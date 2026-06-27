تشالهان أوغلو معتذرًا للشعب التركي: لقد حطمنا قلوبكم.. اغفروا لنا!

نشر هاكان تشالهان أوغلو، لاعب خط وسط إنتر ومنتخب تركيا، رسالة مؤثرة على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عقب خروج المنتخب الذي يدربه مونتيلا من دور المجموعات التي ضمت أستراليا وباراجواي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو خروج مخيب للآمال على الرغم من الفوز الذي لم يجدي نفعاً على المضيفين في المباراة الأخيرة.

«هناك الكثير مما يمكن قوله اليوم، لكن لا توجد كلمات كافية لوصف خيبة الأمل والحزن اللذين أشعر بهما. كنا نحلم بهذه الأيام منذ وقت طويل. كنا نتوق بشدة إلى تمثيل بلدنا بأفضل صورة ممكنة في كأس العالم وإهداء شعبنا فخرًا لا يُنسى. للأسف، لم ننجح في ذلك».