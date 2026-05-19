تشكيلة البرازيل لكأس العالم 2026: أي اللاعبين وصلوا إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

تواصل البرازيل كونها قوة لا يُستهان بها في كرة القدم العالمية وستكون واحدة من أبرز المرشحين لرفع كأس العالم 2026.

لقد ارتدى لاعبون أسطوريون مثل بيليه، غارينشا، رونالدو نازاريو، رونالدينيو وريفالدو القميص الأصفر الشهير، وقد فاز السيليساو بكأس العالم خمس مرات، أكثر من أي دولة أخرى.

ومع ذلك، لم يكونوا في أفضل حالاتهم في السنوات الأخيرة، خاصة في كأس العالم إذ كانت عروضهم في النسخ القليلة الماضية مخيبة للآمال. خرجوا من ربع النهائي في 2006، ومن دور الـ16 في 2010، لكن نسخة 2014 هي التي جلبت أكبر قدر من الإذلال. البرازيل، على أرضها، تلقت هزيمة قاسية أمام ألمانيا بنتيجة صادمة 7-1 في نصف النهائي على ملعب ماراكانا. وواصل الألمان الفوز بالبطولة بعد هزيمة الأرجنتين في النهائي.

في 2018، كانت البرازيل من بين المرشحين مع تشكيلة قوية لكنها كانت مخيبة للآمال مرة أخرى بعد خروجها على يد بلجيكا في ربع النهائي. وجلب كأس العالم 2022 المزيد من الشيء نفسه، إذ أقصت كرواتيا البرازيل في ركلات ترجيح درامية، مرة أخرى في ربع النهائي.

كما أن عروضهم في تصفيات كونميبول لكأس العالم 2026 لم تكن مقنعة أيضاً. ومع ذلك، مع فائز متسلسل مثل كارلو أنشيلوتي على رأس القيادة، وبعض أكثر المواهب إثارة في أوروبا ضمن التشكيلة، هناك أمل متجدد بأنهم يستطيعون تقديم أداء جيد وبلوغ المراحل المتقدمة قبل مواجهة المغرب وهايتي واسكتلندا في المجموعة C من البطولة.

GOAL يلقي نظرة على اللاعبين الذين اختارهم أنشيلوتي لعرض 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

