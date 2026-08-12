تشافي هيرنانديز مدربًا لمنتخب هولندا: مفارقة رونالد كومان تطارده.. والفلسفة واحدة لكن احذروا "3 عيوب" خطيرة!

لكن رغم كل ما ذكرناه في السطور الماضية؛ إلا أن هُناك "سلبيات" قد تؤثر على مسيرة المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز، مع منتخب هولندا الأول لكرة القدم.
أبرز هذه "السلبيات"، يُمكن تلخيصها في 3 نقاط مهمة؛ وذلك على النحو التالي:
* أولًا: قلة الخبرة القارية والدولية.
* ثانيًا: ضعف التعامل مع المباريات الكبيرة.
* ثالثًا: عدم تطوير المواهب الشابة الصغيرة.
وبخصوص النقطة الأولى؛ لا ننسى أن تشافي فشل قاريًا بشكلٍ كارثي، خلال تجربته التدريبية السابقة مع العملاق الكتالوني برشلونة.
وبما أن هولندا، ستكون محطته الأولى على مستوى المنتخبات؛ فهذا يثير مخاوف بشأن فشله دوليًا، بشكلٍ أكبر.
كذلك.. خلال فترته مع برشلونة؛ وجدنا المدير الفني الإسباني يُعاني من صعوبات كبيرة للغاية، في التعامل مع معظم المباريات المهمة والمصيرية.
وبالتالي من غير المعروف كيف سيتعامل تشافي؛ عندما يواجه منتخبات عريقة كإسبانيا وفرنسا والبرازيل والأرجنتين، سواء في البطولات القارية، أو عالميًا.
أما بخصوص المواهب؛ فلا خلاف على عين تشافي الرائعة في اكتشاف النجوم الصغار، كما حدث في برشلونة مع لامين يامال وباو كوبارسي وفيرمين لوبيز وغيرهم.
إلا أن تشافي لم يستطع إخراج أفضل الإمكانات من هؤلاء اللاعبين؛ وذلك بسبب سوء التوظيف فوق أرضية الملعب، أو خلل في إدارة غرفة الملابس.
ولا ننسى أن هولندا مليئة بالمواهب؛ لذا سيكون تشافي مطالبًا بتطويرهم فنيًا، وعدم الاكتفاء باكتشافهم فقط.
وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية ما سيكون عليه مستقبل منتخب هولندا الأول، مع تشافي هيرنانديز.