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تشكيلة الأرجنتين لكأس العالم 2026: أي اللاعبين وصلوا إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

الأرجنتين
كأس العالم

كل ما تحتاج إلى معرفته عن تشكيلة الأرجنتين لكأس العالم لكرة القدم 2026

بعد تتويجها أبطالاً للعالم في عام 2022، ستدافع الأرجنتين عن لقبها الغالي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في عام 2026.

هزم منتخب الألبيسيليستي فرنسا في نهائي مثير على ملعب لوسيل في قطر ليرفع لقبه الثالث في كأس العالم، والأول منذ انتصار دييغو مارادونا الأيقوني في المكسيك عام 1986. كادت ثلاثية كيليان مبابي الرائعة أن تسلب المباراة من فريق ليونيل سكالوني، لكن بطولات إيميليانو مارتينيز في ركلات الترجيح حسمت الفوز للرجال بالأزرق والأبيض في لحظة التتويج في مسيرة ليونيل ميسي الزاخرة.

ضمنوا التأهل لكأس العالم 2026 بسهولة بتصدرهم تصفيات كونميبول، وهزموا الغريم التقليدي البرازيل ذهاباً وإياباً على طول الطريق.

يُعد الألبيسيليستي قوة لا يستهان بها، بعد أن فازوا بلقبين في كوبا أمريكا ولقب واحد في كأس العالم خلال أربع سنوات فقط. سيدخلون البطولة مرة أخرى كأحد المرشحين، مع امتلاكهم لاعبين ذوي جودة في كل مركز - بما في ذلك الأسطورة ميسي، الذي من المقرر أن يلعب في آخر كأس عالم له. رغم عمره، يواصل ميسي تقديم أداء على مستوى عالٍ في الدوري الأمريكي MLS ولا يزال قادراً على تغيير المباريات بمفرده.

ستفتتح الأرجنتين الدفاع عن لقبها ضد الجزائر وستواجه أيضاً النمسا والأردن في المجموعة J.

الآن، أعلن ليونيل سكالوني عن 26 لاعباً الذين وصلوا أخيراً إلى القائمة النهائية، بعد أن كان لديه سابقاً قائمة أولية تضم 55 لاعباً.

  • FBL-ARG-VEN-FRIENDLYAFP

    حراس المرمى

    ما لم تحدث أي مفاجآت، من المتوقع أن يظل إيميليانو مارتينيز لاعب أستون فيلا حارس المرمى الأول للأرجنتين في كأس العالم 2026. كان الفائز بكأس العالم شخصية حاسمة في نجاح الأرجنتين الأخير، مقدماً عروضاً بارزة في كل من كوبا أمريكا وكأس العالم 2022، لا سيما في ركلات الترجيح عالية الضغط، حيث غالباً ما ثبت أن تفوقه النفسي لا يقل أهمية عن قدرته على التصدي للتسديدات.

    خلفه، من المقرر أن يوفر جيرونيمو رولي لاعب مارسيليا دعماً احتياطياً ذا خبرة، مقدماً الموثوقية والخبرة الدولية عند الاستدعاء، مع اختيار خوان موسو لاعب أتلتيكو مدريد أيضاً.

    اللاعبالنادي 
    إيميليانو مارتينيزأستون فيلا
    جيرونيمو روليمارسيليا
    خوان موسوأتلتيكو مدريد
    • إعلان
  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    المدافعون

    يتمتع الأرجنتينيون بتغطية جيدة في الجانب الدفاعي، مع العديد من الخيارات عالية الجودة في كل مركز. ويُعد ثنائي قلب الدفاع كريستيان روميرو وليساندرو مارتينيز من بين الأفضل في العالم على الأرجح، حيث يقود كلا اللاعبين خط الدفاع ويدافعان بشراسة ورباطة جأش.

    وفي الوقت نفسه، يظل نيكولاس أوتامندي صاحب الخبرة خيارًا موثوقًا لتشكيلة ليونيل سكالوني وقد أكد أن بطولة الصيف ستكون آخر كأس عالم له إذ يخطط للاعتزال من كرة القدم الدولية بعدها.

    يوفر مسجل ركلة الجزاء الفائزة بكأس العالم غونزالو مونتييل ونيكولاس تاغليافيكو عمقًا ومرونة قيّمين في حال الإصابات، بينما يدخل ناهويل مولينا البطولة بعد تسجيله بعض الأهداف المذهلة هذا الموسم مع أتلتيكو مدريد.

    وفي الوقت نفسه، حصل مدافعا مارسيليا فاكوندو ميدينا وليوناردو باليردي كلاهما على مكانين في التشكيلة لتعزيز خط دفاع الألبيسيليستي.

    اللاعبالنادي
    ليوناردو باليرديمارسيليا
    نيكولاس تاغليافيكوليون
    غونزالو مونتييلريفر بليت
    ليساندرو مارتينيزمانشستر يونايتد
    كريستيان روميروتوتنهام هوتسبير
    نيكولاس أوتامنديبنفيكا
    فاكوندو ميدينامارسيليا
    ناهويل موليناأتلتيكو مدريد
  • Argentina v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    لاعبي خط الوسط

    إلى جانب دفاع قوي، فإن الألبيسيليستي مجهزون أيضًا بشكل جيد في خط الوسط. سيكون لدى سكالوني مزيج من اللاعبين ذوي الخبرة والمواهب الشابة المثيرة للاختيار من بينهم لكأس العالم 2026.

    أمثال أليكسيس ماك أليستر، رودريغو دي بول، إنزو فرنانديز، ولياندرو باريديس لعبوا أدوارًا رئيسية في تتويج الأرجنتين عام 2022 ولا يزالون عناصر حيوية في التشكيلة.

    المواهب الصاعدة مثل فالنتين باركو ونيكو باز قدموا أداءً رائعًا مع أنديتهم respective وقد يوفرون خيارات جديدة لسكالوني، بينما شخص مثل تياغو ألمادا قد أبهر أيضًا في نظام سكالوني وقد يكون له دور مهم ليلعبه في كأس العالم.

    جيوفاني لو سيلسو وإكسيكييل بالاسيوس سيحصلان أيضًا على فرصة لإثبات جودتهما مرة أخرى على الساحة الدولية.

    اللاعبالنادي
    لياندرو باريديسبوكا جونيورز
    رودريغو دي بولإنتر ميامي
    فالنتين باركوستراسبورغ
    جيوفني لو سيلسوريال بيتيس
    إكسيكييل بالاسيوسباير ليفركوزن
    أليكسيس ماك أليسترليفربول
    إنزو فرنانديزتشيلسي
    نيكو بازكومو
    تياغو ألماداأتلتيكو مدريد
  • messiGetty Images

    المهاجمون

    الأرجنتين أيضًا تمتلك وفرة كبيرة في الهجوم. في الواقع، في الخط الهجومي حيث يُعد الألبيسيليستي على الأرجح في أقوى حالاته. بقيادة لا أحد غير ليونيل ميسي، سيأمل المشجعون في حملة سحرية أخرى من الرقم 10 الأسطوري.

    يحظى ميسي بدعم جيد في الهجوم من أمثال جوليان ألفاريز، الذي لعب دورًا رئيسيًا في تتويج 2022، بينما كان لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر أيضًا في قمة مستواه، مؤديًا دورًا مهمًا لكل من ناديه والمنتخب الوطني. كان مارتينيز هداف كوبا أمريكا 2024، حتى أنه سجل هدف الفوز في النهائي ضد كولومبيا.

    ابن مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني، جوليانو سيميوني، كان أيضًا مثيرًا للإعجاب مع أبطال العالم وقد يبرز كخيار محتمل للبدء في كأس العالم.

    المعار من يوفنتوس إلى أتلتيكو، نيكولاس غونزاليس، أثبت قيمته لسكالوني بعد أن أصبح عنصرًا أساسيًا مع لوس روخيبلانكوس الموسم الماضي. في الوقت نفسه، قد يكون مهاجم بالميراس خوسيه مانويل لوبيز مفاجأة في كأس العالم، بعد أن سجل 14 هدفًا لناديه هذا الموسم.

    اللاعبالنادي
    جوليان ألفاريزأتلتيكو مدريد
    ليونيل ميسيإنتر ميامي
    نيكولاس غونزاليسيوفنتوس
    جوليانو سيميونيأتلتيكو مدريد
    لاوتارو مارتينيزإنتر ميلان
    خوسيه مانويل لوبيزبالميراس
  • argentina Getty Images

    نجوم الأرجنتين

    تُعد الأرجنتين موطنًا لبعضٍ من أكثر المواهب إثارة في كرة القدم العالمية وقد أنجبت عدة لاعبين كبار في السنوات الأخيرة. أحد هؤلاء النجوم هو جوليان ألفاريز، الذي كان مصدر إزعاج في كرة القدم الأوروبية. والآن في أتلتيكو مدريد، أصبح ألفاريز لاعبًا أساسيًا تحت قيادة دييغو سيميوني وسيحمل آمالًا كبيرة على كتفيه لجماهير الألبيسيليستي في البطولة.

    وفي الوقت نفسه، يُعد رودريغو دي بول لاعبًا آخر كان له دور محوري في نجاح الأرجنتين الأخير. وسيكون مرة أخرى عنصرًا مهمًا لتشكيلة ليونيل سكالوني في كأس العالم.

    في الدفاع، تزخر الأرجنتين بالقادة، ولا أحد أهم من إيميليانو مارتينيز. لقد كان حضور حارس المرمى الأرجنتيني بين القائمين والعارضة حاسمًا في حملاتهم التي تُوجت بالألقاب، خاصة عندما يتعلق الأمر بركلات الترجيح. كما سيلعب ثنائي قلب الدفاع كريستيان روميرو وليساندرو مارتينيز دورًا حاسمًا أيضًا لحاملي لقب أبطال العالم.

    وأخيرًا، لن تكتمل أي قائمة لنجوم الأرجنتين دون ذكر الساحر ليونيل ميسي. نجم إنتر ميامي ولاعب باريس سان جيرمان وبرشلونة السابق سيكون على مشارف 39 عامًا تقريبًا بحلول انطلاق كأس العالم وقد يكون بصدد خوض آخر بطولة كبرى له مع الأرجنتين. وبعد أن فاز بالفعل بالبطولة في 2022، لا يزال ميسي مصممًا على مواصلة دفع حدوده وما زال يمتلك القدرة على تغيير المباريات بمفرده. الرقم 10 الأيقوني سيكون مرة أخرى شخصية حاسمة في رحلة الأرجنتين في الحدث الأبرز العام المقبل.

    جيوليانو سيميوني وتياغو ألمادا هما لاعبان آخران قد يكون لهما تأثير كبير في فريق ليونيل سكالوني، خاصة منذ اعتزال أنخيل دي ماريا.

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    التشكيلة الأساسية المتوقعة للأرجنتين لكأس العالم 2026

    في الخلف، من المؤكد دون شك أن حارس المرمى الأول لدى سكالوني سيكون إيميليانو مارتينيز. لقد تفوق مارتينيز ببساطة على كل لاعب آخر في مركزه ولا يواجه حاليًا أي منافسة حقيقية من حراس مرمى آخرين.

    في الدفاع، فضّل سكالوني خطًا خلفيًا مكوّنًا من أربعة لاعبين وبدأ باستمرار بثنائي قلب الدفاع ليساندرو مارتينيز وكريستيان روميرو، مع دخول نيكولاس أوتامندي من على مقاعد البدلاء وليوناردو باليردي لاعب مارسيليا كخيار آخر.

    في المناطق الأوسع، يُعد ناهويل مولينا ونيكولاس تاغليافيكو الخيارين المفضلين لدى سكالوني ومن المتوقع أن يبدآ مرة أخرى.

    في الوقت نفسه، سيكون خطا الوسط والهجوم مجالًا مثيرًا للاهتمام إلى حد ما لأبطال العالم. من المتوقع أن يحتفظ رودريغو دي بول بمكانه في التشكيلة الأساسية، إلى جانب أليكسيس ماك أليستر، الذي يُعد لاعبًا آخر لا يمكن الاستغناء عنه في نظام سكالوني. سيكون مركز الوسط الثالث محل تنافس شديد، إذ إن كلاً من تياغو ألمادا وإنزو فرنانديز قد قدّما حججًا قوية. لعب إنزو دورًا رئيسيًا في تتويج الأرجنتين عام 2022، بينما كان ألمادا مثيرًا للإعجاب للغاية تحت قيادة سكالوني في الأشهر الأخيرة. في الوضع الحالي، قد يشق فرنانديز طريقه إلى التشكيلة الأساسية.

    في المقدمة، من المتوقع أن يكون ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز أساسيين بلا منازع، بينما سيكون لاوتارو مارتينيز واثقًا من دخول التشكيلة الأساسية أيضًا.

    التشكيلة الأساسية المتوقعة للأرجنتين (4-3-3): إيمي مارتينيز؛ مولينا، ليساندرو، روميرو، تاغليافيكو؛ دي بول، ماك أليستر، فرنانديز؛ ميسي، لاوتارو، ألفاريز

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