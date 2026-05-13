تشكيلة اسكتلندا لكأس العالم 2026: أي اللاعبين سيصلون إلى الحدث الأبرز في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؟

"""

بعد سنوات طويلة في البرية الدولية، يبدو أن الأوقات الجيدة قد عادت إلى اسكتلندا.

بعد أن قدّم منتخب ستيف كلارك لمشجعي «جيش الترتان» بطولتين متتاليتين من بطولة أمم أوروبا عقب حملتين تأهيليتين دراميتين، ذهب فريقه خطوة أبعد بعدما تصدّر مجموعة ضمّت الدنمارك واليونان وبيلاروسيا ليحسم مكانه في كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية بفوز مثير 4-2 على الدنماركيين في هامبدن بارك.

هناك تفاؤل وزخم لا يصدّقان داخل التشكيلة، لكن اسكتلندا لن تحضر لمجرد إكمال العدد في الصيف. سيكون لديهم طموح لتجاوز دور المجموعات، بعدما فشلوا في ذلك في يورو 2020 أو يورو 2024، ولديهم تشكيلة مليئة بالخبرة ولاعبين من دوريات كبرى في أنحاء أوروبا.

بالتأكيد لن يكون الأمر سهلاً. لقد وُضعوا في المجموعة C، حيث سيواجهون البرازيل - التي لم يسبق لهم أن هزموها - والمغرب وهايتي. إنها مهمة شاقة، لكن اسكتلندا تمتلك التشكيلة المناسبة بعد سنوات من التطور الجيد لتقديم محاولة حقيقية لبلوغ الأدوار الإقصائية.

"""