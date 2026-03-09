صاروخ تشافي في أرض لابورتا: ميسي كلمة السر .. وتصريح "الداعم لفونت" قد يخدم جوان في معركة برشلونة!

في خضم لعبة الانتخابات، عادة ما تظهر أحداث قادرة على قلب الطاولة، وتغيير دفة الأمور من مرشح إلى آخر، خاصة إذا ما جاء الحديث حول الصراع الانتخابي بين جوان لابورتا وفيكتور فونت على مقعد رئاسة نادي برشلونة.

"ليونيل ميسي" .. أسطورة برشلونة الذي وجد نفسه دون تدخل منه، مادة خصبة للصراع بين لابورتا وفونت، وسلاح المرشح الثاني من أجل الطعن حول أحقية لابورتا في ولاية ثالثة على رأس المنظومة الكتالونية، رغم ما أكدته التقارير الإعلامية، بأن قائد الأرجنتين منزعج للغاية من استخدام اسمه وصورته في الحملات الانتخابية.

قبل يومين، تحدثنا عن فيكتور فونت، وكيف أنه يعد منافسًا مثاليًا أمام لابورتا من أجل الاستمرار على مقعد رئاسة برشلونة، بعنوان "الخصم المثالي في برشلونة.. لماذا يتمنى لابورتا أن يترشح فيكتور فونت في مواجهته كل مرة؟".

ولكن، إذا أراد ميسي أن يبتعد بشخصه عن المشهد، فقد لا يمنع ذلك من أن يتواصل حضوره من أجل إضفاء صراع جديد يؤثر على حظوظ لابورتا.