بعد سنوات طويلة في البرية الدولية، يبدو أن الأوقات الجيدة قد عادت لاسكتلندا.

بعد أن قدّم فريق ستيف كلارك لمشجعي تارتان آرمي بطولتين متتاليتين في بطولة أمم أوروبا عقب حملات تأهل درامية، ذهب فريق كلارك خطوة أبعد بعدما تصدّر مجموعة ضمّت الدنمارك واليونان وبيلاروسيا ليحسم مكانه في كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية بفوز مثير 4-2 على الدنماركيين في هامبدن بارك.

هناك تفاؤل وزخم لا يصدّقان داخل الفريق، لكن اسكتلندا لن تحضر فقط لإكمال العدد في الصيف. سيكون لديهم طموح لتجاوز دور المجموعات، بعدما فشلوا في ذلك في يورو 2020 أو يورو 2024، ولديهم تشكيلة مليئة بالخبرة ولاعبين من أفضل الدوريات في أنحاء أوروبا.

بالتأكيد لن يكون الأمر سهلاً. لقد وُضعوا في المجموعة C، حيث سيواجهون البرازيل - التي لم يسبق لهم الفوز عليها - والمغرب وهايتي. إنها مهمة شاقة، لكن اسكتلندا تمتلك التشكيلة المناسبة بعد سنوات من التطور لتقديم محاولة حقيقية لبلوغ الأدوار الإقصائية.

