاً ممتازًا عند الحاجة. كما تمتلك البرازيل بينتو وهوغو سوزا وويفيرتون الذين يمكنهم أيضًا أن يكونوا خيارات احتياطية في كأس العالم.

    اللاعبالنادي 
    أليسون بيكرليفربول
    إيدرسون مورايسمانشستر سيتي
    بينتوالنصر
    هوغو سوزاكورينثيانز
    ويفرتونبالميراس
    المدافعون

    يضم خط الدفاع البرازيلي مزيجًا من اللاعبين المخضرمين ذوي الخبرة والمواهب الشابة الصاعدة. وسيكون وجود ماركيهينوس في مركز قلب الدفاع عاملاً أساسيًا في قيادة خط دفاع «السيليساو» في بطولة العام المقبل، بينما يظل نجم يوفنتوس السابق أليكس ساندرو خيارًا قويًا في مركز الظهير الأيسر، مع وجود كارلوس أوغوستو لاعب إنتر كبديل موثوق به.

    سيشارك نجم أرسنال غابرييل ماغالهايس في كأس العالم بعد موسم متميز مع أرسنال، ومن المتوقع أن يشكل ثنائياً مع ماركيهينوس في قلب خط الدفاع. ومع ذلك، من المتوقع أن يغيب فاندرسون لاعب موناكو عن البطولة بسبب الإصابة، مما يعني أن ويسلي فرانكا قد يحل محله في مركز الظهير الأيمن.

    سيكون من المثير للاهتمام رؤية كيف سيستغل كارلو أنشيلوتي هؤلاء اللاعبين. كان الدفاع البرازيلي المتهالك عاملاً رئيسياً في أدائهم المخيب للآمال في نسخ كأس العالم الأخيرة، وسيحتاجون إلى تشديد دفاعهم إذا أرادوا الوصول إلى مراحل متقدمة في البطولة.

    اللاعبالنادي
    ماركيهينوسباريس سان جيرمان
    لوكاس بيرالدوباريس سان جيرمان
    أليساندروليل
    روجر إيبانيزالأهلي
    ليو أورتيزفلامنغو
    دانيلوفلامنغو
    إيدر ميليتاوريال مدريد
    كارلوس أوغوستوإنتر ميلان
    أليكس ساندروفلامنغو
    ويسليفلامنغو
    يان كوتودورتموند
    جليسون بريمريوفنتوس
    أليكس تيليسبوتافوغو
    غابرييل ماغالهايسأرسنال
    موريلو نوتنغهام فورست
    غويلهيرمي أراناأتلتيكو مينيرو
    دوغلاس سانتوسزينيت
    ويسلي فرانكاروما
    لاعبو خط الوسط

    تمامًا مثل خط الدفاع، يمثل خط وسط البرازيل مزيجًا من المواهب الصاعدة والنجوم ذوي الخبرة. وقد أثبت برونو غيمارايس، لاعب نيوكاسل يونايتد، نفسه كأحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز وكلاعب أساسي في المنتخب الوطني. وتحت قيادة أنشيلوتي، قد يكون غيمارايس أحد نجوم البرازيل في كأس العالم العام المقبل.

    نجم مانشستر يونايتد كاسيميرو هو لاعب خط وسط آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز قد يلعب دوراً مهماً في مسيرة البرازيل نحو كأس العالم. إن خبرة كاسيميرو في اللعب تحت قيادة أنشيلوتي في ريال مدريد تجعله أحد الأعضاء الرئيسيين في التشكيلة.

    كان لوكاس باكيتا أحد أفضل لاعبي البرازيل خلال نسخة 2022 من البطولة، لكن مكانه في التشكيلة قد يكون موضع شك بعد استبعاده من التشكيلة في المباريات الودية قبل كأس العالم ضد فرنسا وكرواتيا.

    كما يعد لاعبون مثل دوغلاس لويز وجيرسون وإيدرسون خيارات بارزة لمنتخب السيليساو في كأس العالم.

    اللاعبالنادي
    برونو غيمارايسنيوكاسل يونايتد
    كاسيميرومانشستر يونايتد
    إيدرسونأتالانتا
    أندريه سانتوستشيلسي
    جيرسونفلامنغو
    أندرياس بيريرافولهام
    جويلينتوننيوكاسل يونايتد
    دوغلاس لويزيوفنتوس
    لوكاس باكيتاوست هام يونايتد
    ماتيوس بيريراكروزيرو
    رافائيل فيغابالميراس
    جواو جوميزوولفز
    غابرييل ساراغالطة سراي
    فابينيوالاتحاد
    المهاجمون

    إن البرازيل تتميز بأداء استثنائي في خط الهجوم.

    تتمتع "السيليساو" بخيارات عديدة في خط الهجوم، بما في ذلك بعض من أفضل نجوم أوروبا. وقد حقق فينيسيوس جونيور بالفعل العديد من الألقاب تحت قيادة كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد، بما في ذلك لقبين في دوري أبطال أوروبا. وقد وجد فينيسيوس أفضل مستوياته تحت قيادة أنشيلوتي، وواصل تقديم أداء ثابت منذ ذلك الحين.

    في الوقت نفسه، يمر رافينها لاعب برشلونة بأفضل مستويات أدائه تحت قيادة هانسي فليك، وسيكون متفائلاً بتكرار أداء مماثل مع المنتخب البرازيلي في كأس العالم.

    ومع ذلك، فإن نيمار هو من يتصدر عناوين الأخبار قبل انطلاق البطولة. عانى نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق من الإصابات في المواسم الأخيرة، مما أدى إلى عودته إلى نادي طفولته سانتوس. عاد نيمار إلى الملاعب، لكن الشكوك حول لياقته البدنية لا تزال قائمة، وقد استبعده أنشيلوتي من تشكيلة المنتخب في مباريات مارس الودية ضد فرنسا وكرواتيا.

    هناك خيارات أخرى مثل ماتيوس كونها وجواو بيدرو، وهما مرشحان قويان أيضًا ويمكن أن يلعبا أدوارًا رئيسية في نظام أنشيلوتي، بينما حجز إيغور تياجو مكانه في التشكيلة بعد موسم رائع مع برينتفورد. كما أن الموهبة المثيرة إندريك هو لاعب آخر يستحق المتابعة بعد أن أبهر الجميع خلال فترة إعارته في فرنسا عقب انتقاله من ريال مدريد في يناير.

    من ناحية أخرى، يواجه ريتشارليسون سباقاً مع الزمن لإثبات لياقته البدنية في الوقت المناسب للبطولة، بينما تم استبعاد رودريغو بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

    اللاعبالنادي
    نيمارسانتوس
    رافينيابرشلونة
    فينيكوس جونيورريال مدريد
    ماتيوس كونهامانشستر يونايتد
    ريتشارليسونتوتنهام
    جواو بيدروبرايتون
    إستيفاو ويليانتشيلسي
    إيفانيلسونبورنموث
    غابرييل جيسوسأرسنال
    غابرييل مارتينيليأرسنال
    سافينيومانشستر سيتي
    أنتونيمانشستر يونايتد
    إيغور جيسوس بوتافوغو
    بولينيوبالميراس
    بيبي بورتو
    لويز هنريكيزينيت 
    إيغور بايكساو فيينورد
    إندريكريال مدريد
    إيغور تياغوبرينتفورد
    نجوم كرة القدم البرازيلية

    تضم تشكيلة البرازيل لبطولة كأس العالم 2026 بعض الأسماء اللامعة، وهم لاعبون قد يكون لهم دور حاسم في مسيرة المنتخب خلال البطولة العام المقبل. وبعزمه على كسر اللعنة التي استمرت لعقود، لن يفتقر أنشيلوتي إلى الخيارات المتميزة.

    قاد ماركيهينوس، قلب دفاع باريس سان جيرمان، الفريق الفرنسي مؤخرًا إلى الفوز بالثلاثية، ويقدم أداءً رائعًا في أفضل حالاته. بفضل خبرته ومهاراته القيادية، سيلعب ماركيهينوس دورًا حيويًا في قيادة خط دفاع البرازيل في كأس العالم.

    سيتعين على نجوم آخرين مثل فينيسيوس جونيورورافينها رفع مستوى أدائهم في الهجوم لصالح "السيليساو". بقيادة أنشيلوتي، سيكون كلا اللاعبين متفائلين بتقديم أداء متميز على أكبر مسرح على الإطلاق.

    وفي الوقت نفسه، إذا تمكن نيمار من استعادة مكانه في تشكيلة البرازيل، فسيكون بلا شك لاعبها الرئيسي، القادر على حسم المباريات بمفرده بفضل براعته الهجومية وموهبته. سيأمل مشجعو البرازيل في مشاهدة عودة نجمهم الأيقوني، لكن لا تزال هناك علامات استفهام كبيرة حول ما إذا كان سيشارك مع البرازيل أم لا.

    التشكيلة المتوقعة للبرازيل في كأس العالم 2026

    في حراسة مرمى البرازيل، من المتوقع أن يحتفظ أليسون بمكانه في التشكيلة الأساسية بصفته الحارس الأول لفريق أنشيلوتي في كأس العالم. ومن المرجح أن يواصل إيدرسون دوره كحارس احتياطي.

    في الدفاع، يفضل أنشيلوتي دائمًا خط دفاع مكون من أربعة لاعبين، ومن المتوقع أن يعتمد نظامًا مشابهًا مع منتخب البرازيل في كأس العالم. ماركيهينوس وغابرييل هما حاليًا الثنائي المفضل في قلب الدفاع، بينما قد يحل ويسلي فرانكا محل فانديرسون المصاب في مركز الظهير الأيمن. ومن المرجح أن يلعب أليكس ساندرو لاعب فلامنغو في الجانب الأيسر.

    في خط الوسط، يعتبر برونو غيمارايس وكاسيميرو لاعبين أساسيين ولن يتم استبعادهما، وسيكونان حاسمين في التحكم في وتيرة اللعب واستقرار الدفاع للبرازيل. لا تزال الشكوك تحوم حول مشاركة نيمار، لكن كارلو أنشيلوتي لديه كل الخيارات الهجومية المتاحة. قد يبدأ كل من فينيسيوس جونيور وويليان إستيفاو وماتيوس كونها ورافينها كجزء من هجوم مليء بالنجوم.

    التشكيلة المتوقعة للبرازيل (4-2-4): أليسون؛ ويسلي فرانكا، غابرييل، ماركيهوس، ساندرو؛ غيمارايس، كاسيميرو؛ فينيسيوس، إستيفاو، كونها، رافينها.

