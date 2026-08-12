تشافي هيرنانديز مدربًا لمنتخب هولندا: مفارقة رونالد كومان تطارده.. والفلسفة واحدة لكن احذروا "3 عيوب" خطيرة!

بعد عامين كاملين من الابتعاد عن صخب الخطوط الفنية، منذ مغادرته العملاق الكتالوني برشلونة؛ ها هو المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز، يعود إلى عالم التدريب مجددًا.

تشافي عاد إلى عالم التدريب، من أوسع الأبواب؛ وذلك بتوليه القيادة الفنية لواحدة من أكثر المدارس الكروية أصالة، والمتمثّلة في منتخب هولندا الأول لكرة القدم.

المنتخب الهولندي أعلن مساء اليوم الأربعاء، التعاقد مع تشافي لمدة 4 سنوات قادمة حتى 2030؛ ليخلف المدير الفني الوطني رونالد كومان، الذي رحل بعد بطولة كأس العالم 2026 رسميًا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ مجموعة من النقاط المهمة، بعد تولي تشافي القيادة الفنية للمنتخب الهولندي..