تشكيلة الإكوادور لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

يقترب موعد كأس العالم لكرة القدم 2026، حيث تستعد 48 منتخباً للتنافس على اللقب الأكبر.

احتلت الأرجنتين، حاملة اللقب، صدارة تصفيات الكونميبول، بينما فاجأت الإكوادور الجميع بتأهلها المبكر واحتلالها المركز الثاني، متفوقةً على قوى تقليدية مثل البرازيل وأوروغواي.

تتمتع "لا تريكولور" بتشكيلة متوازنة إلى حد ما، بقيادة المدرب الأرجنتيني سيباستيان بيكاسيتشي. بعد خروجها من دور المجموعات في نسخة 2022، ستكون الإكوادور مصممة على الذهاب أبعد من ذلك هذه المرة وترسيخ مكانتها كحصان أسود.

ستكون هذه هي المرة الخامسة فقط التي تشارك فيها هذه الدولة الجنوب أمريكية في كأس العالم، بعد أن ظهرت لأول مرة في عام 2002. أُدرجت الإكوادور في المجموعة E وستواجه ألمانيا وكوراكاو وكوت ديفوار من أجل حجز مكان في مرحلة خروج المغلوب من كأس العالم.

فيما يلي التشكيلة المحتملة التي قد تسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الذي تتطلع فيه الإكوادور إلى ترك بصمتها في أكبر بطولة كرة قدم في العالم.