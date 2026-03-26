تشكيلة الأرجنتين لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج إلى معرفته عن تشكيلة الأرجنتين لكأس العالم لكرة القدم 2026

بعد تتويجها أبطالاً للعالم في عام 2022، ستدافع الأرجنتين عن لقبها الغالي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في عام 2026.

هزم منتخب الألبيسيليستي فرنسا في نهائي مثير على ملعب لوسيل في قطر ليرفع لقبه الثالث في كأس العالم، والأول منذ انتصار دييغو مارادونا الأيقوني في المكسيك عام 1986. كادت ثلاثية كيليان مبابي الرائعة أن تنتزع المباراة من فريق ليونيل سكالوني، لكن بطولات إيميليانو مارتينيز في ركلات الترجيح حسمت الفوز للرجال بالأزرق والأبيض في لحظة التتويج في مسيرة ليونيل ميسي الحافلة.

ضمنوا التأهل لكأس العالم 2026 بسهولة بتصدرهم تصفيات كونميبول، وهزموا الغريم التقليدي البرازيل ذهاباً وإياباً على طول الطريق.

يُعد الألبيسيليستي قوة لا يستهان بها، بعدما فازوا بلقبين في كوبا أمريكا وبلقب واحد في كأس العالم خلال أربع سنوات فقط. سيدخلون البطولة مرة أخرى كأحد المرشحين، مع امتلاكهم لاعبين ذوي جودة في كل مركز - بما في ذلك الأسطورة ميسي، الذي من المقرر أن يلعب في آخر كأس عالم له. وعلى الرغم من عمره، يواصل ميسي تقديم أداء على مستوى عالٍ في الدوري الأمريكي MLS ولا يزال قادراً على تغيير المباريات بمفرده.

ستفتتح الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبها ضد الجزائر وستواجه أيضاً النمسا والأردن في المجموعة J.

وقبيل عرض 2026، يلقي GOAL نظرة على التشكيلة المحتملة التي قد تسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

    حراس المرمى

    ما لم تحدث أي مفاجآت، من المتوقع أن يبدأ إيميليانو مارتينيز لاعب أستون فيلا في حراسة المرمى لمنتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026. لعب مارتينيز دورًا حاسمًا في نجاح الأرجنتين الأخير، مقدّمًا أداءً حاسمًا في الفوز بالمباريات في كلٍّ من تتويجهم بكوبا أمريكا وكأس العالم. يكاد يكون لا يُقهر في ركلات الترجيح، مستخدمًا ألعابًا ذهنية يمكن أن تزعزع حتى أفضل المهاجمين في أكبر اللحظات.

    من المتوقع أن يكون خيرونيمو رولي لاعب مارسيليا حارس المرمى الاحتياطي في التشكيلة، مع احتمال أن يُكمل الحارس السابق لبي إس في والتر بينيتيز مجموعة حراس المرمى، حتى وإن لم يكن خوان موسو قد تخلّى عن الأمل في الانضمام بعد.

    اللاعبالنادي 
    إيميليانو مارتينيزأستون فيلا
    خيرونيمو روليمارسيليا
    خوان موسوأتلتيكو مدريد
    والتر بينيتيزكريستال بالاس
    المدافعون

    يتمتع الأرجنتينيون بتغطية جيدة في الجانب الدفاعي، مع العديد من الخيارات عالية الجودة في كل مركز. ويُعد ثنائي قلب الدفاع كريستيان روميرو وليساندرو مارتينيز من بين الأفضل في العالم على الأرجح، حيث يقود كلا اللاعبين الخط الخلفي ويدافعان بشراسة ورباطة جأش.

    وفي الوقت نفسه، لا يزال المخضرم نيكولاس أوتامندي خيارًا موثوقًا لتشكيلة ليونيل سكالوني وقد أكد أن بطولة الصيف ستكون آخر كأس عالم له إذ يخطط للاعتزال من كرة القدم الدولية بعدها.

    كما يُعد مسجل ركلة الجزاء في كأس العالم غونزالو مونتييل ونيكولاس تاغليافيكو قويين أيضًا، إذ يوفران عمقًا ومرونة قيّمين في حال الإصابات، بينما يدخل ناهويل مولينا البطولة بعد تسجيله بعض الأهداف المذهلة هذا الموسم مع أتلتيكو مدريد.

    وسيأمل أيضًا شبان واعدون مثل فالنتين باركو وخوليو سولير وماريانو ترويلو في أن يتم اختيارهم، لكن خوان فويث يغيب بعد تعرضه لتمزق في وتر العرقوب.

    اللاعبالنادي
    فالنتين باركوستراسبورغ
    فاكوندو ميدينالانس
    ليوناردو باليردي مارسيليا
    كريستيان روميروتوتنهام هوتسبير
    ناهويل موليناأتلتيكو مدريد
    نيكولاس أوتامنديبنفيكا
    ليساندرو مارتينيزمانشستر يونايتد
    نيكولاس تاغليافيكومارسيليا
    جيرمان بيزيلا ريفر بليت
    غونزالو مونتييل إشبيلية
    نيوين بيريزبورتو
    ماركوس أكونياريفر بليت
    ماريانو ترويلوبلغرانو
    خوليو سوليربورنموث
    لاعبي خط الوسط

    إلى جانب دفاع قوي، فإن الألبيسيليستي مجهزون أيضًا بشكل جيد في خط الوسط. سيكون لدى سكالوني مزيج من اللاعبين ذوي الخبرة والمواهب الشابة المثيرة للاختيار من بينهم لكأس العالم 2026.

    أمثال أليكسيس ماك أليستر، رودريغو دي بول، إنزو فرنانديز، ولياندرو باريديس لعبوا أدوارًا رئيسية في تتويج الأرجنتين عام 2022 ولا يزالون عناصر حيوية في التشكيلة.

    المواهب الصاعدة مثل فرانكو ماستانتونو وكلاوديو إتشيفيري قدموا أداءً رائعًا مع أنديتهم المعنية وقد يوفرون خيارات جديدة لسكالوني قبل دخول البطولة، بينما شخص مثل تياغو ألمادا قد أبهر أيضًا في نظام سكالوني وقد يكون له دور مهم ليلعبه في كأس العالم العام المقبل.

    يبدو أن جيوفاني لو سيلسو سيغيب عن كأس العالم مع الأرجنتين بعد تعرضه لتمزق في العضلة الرباعية في ساقه اليمنى أثناء الإعارة في فياريال. فالنتين كاربوني غائب آخر إذ تم استبعاده بسبب إصابة خطيرة في الركبة. 

    اللاعبالنادي
    لياندرو باريديسإيه إس روما
    رودريغو دي بولأتلتيكو مدريد
    إنزو فرنانديزتشيلسي
    تياغو ألماداليون
    إكسيكييل بالاسيوسباير ليفركوزن
    نيكولاس بازكومو
    فرانكو ماستانتونوريال مدريد
    أليكسيس ماك أليسترليفربول
    كلاوديو إتشيفيريمانشستر سيتي
    غيدو رودريغيزوست هام يونايتد
    المهاجمون

    الأرجنتين أيضًا تمتلك وفرة كبيرة في الهجوم. في الواقع، في القسم الهجومي حيث يُعد الألبيسيليستي على الأرجح في أقوى حالاته. بقيادة لا أحد غير ليونيل ميسي، سيأمل المشجعون في حملة سحرية أخرى من الرقم 10 الأسطوري.

    يحظى ميسي بدعم جيد في الهجوم من أمثال جوليان ألفاريز، الذي لعب دورًا رئيسيًا في تتويج 2022، بينما كان لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر أيضًا في قمة مستواه، مؤديًا دورًا مهمًا لكل من ناديه والمنتخب الوطني. كان مارتينيز هداف كوبا أمريكا 2024، حتى أنه سجل هدف الفوز في النهائي ضد كولومبيا.

    ابن مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني، جوليانو سيميوني، كان أيضًا مثيرًا للإعجاب مع أبطال العالم وقد يبرز كخيار محتمل للبدء في كأس العالم.

    لكنهم سيكونون من دون الأسطورة أنخيل دي ماريا، الذي أعلن اعتزاله بعد فوزهم بلقب كوبا أمريكا 2024، بينما من المقرر أن يغيب خواكين بانيكيلي بسبب إصابة خطيرة في الركبة.

    اللاعبالنادي
    جوليان ألفاريزأتلتيكو مدريد
    ليونيل ميسيإنتر ميامي
    نيكولاس غونزاليسيوفنتوس
    جوليانو سيميونيأتلتيكو مدريد
    لاوتارو مارتينيزإنتر ميلان
    أنخيل كورياأتلتيكو مدريد
    باولو ديبالاإيه إس روما
    ماتياس سوليإيه إس روما
    أليخاندرو غارناتشومانشستر يونايتد
    نجوم الأرجنتين

    تُعد الأرجنتين موطنًا لبعض أكثر المواهب إثارة في كرة القدم العالمية وقد أنجبت عدة لاعبين كبار في السنوات الأخيرة. ومن بين هؤلاء النجوم جوليان ألفاريز، الذي كان مصدر إزعاج في كرة القدم الأوروبية. والآن في أتلتيكو مدريد، أصبح ألفاريز لاعبًا أساسيًا تحت قيادة دييغو سيميوني وسيحمل آمالًا كبيرة على كتفيه لجماهير الألبيسيليستي في بطولة العام المقبل.

    وفي الوقت نفسه، يُعد رودريغو دي بول لاعبًا آخر كان له دور محوري في نجاح الأرجنتين الأخير. وسيكون مرة أخرى عنصرًا مهمًا لتشكيلة ليونيل سكالوني في كأس العالم.

    في الدفاع، تمتلك الأرجنتين مجموعة مليئة بالقادة، ولا أحد أكثر أهمية من إيميليانو مارتينيز. لقد كان حضور حارس المرمى الأرجنتيني بين القائمين حاسمًا في حملاتهم التي تُوجت بالألقاب، خاصة عندما يتعلق الأمر بركلات الترجيح. كما سيلعب ثنائي قلب الدفاع كريستيان روميرو وليساندرو مارتينيز دورًا حاسمًا أيضًا لحاملي لقب كأس العالم.

    وأخيرًا، لا تكتمل أي قائمة لنجوم الأرجنتين دون ذكر الساحر ليونيل ميسي. نجم إنتر ميامي ولاعب باريس سان جيرمان وبرشلونة السابق سيكون على مشارف 39 عامًا تقريبًا بحلول انطلاق كأس العالم وقد يكون يشارك في آخر بطولة كبرى له مع الأرجنتين. وبعد أن فاز بالفعل بالبطولة في 2022، لا يزال ميسي مصممًا على مواصلة دفع حدوده وما زال يمتلك القدرة على تغيير المباريات بمفرده. الرقم 10 الأيقوني سيكون مرة أخرى شخصية حاسمة في رحلة الأرجنتين في الحدث الأبرز العام المقبل.

    جيوليانو سيميوني وتياغو ألمادا هما لاعبان آخران قد يكون لهما تأثير كبير في فريق ليونيل سكالوني، خاصة منذ اعتزال أنخيل دي ماريا.

    التشكيلة الأساسية المتوقعة للأرجنتين لكأس العالم 2026

    في الخلف، من المؤكد بلا شك أن حارس المرمى الأول لدى سكالوني سيكون إيميليانو مارتينيز. لقد تفوق مارتينيز ببساطة على كل لاعب آخر في مركزه ولا يواجه حاليًا أي منافسة حقيقية من حراس مرمى آخرين.

    في الدفاع، فضّل سكالوني خطًا خلفيًا مكوّنًا من أربعة لاعبين وبدأ باستمرار بثنائي قلب الدفاع ليساندرو مارتينيز وكريستيان روميرو، مع دخول نيكولاس أوتامندي من على مقاعد البدلاء وليوناردو باليردي لاعب مارسيليا كخيار آخر.

    في المناطق الأوسع، يُعد ناهويل مولينا ونيكولاس تاغليافيكو الخيارين المفضلين لدى سكالوني ومن المتوقع أن يبدآ مرة أخرى.

    في الوقت نفسه، سيكون خطا الوسط والهجوم مجالًا مثيرًا للاهتمام إلى حد ما لأبطال العالم. من المتوقع أن يحتفظ رودريغو دي بول بمكانه في التشكيلة الأساسية، إلى جانب أليكسيس ماك أليستر، الذي يُعد لاعبًا آخر لا يمكن الاستغناء عنه في نظام سكالوني. سيكون مركز الوسط الثالث محل تنافس شديد، إذ إن كلاً من تياغو ألمادا وإنزو فرنانديز قد قدّما حججًا قوية. لعب إنزو دورًا رئيسيًا في تتويج الأرجنتين عام 2022، بينما كان ألمادا مثيرًا للإعجاب للغاية تحت قيادة سكالوني في الأشهر الأخيرة. في الوضع الحالي، قد يشق فرنانديز طريقه إلى التشكيلة الأساسية.

    في المقدمة، من المتوقع أن يكون ليونيل ميسي وجوليان ألفاريز أساسيين بلا منازع، بينما سيكون لاوتارو مارتينيز واثقًا من الدخول إلى التشكيلة الأساسية أيضًا.

    التشكيلة الأساسية المتوقعة للأرجنتين (4-3-3): إيمي مارتينيز؛ مولينا، ليساندرو، روميرو، تاغليافيكو؛ دي بول، ماك أليستر، فرنانديز؛ ميسي، لاوتارو، ألفاريز

