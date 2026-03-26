تشكيلة الإكوادور لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج معرفته عن تشكيلة منتخب الإكوادور لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026

يقترب موعد كأس العالم لكرة القدم 2026، حيث تستعد 48 منتخباً للتنافس على اللقب الأكبر.

احتلت الأرجنتين، حاملة اللقب، صدارة تصفيات الكونميبول، بينما فاجأت الإكوادور الجميع بتأهلها المبكر واحتلالها المركز الثاني، متفوقةً على قوى تقليدية مثل البرازيل وأوروغواي.

تتمتع "لا تريكولور" بتشكيلة متوازنة إلى حد ما، بقيادة المدرب الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيتشي. بعد خروجها من دور المجموعات في نسخة 2022، ستكون الإكوادور مصممة على الذهاب أبعد من ذلك هذه المرة وترسيخ مكانتها كحصان أسود.

ستكون هذه هي المرة الخامسة فقط التي تشارك فيها هذه الدولة الجنوب أمريكية في كأس العالم، بعد أن ظهرت لأول مرة في عام 2002. أُدرجت الإكوادور في المجموعة E وستواجه ألمانيا وكوراكاو وكوت ديفوار من أجل حجز مكان في مرحلة خروج المغلوب من كأس العالم.

فيما يلي التشكيلة المحتملة التي قد تسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الذي تتطلع فيه الإكوادور إلى ترك بصمتها في أكبر بطولة كرة قدم في العالم.

    حراس المرمى

    سيكون من المثير للاهتمام متابعة من سيحمي مرمى الإكوادور في كأس العالم 2026. فقد كان الحارس المخضرم هيرنان غالينديز الحارس الأساسي للإكوادور في معظم مباريات التصفيات. ومع ذلك، وبالنظر إلى عمره والأداء المثير للإعجاب الذي قدمه غونزالو فالي في مباريات التصفيات الأخيرة ضد فرق قوية مثل البرازيل وبيرو، يواجه سيباستيان بيكاسيتشي قرارًا صعبًا.

    على الرغم من المنافسة، من المتوقع أن يحتفظ غالينديز بمركزه كحارس مرمى أساسي بفضل خبرته مع المنتخب الوطني، بينما من المرجح أن يكون فالي، الذي ظهر لأول مرة مؤخرًا، حارسًا احتياطيًا.

    قد يكون مويسيس راميريز خياراً محتملاً أيضاً، لكنه لم يشارك سوى في ست مباريات مع الإكوادور منذ ظهوره الأول في عام 2021.

    يلعب راميريز وفالي حاليًا في الدوري الإكوادوري، بينما يمثل غالينديز فريق هوراكان في الدوري الأرجنتيني.

    اللاعبالنادي
    هيرنان غالينديزهوراكان
    غونزالو فاليL.D.U كيتو
    مويسيس راميريزإنديبندينتي دي في
    المدافعون

    فيما يتعلق بالمهام الدفاعية، تفوقت الإكوادور على جميع الفرق الأخرى في تصفيات الكونميبول.

    لم تستقبل شباكها سوى خمسة أهداف، وهو أقل عدد في التصفيات، وحققت عددًا مذهلاً من المباريات التي لم تهتز فيها شباكها.

    حافظ خط الدفاع على تماسكه باستمرار تحت قيادة سيباستيان بيكاسيتشي، مع آمال كبيرة في تكرار هذا الأداء في كأس العالم 2026.

    شكل بيرفيس إستوبينان، لاعب ميلان في الدوري الإيطالي، شراكة قوية في مركز الظهير مع الشاب جويل أوردونيز، بينما كان بييرب هينكابي وويليان باتشو رائعين في قلب الدفاع.

    لن تنقص الإكوادور الخيارات في كأس العالم، حيث يسعى لاعبون مثل أنجيلو بريسيادو وفيليكس توريس وكيفن رودريغيز أيضًا للحصول على مكان في التشكيلة الأساسية.

    اللاعبالنادي
    بيرفيس إستوبينيانميلان
    جويل أوردونيزكلوب بروج
    أنجيلو بريسيادوسبارتا براغ
    ويليان باتشوباريس سان جيرمان
    بييرو هينكابيأرسنال
    كيفن رودريغيزيونيون سانت-جيلواز
    كزافييه أرياغابرشلونة
    بريان راميريزإل.دي.يو كيتو
    فيليكس توريسكورينثيانز
    جوانر تشافيزلانس
    دييغو بالاسيوسكورينثيانز
    خوسيه أندريس هورتادوآر بي براغانتينو
    جاكسون بوروزوتروي
    لاعبو خط الوسط

    إلى جانب دفاعها الصلب، تتمتع الإكوادور أيضًا بتشكيلة قوية في خط الوسط تضم بعضًا من أبرز النجوم الأوروبيين.

    يعد مويسيس كايسيدو لاعب تشيلسي المحرك الحالي لخط وسط الإكوادور، وقد كان له تأثير كبير في النجاح الذي حققته الإكوادور مؤخرًا في تصفيات الكونميبول.

    وإلى جانب كايسيدو، هناك الشاب كندري بايز، الذي يلعب أيضًا في صفوف تشيلسي. وعلى الرغم من صغر سنه، فإن بايز يعد عنصرًا أساسيًا في خط وسط الإكوادور، وسيكون له دور كبير في كأس العالم 2026.

    كما أن آلان فرانكو لاعب أتلتيكو مينيريو هو أحد اللاعبين الأساسيين في التشكيلة الأساسية لإكوادور، ومن المتوقع أن يبدأ المباراة في كأس العالم.

    اللاعبالنادي
    مويسيس كايسيدوتشيلسي
    كيندري بايزتشيلسي
    بيدرو فيتيفانكوفر وايتكابس
    جيغسون مينديزإنديبندينتي دي في
    آلان فرانكوأتلتيكو مينيريو
    يايمار ميديناجينك
    دينيل كاستيلوميدتيلاند
    كريستيان راميريزموناغاس
    جون ييبواراكوف تشيستوخوفا
    المهاجمون

    على عكس خطي الدفاع والوسط، شكّل خط الهجوم مصدر قلق إلى حد ما لفريق بيكاسيتشي. فلم تسجل الإكوادور سوى 14 هدفاً في التصفيات، وهو أقل رصيد بين الفرق باستثناء بيرو وشيلي، اللتين احتلتا المركزين الأخيرين.

    ورغم أن دفاع الإكوادور القوي ساعد في تغطية نقاط الضعف الهجومية، إلا أن الفريق سيحتاج إلى تسجيل الأهداف إذا أراد تقديم أداء جيد في كأس العالم.

    يظل المهاجم المخضرم إنر فالنسيا هو النجم الرئيسي في خط هجوم الإكوادور، بعد أن سجل خمسة أهداف في التصفيات حتى الآن. ومع ذلك، وبصرف النظر عن فالنسيا، لم يبرز أي من المهاجمين الإكوادوريين بشكل حقيقي.

    وسيتعين على بيكاسيتشي اتخاذ بعض القرارات المهمة عند تحديد تشكيلة الفريق النهائية لبطولة كأس العالم العام المقبل.

    اللاعبالنادي
    إنر فالنسياإنترناسيونال
    نيلسون أنغولو آر إس سي إيه فيوتشرز
    جون ميركادوAVS
    آلان مينداسيركل بروج
    جيريمي سارمينتوبرايتون
    غونزالو بلاتافلامنغو
    كيني أرويوبيشيكتاش
    كيفن رودريغيزيونيون سان جيليوز
    أنتوني فالنسياأنتويرب
    أندرسون جوليودالاس
    نجوم كرة القدم في الإكوادور

    ستتمتع الإكوادور بوجود عدد من النجوم في صفوفها خلال كأس العالم 2026. ولا شك أن إنر فالنسيا، هداف المنتخب الإكوادوري عبر التاريخ، سيكون التهديد الرئيسي أمام المرمى، في حين سيشكل غونزالو بلاتا، لاعب فلامنغو، ركيزة مهمة على الأجنحة.

    في خط الوسط، سيؤدي اللاعبان اللذان انضما إلى تشيلسي، مويسيس كايسيدووكيندري بايز، أدواراً رئيسية. سيكون كايسيدو حاسماً في الحفاظ على بنية صلبة للإكوادور، بينما سيشكل بايز، الذي لا يزال في سن المراهقة، تهديداً هجومياً أكبر.

    وبالانتقال إلى الدفاع، يمكن القول إن الإكوادور في أقوى حالاتها في هذا الخط. ويشكل ويليان باتشو من باريس سان جيرمان وبييرو هينكابي من أرسنال ثنائي قلب دفاع لا يمكن اختراقه في قلب خط الدفاع، بينما يضيف بيرفيس إستوبينان من ميلان وجويل أوردونيز من كلوب بروج صلابة دفاعية وعرضاً في المناطق الجانبية.

    التشكيلة المتوقعة لإكوادور في كأس العالم 2026

    في حراسة المرمى، من المتوقع أن يبدأ الحارس المخضرم هيرنان غالينديز المباراة مع منتخب الإكوادور في كأس العالم، في حين حظي غونزالو فالي بفرصته الخاصة وقد يسعى للحصول على مكان في التشكيلة الأساسية.

    لعبت الإكوادور باستمرار بتشكيلة 4-4-2، مما منحها صلابة دفاعية قوية أفادتها كثيرًا في تصفيات الكونميبول. ومن المتوقع أن تلتزم بنفس التشكيلة في كأس العالم، حيث يشكل بيرفيس إستوبينان وويليان باتشو وبييرو هينكابي وجويل أوردونيز خط الدفاع الرباعي.

    سيكون مويسيس كايسيدو وكيندري بايز شخصيات رئيسية في وسط الملعب، إلى جانب آلان فرانكو ونيلسون أنغولو لإكمال رباعي خط الوسط، بينما من المتوقع أن يقود إنر فالنسيا وغونزالو بلاتا المهام الهجومية.

    التشكيلة المتوقعة لإكوادور (4-4-2): غالينديز؛ إستوبينيان، باتشو، هينكابي، أوردونيز؛ كايسيدو، بايز، أنغولو، فرانكو؛ فالنسيا، بلاتا

