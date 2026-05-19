تشكيلة البرازيل لكأس العالم 2026: أي اللاعبين وصلوا إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

تواصل البرازيل كونها قوة لا يُستهان بها في كرة القدم العالمية وستكون واحدة من أبرز المرشحين لرفع كأس العالم 2026.

لقد ارتدى لاعبون أسطوريون مثل بيليه، غارينشا، رونالدو نازاريو، رونالدينيو وريفالدو القميص الأصفر الشهير، وقد فاز السيليساو بكأس العالم خمس مرات، أكثر من أي دولة أخرى.

ومع ذلك، لم يكونوا في أفضل حالاتهم في السنوات الأخيرة، خاصة في كأس العالم إذ كانت عروضهم في النسخ القليلة الماضية مخيبة للآمال. خرجوا من ربع النهائي في 2006، ومن دور الـ16 في 2010، لكن نسخة 2014 هي التي جلبت أكبر قدر من الإذلال. البرازيل، على أرضها، تلقت هزيمة قاسية أمام ألمانيا بنتيجة صادمة 7-1 في نصف النهائي على ملعب ماراكانا. وواصل الألمان الفوز بالبطولة بعد هزيمة الأرجنتين في النهائي.

في 2018، كانت البرازيل من بين المرشحين مع تشكيلة قوية لكنها كانت مخيبة للآمال مرة أخرى بعد خروجها على يد بلجيكا في ربع النهائي. وجلب كأس العالم 2022 المزيد من الشيء نفسه، إذ أقصت كرواتيا البرازيل في ركلات ترجيح درامية، مرة أخرى في ربع النهائي.

كما أن عروضهم في تصفيات كونميبول لكأس العالم 2026 لم تكن مقنعة أيضاً. ومع ذلك، مع فائز متسلسل مثل كارلو أنشيلوتي على رأس القيادة، وبعض أكثر المواهب إثارة في أوروبا ضمن التشكيلة، هناك أمل متجدد بأنهم يستطيعون تقديم أداء جيد وبلوغ المراحل المتقدمة قبل مواجهة المغرب وهايتي واسكتلندا في المجموعة C من البطولة.

GOAL يلقي نظرة على اللاعبين الذين اختارهم أنشيلوتي لعرض 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    حراس المرمى

    لطالما كان وضع حراسة المرمى لدى البرازيل مثيرًا للاهتمام. وبينما يُعد أليسون لاعب ليفربول المرشح الأوفر حظًا للبدء بين الخشبات الثلاث، فإن السيليساو لديهم أيضًا خيار حارس مرمى مانشستر سيتي السابق إيدرسون، الذي يمتلك خبرة كبيرة والعديد من الألقاب من فترة عمله تحت قيادة بيب غوارديولا في الدوري الإنجليزي الممتاز. وفي الوقت نفسه، سيعمل ويفرتون كخيار ثالث.

    اللاعبالنادي 
    أليسونليفربول
    إيدرسونفنربخشة
    ويفرتونغريميو
    المدافعون

    يقدم دفاع البرازيل مزيجًا من المحاربين القدامى ذوي الخبرة والمواهب الشابة الصاعدة. سيكون وجود ماركينيوس عاملًا رئيسيًا في قيادة خط دفاع السيليساو في بطولة هذا الصيف، بينما يظل نجم يوفنتوس السابق أليكس ساندرو خيارًا قويًا في مركز الظهير الأيسر.

    سيتجه نجم أرسنال غابرييل ماغالهايس إلى كأس العالم بعد موسم مهيمن مع أرسنال وينبغي أن يشكل شراكة مع ماركينيوس في قلب الخط الخلفي الرباعي. وفي الوقت نفسه، يقدم بريمر لاعب يوفنتوس خيارًا بديلًا في قلب الدفاع.

    اللاعبالنادي
    ماركينيوسباريس سان جيرمان
    إيبانيزالأهلي
    ليو بيريرافلامنغو
    دانيلوفلامنغو
    أليكس ساندروفلامنغو
    ويسليروما
    بريمريوفنتوس
    غابرييل ماغالهايسأرسنال
    دوغلاس سانتوسزينيت
    لاعبي خط الوسط

    رسّخ برونو غيمارايش لاعب نيوكاسل يونايتد نفسه كأحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز ولا يزال لاعبًا أساسيًا في المنتخب الوطني. ومن المرجح أن يبدأ إلى جانب كاسيميرو، مع اختيار لاعب وسط مانشستر يونايتد لما سيكون بالتأكيد آخر بطولة دولية له مع السيليساو.

    كان لوكاس باكيتا أحد أفضل لاعبي البرازيل خلال نسخة 2022 من البطولة وهو أيضًا ضمن قائمة الـ26 لاعبًا، بينما تم استدعاء لاعب وسط ليفربول السابق المخضرم فابينيو أيضًا وسيكون خيارًا احتياطيًا.

    اللاعبالنادي
    برونو غيمارايشنيوكاسل يونايتد
    كاسيميرومانشستر يونايتد
    دانيلو سانتوسبوتافوغو
    لوكاس باكيتافلامنغو
    فابينيوالاتحاد
    المهاجمون

    إنه في الهجوم حيث إن البرازيل ببساطة استثنائية ولديها ثروة من الخيارات للاختيار من بينها.

    نقطة الحديث الكبرى حول الاختيار قبل اختيار التشكيلة ركزت على نيمار وما إذا كان مهاجم سانتوس سيكون لائقًا بما يكفي ليتم تضمينه. وقد قرر أنشيلوتي أن هذا هو الحال، حيث تم اختيار المهاجم السابق لبرشلونة وباريس سان جيرمان على حساب أمثال جواو بيدرو وأنتوني. 

    فينيسيوس جونيور قد قدم بالفعل ألقابًا متعددة تحت قيادة أنشيلوتي في ريال مدريد وينبغي أن يبدأ على يسار الهجوم، مع غابرييل مارتينيلي كخيار بديل احتياطي. زميل فينيسيوس في ريال مدريد رودريغو يغيب بسبب الإصابة، بينما كان رافينيا في أفضل مستويات حياته تحت قيادة هانسي فليك وسيأمل أن يلعب دورًا رئيسيًا في أمريكا الشمالية.

    من المرجح أن يقود أحد ماتيوس كونيا أو إيغور تياغو خط الهجوم للسيليساو، في الوقت نفسه، بينما الموهبة المثيرة xciting إندريك هو واحد يجب مراقبته بعد أن أبهر على سبيل الإعارة في ليون بعد انتقال في يناير من ريال مدريد.

    مهاجما الدوري الإنجليزي الممتاز ريتشارليسون وإستيفاو كلاهما يغيبان، مع كون الأخير كان يعاني beeen من مشكلة في الفخذ تعرض لها في أبريل.

    اللاعبالنادي
    نيمارسانتوس
    رافينيابرشلونة
    فينيسيوس جونيورريال مدريد
    ماتيوس كونيامانشستر يونايتد
    رايانبورنموث
    غابرييل مارتينيليأرسنال
    لويس هنريكيزينيت 
    إندريكريال مدريد/ليون
    إيغور تياغوبرينتفورد
    نجوم البرازيل

    البرازيل لديها بعض الأسماء الكبيرة في تشكيلتها لكأس العالم 2026، لاعبين يمكن أن يكونوا حاسمين وهم يهدفون إلى الذهاب حتى النهاية.

    قلب دفاع باريس سان جيرمان ماركينيوس يظل حجر الزاوية في دفاعهم وقد كان يقدم أداءً في قمة مستواه بينما جمع باريس سان جيرمان مرة أخرى لقب الدوري الفرنسي 1. غابرييل، في الوقت نفسه، كان حاضرًا باستمرار في الخلف مع أرسنال ويقدم تهديدًا تهديفيًا في الطرف الآخر من الملعب خلال مواقف الكرات الثابتة.

    نجوم آخرون مثل فينيسيوس جونيور ورافينيا سيحتاجون إلى الارتقاء في الهجوم من أجل السيليساو، بينما نيمار سيكون بلا شك له دور يلعبه، على الأرجح كبديل مؤثر من على مقاعد البدلاء، بينما يتطلع إلى الوداع على نحو عالٍ في ما سيكون بالتأكيد آخر بطولة دولية كبرى له بقميص البرازيل الأصفر.

    التشكيلة الأساسية المتوقعة للبرازيل في كأس العالم 2026

    بين القائمين لمنتخب البرازيل، من المتوقع أن يحتفظ أليسون بمكانه في التشكيلة الأساسية كحارس المرمى الأول لفريق أنشيلوتي في كأس العالم. ومن المرجح أن يواصل إيدرسون دوره كبديل.

    في الدفاع، فضّل أنشيلوتي باستمرار خطاً خلفياً مكوّناً من أربعة لاعبين ومن المتوقع أن يعتمد نظاماً مشابهاً مع السيليساو في كأس العالم. كان ماركينيوس وغابرييل ثنائي قلب الدفاع المفضل، بينما قد يحل ويسلي محل فانديرسون المصاب في مركز الظهير الأيمن. ومن المرجح أن يشارك أليكس ساندرو لاعب فلامنغو في الجهة اليسرى.

    في خط الوسط، من المقرر أن يشكل برونو غيمارايش وكاسيميرو حاجزاً أمام رباعي الدفاع وسيكونان حاسمين في التحكم بإيقاع اللعب وتوفير الاستقرار الدفاعي للبرازيل. أما فينيسيوس جونيور وماتيوس كونيا ورافينيا، فينبغي أن يبدأوا جميعاً كجزء من هجوم مرصع بالنجوم.

    التشكيلة الأساسية المتوقعة للبرازيل (4-2-3-1): أليسون؛ ويسلي، غابرييل، ماركينيوس، أليكس ساندرو؛ غيمارايش، كاسيميرو؛ رافينيا، إندريك، فينيسيوس جونيور؛ كونيا.

