وفقًا لتقرير صادر عن قناة RMC Sport التلفزيونية الفرنسية، فقد وقع المهاجم ضحية لتشخيص خاطئ كان من الممكن أن يحرمه حتى من المشاركة في كأس العالم هذا الصيف.
تشخيص خاطئ قد يكون له عواقب وخيمة على كيليان مبابي؟ يبدو أن ريال مدريد قد ارتكب «خطأ فادحًا»
لكن مبابي، بسبب الألم المستمر، طلب رأيًا ثانيًا في باريس، حيث كان يقيم سابقًا، مما دفعه إلى اختيار نهج مختلف للتعافي بالتعاون مع أخصائي في الركبة. وفي الوقت الحالي، عاد اللاعب السابق في باريس سان جيرمان إلى الملاعب بالفعل.
كما أن التقييم الخاطئ في مدريد جعل مبابي "غاضبًا". وكان التشخيص الخاطئ أيضًا نقطة حاسمة في إقالة الطاقم الطبي في بداية العام. ونتيجة لذلك، تم تعيين الدكتور نيكو ميهيتش مرة أخرى كمدير بعد إقالته في نهاية عام 2023، بعد أن تم إعادة تشكيل الفريق في الصيف الماضي. التغييرات في طاقم القسم الطبي في ريال مدريد ليست نادرة على الإطلاق، بمجرد أن يشكو المسؤولون من كثرة الإصابات. إلى جانب مبابي، غاب عن الملاعب في الأسابيع الماضية جود بيلينغهام وألفارو كاريراس، من بين آخرين.
وفي هذا الصدد، استخدم مراسل RMC دانيال ريولو كلمات قاسية في برنامج "L'After Foot". "ما حدث هو عار مطلق على ريال مدريد. (...) كان من الممكن أن يكون هذا الخطأ في التشخيص أكثر خطورة، لأن مبابي استغرق وقتًا طويلاً لمعرفة ما يعاني منه. كان يمارس أنشطة أخرى، بل وخاض بعض المباريات دون أن يعرف بالضبط ما الذي يحدث له. كان من الممكن أن يدمر ركبته." برنامج خاص لبناء العضلات، كان قد وضعه بالتعاون مع أخصائي الركبة الباريسي المذكور، هو الذي أحدث التغيير في النهاية.
لعب مبابي لعدة أسابيع وهو يعاني من الألم - ويتحدث بصراحة
وبحسب ما ورد، فقد خاض مبابي بالفعل العديد من المباريات وهو يعاني من الألم، بعد أن تعرض لإصابة في الركبة في شهر ديسمبر. في حين تحدث مسؤولو ريال مدريد عن إصابة تحتاج إلى معالجة من مباراة إلى أخرى، مع توقع تعافيه في وقت قريب. ومع ذلك، غاب المهاجم عن تشكيلة «الرويال» في أوائل يناير (مباراتان) وأوائل مارس (ثلاث مباريات). وبعد فترة التوقف الثانية، ترددت تكهنات في الصحف حول إصابة في الرباط الصليبي، قبل أن يعود مبابي إلى الملاعب بعد زيارته لباريس في مباراة الإياب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي.
يوم الاثنين، تحدث مبابي عن إصابته. قال: "ركبتي بخير. إنها تتحسن. الأمور تسير بشكل جيد جدًا، وأعلم أنه كانت هناك الكثير من التكهنات حول هذا الموضوع وقيلت أشياء خاطئة"، وأضاف بشكل معبر: "هذه هي حياة الرياضي المحترف. نحن معتادون على أن يقول الناس أشياء دون التحقق منها ودون أي أساس".
مبابي "تعافى بنسبة 100 في المائة" - وسيشارك مع المنتخب الوطني
وأكد مبابي أنه لم يعد يشعر بأي ألم، نافياً بذلك ما قاله ريولو في برنامج "L'After Foot" وغيره. وشدد قائلاً: "لقد تعافيت بنسبة 100 في المائة. أتيحت لي الفرصة في باريس للحصول على تشخيص دقيق. وتمكنا معاً من وضع خطة للعودة إلى أفضل مستوياتي مع ريال مدريد، وكذلك استعداداً لكأس العالم".
ويثبت ترشيح مبابي للمباريات الودية القادمة للمنتخب الفرنسي أنه استعاد عافيته بالكامل. ويعتبر اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً أملاً كبيراً في كأس العالم. فعلى الرغم من المشاكل الجسدية التي عانى منها في الأشهر الماضية، سجل 38 هدفاً وست تمريرات حاسمة في 35 مباراة رسمية مع ريال مدريد هذا الموسم.
ودفاعاً عن أطباء ريال مدريد: حتى بين فترتي التوقف القسريتين، كان يسجل الأهداف بوتيرة متواصلة.
كيليان مبابي: بيانات الأداء والإحصائيات مع ريال مدريد هذا الموسم
الألعاب 35 هدف 38 تمريرات حاسمة 6