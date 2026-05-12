تشكيلة البرازيل لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

يمكن القول إن البرازيل واحدة من أكثر فرق كرة القدم شعبية في العالم، وتواصل كونها قوة لا يستهان بها في كرة القدم العالمية.

لاعبون أسطوريون مثل بيليه، غارينشا، رونالدو نازاريو، رونالدينيو، ريفالدو ارتدوا جميعاً القميص الأصفر للبرازيل، وقد فاز السيليساو بكأس العالم خمس مرات، أكثر من أي دولة أخرى.

ومع ذلك، لم يكونوا في أفضل حالاتهم في السنوات الأخيرة، خاصة في كأس العالم إذ كانت عروضهم في النسخ الأخيرة مخيبة للآمال. خرجوا من ربع النهائي ودور الـ16 في 2006 و2010 على التوالي، لكن نسخة 2014 جلبت أكبر قدر من الإذلال، وذلك أيضاً على أرضهم. أُذلت البرازيل أمام ألمانيا في هزيمة صادمة بنتيجة 7-1 في نصف النهائي على ملعب ماراكانا. وواصل الألمان الفوز بالبطولة بعد هزيمة الأرجنتين في النهائي.

في 2018، كانت البرازيل من بين المرشحين مع تشكيلة قوية، لكنها خابت مرة أخرى بعد إقصائها على يد بلجيكا في ربع النهائي. وجلبت كأس العالم 2022 المزيد من الشيء نفسه، إذ أقصت كرواتيا البرازيل في ركلات ترجيح درامية، مرة أخرى في ربع النهائي.

كما أن عروضهم في تصفيات كونميبول لكأس العالم 2026 لم تكن مقنعة أيضاً. ومع ذلك، مع فائز متسلسل مثل كارلو أنشيلوتي على رأس الجهاز، وبعض أكثر المواهب إثارة في أوروبا ضمن التشكيلة، هناك أمل متجدد بين أنصار جوغا بونيتو وهم يستعدون لمواجهة المغرب وهايتي واسكتلندا في المجموعة C.

لكن هل سيكون ذلك كافياً لإنهاء الجفاف الذي دام 24 عاماً أخيراً؟ GOAL يلقي نظرة على اللاعبين المتاحين لديهم لعرض 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    حراس المرمى

    لطالما كان وضع حراسة المرمى لدى البرازيل مثيراً للاهتمام. وبينما يُعد أليسون لاعب ليفربول المرشح الأبرز بين القائمين، فإن السيليساو لديهم أيضاً خيار الحارس السابق لمانشستر سيتي إيدرسون مورايش، وهو حارس مرمى استثنائي، خاصة مع الكرة عند قدميه. يلعب إيدرسون الآن في تركيا مع فنربخشة لكنه يظل بديلاً ممتازاً عند الحاجة. كما تمتلك البرازيل أيضاً بينتو، هوغو سوزا، جون وكارلوس ميغيل الذين يمكن أن يكونوا خيارات احتياطية في كأس العالم.

    اللاعبالنادي 
    أليسونليفربول
    إيدرسونفنربخشة
    بينتوالنصر
    هوغو سوزاكورينثيانز
    جوننوتنغهام فورست
    كارلوس ميغيلبالميراس
    المدافعون

    يقدّم دفاع البرازيل مزيجًا من المخضرمين ذوي الخبرة والمواهب الشابة الصاعدة. سيكون وجود ماركينيوس عاملًا رئيسيًا في قيادة خط دفاع السيليساو في بطولة هذا الصيف، بينما يظل نجم يوفنتوس السابق أليكس ساندرو خيارًا قويًا في مركز الظهير الأيسر، مع توفير كارلوس أوغوستو لاعب إنتر دعمًا احتياطيًا موثوقًا.

    سيتجه نجم أرسنال غابرييل ماغالهايس إلى كأس العالم بعد موسم مهيمن مع أرسنال، وينبغي أن يشكّل ثنائيًا مع ماركينيوس في قلب خط الدفاع الرباعي - رغم أن تياغو سيلفا أنهى اعتزاله الدولي في سن 41. سيغيب فانديرسون لاعب موناكو عن البطولة بسبب الإصابة، ما يعني أن نجم روما ويسلي قد يتولى مركز الظهير الأيمن.

    سيكون من المثير للاهتمام رؤية كيف يوظّف كارلو أنشيلوتي هؤلاء اللاعبين. كان دفاع البرازيل المتسرب عاملًا رئيسيًا في أدائهم المخيب للآمال في نسخ كأس العالم الأخيرة، وسيحتاج إلى إحكامه إذا كانوا يريدون التقدم بعيدًا في البطولة.

    اللاعبالنادي
    ماركينيوسباريس سان جيرمان
    بيرالدوباريس سان جيرمان
    أليكسساندروليل
    إيبانيزالأهلي
    ليو بيريرافلامنغو
    دانيلوفلامنغو
    تياغو سيلفابورتو
    كارلوس أوغوستوإنتر ميلان
    أليكس ساندروفلامنغو
    ويسليروما
    فابريسيو برونوكروزيرو
    بريمريوفنتوس
    فيتور ريسجيرونا
    غابرييل ماغالهايسأرسنال
    موريلو نوتنغهام فورست
    باولو هنريكيفاسكو
    دوغلاس سانتوسزينيت
    فيتينيوبوتافوغو
    لوتشيانو جوباباهيا
    كايو هنريكيموناكو
    كايكيكروزيرو
    لاعبي خط الوسط

    تماماً مثل الدفاع، فإن خط وسط البرازيل هو مزيج من المواهب الجديدة والنجوم ذوي الخبرة. لقد أثبت برونو غيمارايش لاعب نيوكاسل يونايتد نفسه كأحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري الإنجليزي الممتاز ولاعباً أساسياً في المنتخب الوطني. تحت قيادة أنشيلوتي، قد يكون غيمارايش أحد نجوم البرازيل في كأس العالم.

    نجم مانشستر يونايتد الراحل كاسيميرو هو لاعب وسط آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز يمكن أن يكون له دور مهم في سعي البرازيل نحو كأس العالم. بعد أن لعب بالفعل تحت قيادة أنشيلوتي في ريال مدريد، يظل كاسيميرو عضواً أساسياً في التشكيلة.

    كان لوكاس باكيتا أحد أفضل لاعبي البرازيل خلال نسخة 2022 من البطولة، بينما يُعد إديرسون وجيرسون وفابينيو خيارات بارزة أخرى يمكن للسيليساو أخذها في الاعتبار.

    اللاعبالنادي
    برونو غيمارايشنيوكاسل يونايتد
    كاسيميرومانشستر يونايتد
    إديرسونأتالانتا
    أندري سانتوستشيلسي
    جيرسونكروزيرو
    أندرياس بيريرابالميراس
    جويلينتوننيوكاسل يونايتد
    لوكاس باكيتافلامنغو
    ماتيوس بيريراكروزيرو
    دانيلوبوتافوغو
    جواو غوميزوولفز
    غابرييل ساراغلطة سراي
    فابينيوالاتحاد
    المهاجمون

    إنه في الهجوم حيث يكون البرازيل ببساطة استثنائيين.

    تتباهى السيليساو بالعديد من الخيارات في الخط الأمامي، بما في ذلك بعض من أبرز نجوم أوروبا. فينيسيوس جونيور قد حصد بالفعل ألقاباً متعددة تحت قيادة كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد، بما في ذلك لقبين في دوري أبطال أوروبا. وتحت قيادة أنشيلوتي وجد فينيسيوس أفضل مستوياته، وقد قدم أداءً ثابتاً منذ ذلك الحين.

    وفي الوقت نفسه، كان رافينيا لاعب برشلونة في أفضل مستويات حياته تحت قيادة هانسي فليك وسيكون متفائلاً بتكرار عروض مماثلة مع السيليساو في كأس العالم.

    ومع ذلك، فإن نيمار هو من كان يصنع العناوين قبل البطولة. نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق عانى من الإصابات في المواسم الأخيرة، ما أدى إلى عودته إلى نادي طفولته سانتوس. عاد نيمار إلى اللعب لكن الشكوك حول جاهزيته البدنية لا تزال قائمة وقد تم تجاهله من قبل أنشيلوتي بشكل منتظم.

    خيارات أخرى مثل ماتيوس كونيا وجواو بيدرو هم أيضاً مرشحون أقوياء وقد يلعبون أدواراً رئيسية في نظام أنشيلوتي، بينما حجز إيغور تياغو لنفسه مطالبة بمكان بعد موسم رائع مع برينتفورد. الموهبة المثيرة إندريك أيضاً واحد يجب مراقبته بعد أن أبهر على سبيل الإعارة في فرنسا بعد انتقال في يناير من ريال مدريد.

    وفي أماكن أخرى، يواجه ريتشارليسون سباقاً مع الزمن لإثبات قيمته، بينما تم استبعاد رودريغو بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

    اللاعبالنادي
    نيمارسانتوس
    رافينيابرشلونة
    فينيسيوس جونيورريال مدريد
    ماتيوس كونيامانشستر يونايتد
    ريتشاردليسونتوتنهام
    جواو بيدروتشيلسي
    إستيفاوتشيلسي
    رايانبورنموث
    غابرييل مارتينيليأرسنال
    أنتونيريال بيتيس
    إيغور جيسوس نوتنغهام فورست
    بيدروفلامنغو
    كايو جورجيكروزيرو
    لويز هنريكيزينيت 
    إندريكريال مدريد/ليون
    إيغور تياغوبرينتفورد
    نجوم البرازيل

    يمتلك البرازيل بعض الأسماء الكبيرة في تشكيلته لكأس العالم 2026، لاعبين يمكن أن يكونوا حاسمين في رحلتهم في هذا الحدث الاستعراضي. عازماً على كسر اللعنة الممتدة لعقود، لن يفتقر أنشيلوتي إلى خيارات نخبوية.

    قاد قلب دفاع باريس سان جيرمان ماركينيوس الفريق الفرنسي إلى موسم تُوِّج بالثلاثية في 2024-25 وكان يقدم أداءً في قمة مستواه. وبفضل خبرته ومهاراته القيادية، سيلعب ماركينيوس دوراً حيوياً في قيادة خط دفاع البرازيل في كأس العالم.

    نجوم آخرون مثل فينيسيوس جونيور ورافينيا سيحتاجون إلى الارتقاء في الهجوم من أجل السيليساو. ومع أنشيلوتي على رأس القيادة، سيكون كلا اللاعبين متفائلين بتقديم ما لديهم على أكبر مسرح على الإطلاق.

    وفي الوقت نفسه، إذا تمكن نيمار من استعادة مكانه في تشكيلة البرازيل، فسيكون بلا شك رجلهم الأول، قادراً على حسم المباريات بمفرده بفضل قوته الهجومية ولمساته الفنية. سيكون مشجعو البرازيل يأملون في مشاهدة عودة نجمهم الأيقوني لكن لا تزال هناك علامات استفهام كبيرة حول ما إذا كان سيشارك.

    التشكيلة الأساسية المتوقعة للبرازيل لكأس العالم 2026

    بين القائمين لمنتخب البرازيل، من المتوقع أن يحتفظ أليسون بمكانه في التشكيلة الأساسية كحارس المرمى الأول لفريق أنشيلوتي في كأس العالم. ومن المرجح أن يواصل إيدرسون دوره كبديل.

    في الدفاع، فضّل أنشيلوتي باستمرار خطاً خلفياً مكوّناً من أربعة لاعبين ومن المتوقع أن يعتمد نظاماً مشابهاً مع السيليساو في كأس العالم. كان ماركينيوس وغابرييل ثنائي قلب الدفاع المفضل، بينما قد يحل ويسلي محل فانديرسون المصاب في مركز الظهير الأيمن. ومن المرجح أن يشارك أليكس ساندرو لاعب فلامنغو في الجهة اليسرى.

    في خط الوسط، يُعتبر برونو غيمارايش وكاسيميرو غير قابلين للاستبعاد وسيكونان حاسمين في التحكم بإيقاع اللعب والاستقرار الدفاعي للبرازيل. لا تزال الشكوك قائمة حول مشاركة نيمار لكن أنشيلوتي لديه كل أنواع الخيارات في الخط الأمامي. فينيسيوس جونيور، إستيفاو، ماتيوس كونيا ورافينيا يمكنهم جميعاً أن يبدأوا كجزء من هجوم مرصّع بالنجوم.

    التشكيلة الأساسية المتوقعة للبرازيل (4-2-4): أليسون؛ ويسلي، غابرييل، ماركينيوس، ساندرو؛ غيمارايش، كاسيميرو؛ فينيسيوس، إستيفاو، كونيا، رافينيا.

