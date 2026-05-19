Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

تشكيلة اسكتلندا لكأس العالم 2026: أي اللاعبين وصلوا إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

كل ما تحتاج إلى معرفته عن تشكيلة اسكتلندا لكأس العالم لكرة القدم 2026

بعد سنوات طويلة في البرية الدولية، يبدو أن الأوقات الجيدة قد عادت لاسكتلندا.

بعد أن قدّم فريق ستيف كلارك لمشجعي تارتان آرمي بطولتين متتاليتين في بطولة أمم أوروبا عقب حملات تأهل درامية، ذهب فريق كلارك خطوة أبعد بعدما تصدّر مجموعة ضمّت الدنمارك واليونان وبيلاروسيا ليحسم مكانه في كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية بفوز مثير 4-2 على الدنماركيين في هامبدن بارك.

هناك تفاؤل وزخم لا يصدّقان داخل الفريق، لكن اسكتلندا لن تحضر فقط لإكمال العدد في الصيف. سيكون لديهم طموح لتجاوز دور المجموعات، بعدما فشلوا في ذلك في يورو 2020 أو يورو 2024، ولديهم تشكيلة مليئة بالخبرة ولاعبين من أفضل الدوريات في أنحاء أوروبا.

بالتأكيد لن يكون الأمر سهلاً. لقد وُضعوا في المجموعة C، حيث سيواجهون البرازيل - التي لم يسبق لهم الفوز عليها - والمغرب وهايتي. إنها مهمة شاقة، لكن اسكتلندا تمتلك التشكيلة المناسبة بعد سنوات من التطور لتقديم محاولة حقيقية لبلوغ الأدوار الإقصائية.

    حراس المرمى

    قد يبدو أن كريغ غوردون موجود منذ 20 عاماً - 22 منذ ظهوره الأول مع اسكتلندا، على وجه الدقة - لكنه لا يزال حارس المرمى صاحب أكبر فرصة لارتداء القميص رقم 1 لمنتخب اسكتلندا هذا الصيف. لم يُدرج حارس سندرلاند السابق ضمن تشكيلة مارس بسبب شكوى في الكتف، ومع ذلك، لذا حصل لاعبون آخرون على فرصة لتعزيز ملفاتهم. ومن بين هؤلاء الحارس الاحتياطي لنوتنغهام فورست أنغوس غَن وليام كيلي من رينجرز، وكلاهما تم اختياره ضمن قائمة من 26 لاعباً.

    اللاعبالنادي
    أنغوس غَننوتنغهام فورست
    ليام كيليرينجرز
    كريغ غوردونهارتس
    المدافعون

    لقد لعب العمود الفقري الدفاعي لاسكتلندا معًا على المستوى الدولي لفترة طويلة، وهو ما سيساعد من حيث التنظيم عندما يتعلق الأمر بكأس العالم. لا يزال القائد آندي روبرتسون يحصل على مباريات مع ليفربول وينبغي أن يكون حادًا للصيف، بينما يستمتع رفيقه في الجهة اليسرى كيران تيرني بالكثير من الدقائق مجددًا مع سيلتيك بعد بضع سنوات أخيرة صعبة مع أرسنال.

    سيأمل غرانت هانلي وسكوت ماكينا في الحفاظ على الأمور مرتبة ومنظمة في قلب الدفاع، بينما يمكن لآرون هيكي لاعب برينتفورد أن يقدم السرعة والانطلاق من مركز الظهير الأيمن. كما تضم التشكيلة النهائية أسماء مثل ناثان باترسون، جاك هندري وأنتوني رالستون. 

    اللاعبالنادي
    آندي روبرتسونليفربول
    غرانت هانليهيبرنيان
    كيران تيرنيسيلتيك
    سكوت ماكينادينامو زغرب
    جاك هندريالاتفاق
    أنتوني رالستونسيلتيك
    ناثان باترسونإيفرتون
    جون سوتاررينجرز
    دومينيك هيامريكسهام
    آرون هيكيبرينتفورد
    لاعبي خط الوسط

    لقد استفادت اسكتلندا بالتأكيد من خيارات الانتقال لعدد من لاعبي خط الوسط، حيث يلعب ثلاثة من العناصر الأساسية الآن كرة القدم في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى (سيري آ). الاسم الأبرز هو بالتأكيد سكوت ماكتوميناي، الذي يستمتع بأفضل سنواته مع نابولي إلى جانب بيلي غيلمور، الذي انتقل أيضاً إلى ملعب دييغو أرماندو مارادونا في صيف 2024. كما أن لويس فيرغسون لاعب بولونيا قد اجتاز أيضاً الاختيار النهائي.

    لا يزال جون ماكغين ترساً حيوياً في آلة اسكتلندا. رجل أستون فيلا المجتهد قدّم باستمرار عندما كان الأمر مهماً لبلاده وسيكون حريصاً على تسجيل هدف أول في بطولة دولية كبرى. سيقدم رايان كريستي لاعب بورنموث الكثير من الجهد في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يضيف كيني ماكلين المزيد من الخبرة بعمر 34 عاماً.

    اللاعبالنادي
    جون ماكغينأستون فيلا
    سكوت ماكتوميناينابولي
    رايان كريستيبورنموث
    كيني ماكليننورويتش سيتي
    بيلي غيلمورنابولي
    لويس فيرغسونبولونيا
    المهاجمون

    تواجه اسكتلندا المشكلة نفسها التي ستواجهها هذا الصيف عدد من دول كأس العالم، وهي أنها لا تملك مهاجماً غزير التهديف بشكل خاص في المقدمة. ومع ذلك، لديها عناصر مجتهدة ملتزمة بالقضية، مع أمثال ليندون دايكس وتشي آدامز اللذين يأملان أن يتم منحهما الأفضلية في الهجوم.

    تم إدراج جورج هيرست وفيندلاي كيرتس في تشكيلة مارس لكن لديهما هدف دولي واحد فقط بينهما، مما يسلط الضوء على نقص العمق الذي يملكه المدرب كلارك في المراكز الهجومية. قدم لورنس شانكلاند موسماً رائعاً مع هارتس وقد يجد نفسه في التشكيلة الأساسية في أمريكا الشمالية، بينما قد تكون السرعة الفائقة لبن غانون-دوك عاملَ حسم إذا تمكن من إثبات جاهزيته البدنية خلال الأشهر القليلة المقبلة.

    اللاعبالنادي
    ليندون دايكستشارلتون أثليتيك
    تشي آدامزتورينو
    جورج هيرستإيبسويتش تاون
    فيندلاي كيرتسكيلمارنوك
    لورنس شانكلاندهارتس
    بن غانون-دوكبورنموث
    روس ستيوارتساوثهامبتون
    نجوم اسكتلندا

    سكوت ماكتوميناي هو الاسم النجم الواضح في تشكيلة اسكتلندا. أظهر لاعب الوسط لمحات من إمكاناته التهديفية في مانشستر يونايتد وقد ارتقى إلى مستوى آخر أثناء وجوده في نابولي. جون ماكغين سيكون مهمًا للغاية بجانبه، مضيفًا تهديدًا تهديفيًا آخر من وسط الملعب.

    سيكون على اسكتلندا القيام بالكثير من الدفاع في كأس العالم، لا سيما في المواجهات مع البرازيل والمغرب في دور المجموعات، لذا فإن أمثال آندي روبرتسون وكيرن تيرني سيتعين عليهم أن يكونوا أكثر من مجرد متيقظين في المناطق الواسعة في الخط الخلفي.

    كريغ غوردون سيصبح واحدًا من أكبر اللاعبين سنًا في تاريخ كأس العالم للرجال إذا، كما هو متوقع، شارك في أمريكا الشمالية، لكن لا يوجد أي شك حول موثوقيته بالنظر إلى بعض التصديات والأداءات التي قدمها في السنوات الأخيرة.

    """ التشكيلة الأساسية المتوقعة لمنتخب اسكتلندا لكأس العالم 2026 """

    لقد مال كلارك إلى حد كبير إلى إشراك نظام 4-2-3-1 في فترات التوقف الدولية الأخيرة، مبتعدًا عن تشكيل الثلاثة في الخلف الذي كان قد خدم الاسكتلنديين جيدًا في السابق. يوفّر التشكيل الحالي أمثال ماكغين وماكتوميناي حرية أكبر للاندفاع إلى الأمام عندما تسنح الفرصة، لكنه يظل متجذرًا في نهج منضبط وملتزم.

    سيكون هناك قدر لا بأس به من التراجع والانتظار لفرصة الانقضاض، لكنها خطة تكتيكية خدمت اسكتلندا جيدًا في الماضي وقد تفعل ذلك مجددًا هذا الصيف.

    التشكيلة الأساسية المتوقعة لاسكتلندا (4-2-3-1): غوردون؛ هيكي، هانلي، ماكينا، روبرتسون؛ فيرغسون، ماكغين؛ كريستي، ماكتوميناي، غانون-دوك؛ شانكلاند.

