تشخيص إصابة أيقونة ليفربول جون توشاك بمرض الخرف
معركة مؤلمة
كشف كاميرون عن حالة والده من خلال مقابلة مؤثرة مع صحيفة «ديلي ميل»، حيث وصف التحديات التي يواجهها والده جراء فقدان ذاكرته القصيرة المدى. يُشتهر المهاجم السابق بفترة تألقه التي استمرت ثماني سنوات مع ليفربول، حيث فاز بثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس أوروبا. جعلته براعته في اللعب الهوائي محورًا أساسيًا في الفريق الأسطوري الذي بنىه بيل شانكلي، حيث سجل 96 هدفًا للريدز قبل أن يتحول إلى أحد أصغر اللاعبين المدربين في تاريخ كرة القدم. كما خاض توشاك 40 مباراة دولية مع منتخب ويلز، وسجل 13 هدفًا.
استذكار العصر الذهبي
ورغم أن المرض يؤثر على ذكرياته اليومية، كشف نجل توشاك أن ذاكرة والده الطويلة المدى لا تزال أرشيفًا حيًا لمسيرة مهنية حافلة بالإنجازات في أنحاء أوروبا. وعلى الرغم من التحديات المؤلمة التي تفرضها هذه الحالة، تظل قدرة الرجل البالغ من العمر 77 عامًا على تذكر الخطط التكتيكية المعقدة حادة بشكل لافت: «إنه مرض رهيب. إننا نلاحظ التأثير على الذاكرة قصيرة المدى — أتحدث معه في معظم الأيام، وإذا تحدثنا في فترة ما بعد الظهر، فقد لا يتذكر أننا تحدثنا أيضًا في الصباح"، صرح كاميرون. "لكن إذا سألته عن أيام ليفربول، أو ريال سوسيداد، أو ريال مدريد، فإن التفاصيل تكون مذهلة".
وأضاف: "في أحد الأيام كان يخبرني عن مباراة ريال مدريد ضد ميلان بقيادة أريغو ساكي، وكيف عدّل تشكيل خط الوسط بالتحديد للتعامل مع ماركو فان باستن؛ كان من الممكن أن تكون المباراة قد جرت بالأمس، فقد كانت ذاكرته واضحة للغاية. أتحدث معه عما نفعله في تايلاند، ولا يزال يقدم لي نصائح رائعة. كمدرب، كان دائمًا يرى خطوتين أو ثلاث خطوات إلى الأمام، وكان ذلك دائمًا في جيناتي، حقًا".
إرث توشاك التدريبي
امتد تأثير توشاك على عالم كرة القدم إلى ما هو أبعد من ميرسيسايد، مما أدى إلى مسيرة تدريبية متميزة امتدت عبر تسعة بلدان. بعد أن قاد سوانسي سيتي في صعود تاريخي من الدرجة الرابعة إلى الدوري الممتاز في أربعة مواسم فقط، أصبح شخصية مشهورة في إسبانيا، حيث فاز بكأس الملك مع ريال سوسيداد وقاد ريال مدريد إلى لقب الدوري. قادته مهامه اللاحقة إلى تركيا والمغرب وأذربيجان، بالإضافة إلى فترتين كمدرب للمنتخب الوطني الويلزي.
كاميرون يسير على خطى والده
لا يزال التركيز الفوري لعائلة توشاك منصبًا على التعامل مع التحديات اليومية التي يفرضها المرض، في الوقت الذي يبتعد فيه رمز ليفربول هذا عن الأضواء. ويستمر إرثه الكروي العريق من خلال ابنه كاميرون، الذي يطبق حاليًا الخطط التكتيكية لوالده في تايلاند مع فريق بوريرام يونايتد، ويظل مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالرجل الذي كان دائمًا قادرًا على «التنبؤ بخطوتين أو ثلاث خطوات مسبقًا».