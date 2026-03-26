تشكيلة الأرجنتين لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

بعد تتويجها أبطالاً للعالم في عام 2022، ستدافع الأرجنتين عن لقبها الغالي في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في عام 2026.

هزم منتخب الألبيسيليستي فرنسا في نهائي مثير على ملعب لوسيل في قطر ليرفع لقبه الثالث في كأس العالم، والأول منذ انتصار دييغو مارادونا الأيقوني في المكسيك عام 1986. كادت ثلاثية كيليان مبابي الرائعة أن تنتزع المباراة من فريق ليونيل سكالوني، لكن بطولات إيميليانو مارتينيز في ركلات الترجيح حسمت الفوز للرجال بالأزرق والأبيض في لحظة التتويج في مسيرة ليونيل ميسي الحافلة.

ضمنوا التأهل لكأس العالم 2026 بسهولة بتصدرهم تصفيات كونميبول، وهزموا الغريم التقليدي البرازيل ذهاباً وإياباً على طول الطريق.

يُعد الألبيسيليستي قوة لا يستهان بها، بعدما فازوا بلقبين في كوبا أمريكا وبلقب واحد في كأس العالم خلال أربع سنوات فقط. سيدخلون البطولة مرة أخرى كأحد المرشحين، مع امتلاكهم لاعبين ذوي جودة في كل مركز - بما في ذلك الأسطورة ميسي، الذي من المقرر أن يلعب في آخر كأس عالم له. وعلى الرغم من عمره، يواصل ميسي تقديم أداء على مستوى عالٍ في الدوري الأمريكي MLS ولا يزال قادراً على تغيير المباريات بمفرده.

ستفتتح الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبها ضد الجزائر وستواجه أيضاً النمسا والأردن في المجموعة J.

وقبيل عرض 2026، يلقي GOAL نظرة على التشكيلة المحتملة التي قد تسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

