تشكيلة الأرجنتين لكأس العالم 2026: من هم اللاعبون الذين سيشاركون في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا؟

بعد تتويجها بطلة للعالم في عام 2022، ستدافع الأرجنتين عن لقبها المرموق في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك عام 2026.

وقد هزمت الألبيسيليستي فرنسا في نهائي مثير على ملعب لوسيل في قطر لترفع لقبها الثالث في كأس العالم، والأول منذ انتصار دييجو مارادونا الأسطوري في المكسيك عام 1986. كاد هاتريك كيليان مبابي الرائع أن يسلب الفوز من فريق ليونيل سكالوني، لكن بطولة إميليانو مارتينيز في ركلات الترجيح حسمت الفوز للرجال ذوي القميص الأزرق والأبيض في اللحظة التي توجت مسيرة ليونيل ميسي الحافلة بالإنجازات.

وقد ضمنت الأرجنتين تأهلها بسهولة إلى كأس العالم 2026 بتصدرها تصفيات الكونميبول، بعد أن تغلبت على غريمتها اللدودة البرازيل في مباريات الذهاب والإياب.

تعد الألبيسيليستي قوة لا يستهان بها، بعد فوزها بكأس أمريكا مرتين وكأس العالم مرة واحدة في أربع سنوات فقط. ستدخل البطولة مرة أخرى كواحدة من المرشحات، حيث تضم لاعبين متميزين في كل مركز - بما في ذلك الأسطورة ميسي، الذي من المقرر أن يلعب في كأس العالم الأخيرة له. على الرغم من عمره، يواصل ميسي تقديم أداء عالي المستوى في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) ولا يزال قادراً على تغيير مسار المباريات بمفرده.

قبل انطلاق البطولة الكبرى لعام 2026، تلقي GOAL نظرة على التشكيلة المحتملة التي قد تسافر إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.