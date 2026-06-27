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Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
علي رفعت

تشالهان أوغلو معتذرًا للشعب التركي: لقد حطمنا قلوبكم.. اغفروا لنا!

تركيا
هاكان تشالهان أوغلو
كأس العالم

الرسالة الطويلة التي كتبها لاعب خط وسط إنتر!

نشر هاكان تشالهان أوغلو، لاعب خط وسط إنتر ومنتخب تركيا، رسالة مؤثرة على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عقب خروج المنتخب الذي يدربه مونتيلا من دور المجموعات التي ضمت أستراليا وباراجواي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو خروج مخيب للآمال على الرغم من الفوز الذي لم يجدي نفعاً على المضيفين في المباراة الأخيرة.

«هناك الكثير مما يمكن قوله اليوم، لكن لا توجد كلمات كافية لوصف خيبة الأمل والحزن اللذين أشعر بهما. كنا نحلم بهذه الأيام منذ وقت طويل. كنا نتوق بشدة إلى تمثيل بلدنا بأفضل صورة ممكنة في كأس العالم وإهداء شعبنا فخرًا لا يُنسى. للأسف، لم ننجح في ذلك».

  • ماذا كتب؟

    «لقد شعرتُ كل يوم بمدى الفخر الكبير والمسؤولية الجسيمة التي ينطوي عليها ارتداء هذا القميص. واليوم، بصفتي قائدًا لهذا الفريق، أتحمل مسؤولية هذا النتيجة قبل أي شخص آخر. أعلم ذلك. أنتم حزينون. أنتم متألمون. أنتم غاضبون. كانت بعض الانتقادات التي تلقيناها قاسية، في حين أن بعضها الآخر كان في محله تمامًا. لأن كل من يرتدي هذا القميص يحمل على عاتقه آمال هذا البلد. لم نتمكن من تلبية تلك الآمال على أرض الملعب. وأنا، مع الفريق بأكمله، من أشعر بأكبر قدر من ثقل هذا الأمر. رحلة كأس العالم، التي كنا نطمح إليها منذ سنوات، تنتهي للأسف هنا".

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  • يا له من يأس!

    "نحن نعلم أننا كسرنا قلوب الملايين من الأشخاص الذين آمنوا بهذا الحلم معنا، والذين عاشوا معنا الفرح والألم على حد سواء. ولهذا نعتذر بصدق لشعبنا. لكن كرة القدم لا تتكون من الانتصارات وحدها. أحيانًا تكون أكبر المحن هي القدرة على النهوض من حيث سقطنا. وكما كنتُ فخورًا بالأمس بكوني ابنكم عندما كنا نفوز، فإنني اليوم، بعد خسارتنا، أحني رأسي بنفس الشعور بالانتماء وبنفس الفخر، وأقول: «أنا ابن هذا البلد». لقد علمتنا هذه الراية المقدسة ألا نستسلم أبدًا. سنعمل بجد أكبر. سنعود أقوى. سنواصل النضال حتى النهاية لإكمال قصتنا التي بقيت اليوم غير مكتملة، لتكريم هذا الشعار، ولنكون مرة أخرى أملًا لكل من يؤمن بنا، ولنمنح أطفالنا الفخر الذي يستحقونه. أشكر كل من لم يتركنا وحدنا حتى اليوم. اعذرونا».