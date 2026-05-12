تشكيلة البرازيل لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

"""

يمكن القول إن البرازيل واحدة من أكثر فرق كرة القدم شعبية في العالم، وتواصل كونها قوة لا يستهان بها في كرة القدم العالمية.

لاعبون أسطوريون مثل بيليه، غارينشا، رونالدو نازاريو، رونالدينيو، ريفالدو ارتدوا جميعاً القميص الأصفر للبرازيل، وقد فاز السيليساو بكأس العالم خمس مرات، أكثر من أي دولة أخرى.

ومع ذلك، لم يكونوا في أفضل حالاتهم في السنوات الأخيرة، خاصة في كأس العالم إذ كانت عروضهم في النسخ الأخيرة مخيبة للآمال. خرجوا من ربع النهائي ودور الـ16 في 2006 و2010 على التوالي، لكن نسخة 2014 جلبت أكبر قدر من الإذلال، وذلك أيضاً على أرضهم. أُذلت البرازيل أمام ألمانيا في هزيمة صادمة بنتيجة 7-1 في نصف النهائي على ملعب ماراكانا. وواصل الألمان الفوز بالبطولة بعد هزيمة الأرجنتين في النهائي.

في 2018، كانت البرازيل من بين المرشحين مع تشكيلة قوية، لكنها خابت مرة أخرى بعد إقصائها على يد بلجيكا في ربع النهائي. وجلبت كأس العالم 2022 المزيد من الشيء نفسه، إذ أقصت كرواتيا البرازيل في ركلات ترجيح درامية، مرة أخرى في ربع النهائي.

كما أن عروضهم في تصفيات كونميبول لكأس العالم 2026 لم تكن مقنعة أيضاً. ومع ذلك، مع فائز متسلسل مثل كارلو أنشيلوتي على رأس الجهاز، وبعض أكثر المواهب إثارة في أوروبا ضمن التشكيلة، هناك أمل متجدد بين أنصار جوغا بونيتو وهم يستعدون لمواجهة المغرب وهايتي واسكتلندا في المجموعة C.

لكن هل سيكون ذلك كافياً لإنهاء الجفاف الذي دام 24 عاماً أخيراً؟ GOAL يلقي نظرة على اللاعبين المتاحين لديهم لعرض 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

"""