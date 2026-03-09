Goal.com
مباشر
Juan Laporta Victor Font Xavi Messi (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

صاروخ تشافي في أرض لابورتا: ميسي كلمة السر .. وتصريح "الداعم لفونت" قد يخدم جوان في معركة برشلونة!

ليس بالضرورة أن يظل ميسي شوكة في حلق لابورتا..

في خضم لعبة الانتخابات، عادة ما تظهر أحداث قادرة على قلب الطاولة، وتغيير دفة الأمور من مرشح إلى آخر، خاصة إذا ما جاء الحديث حول الصراع الانتخابي بين جوان لابورتا وفيكتور فونت على مقعد رئاسة نادي برشلونة.

"ليونيل ميسي" .. أسطورة برشلونة الذي وجد نفسه دون تدخل منه، مادة خصبة للصراع بين لابورتا وفونت، وسلاح المرشح الثاني من أجل الطعن حول أحقية لابورتا في ولاية ثالثة على رأس المنظومة الكتالونية، رغم ما أكدته التقارير الإعلامية، بأن قائد الأرجنتين منزعج للغاية من استخدام اسمه وصورته في الحملات الانتخابية.

قبل يومين، تحدثنا عن فيكتور فونت، وكيف أنه يعد منافسًا مثاليًا أمام لابورتا من أجل الاستمرار على مقعد رئاسة برشلونة، بعنوان "الخصم المثالي في برشلونة.. لماذا يتمنى لابورتا أن يترشح فيكتور فونت في مواجهته كل مرة؟".

ولكن، إذا أراد ميسي أن يبتعد بشخصه عن المشهد، فقد لا يمنع ذلك من أن يتواصل حضوره من أجل إضفاء صراع جديد يؤثر على حظوظ لابورتا.

  • FBL-EUR-C1-JUVENTUS-BARCELONA-FINAL-TROPHYAFP

    تشافي ألقى قنبلة في خضم المعركة

    وبينما حاول فيكتور فونت استغلال فشل لابورتا في الإبقاء على ليونيل ميسي في قلعة برشلونة، بعد رحيله إلى باريس سان جيرمان في 2021، جاءت تصريحات جديدة، بمثابة "القنبلة" من قِبل تشافي هيرنانديز، أسطورة البلوجرانا ومديره الفني الأسبق.

    تشافي قال لصحيفة "لا فانجارديا"، إن فرضية عودة ميسي إلى برشلونة، كانت ممكنة بعد فوزه مع الأرجنتين بكأس العالم 2022، كما أن "لابولجا" كان يرغب في العودة، إلا أن جوان لابورتا، رفض تلك الخطوة، بداعي الخوف من أزمة مالية جديدة بسبب أجوره المرتفعة.

    وقال هيرنانديز نصًا إن ليونيل ميسي لن يعود إلى برشلونة أبدًا، ببساطة لأن لابورتا لا يريد ذلك، والأمر ليس متعلقًا برابطة الدوري الإسباني، التي منحت الضوء الأخضر، أو مطالب خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني، موجهًا اتهامًا صريحًا إلى لابورتا بأنه هو من أوقف الصفقة ومنع أي فرصة لعودته، خوفًا من تأثيره ونفوذه الذي قد يسحب البساط من الإدارة، بل وأخبره مسبقًا بأن عودة ليو تعني اشتعال حرب أجور لن يقدر عليها.

    وبينما كان الحديث عن فيكتور فونت، بأنه شخص عاطفي، لا يركز على خطته بشأن مشاريع النادي، ومقترحه لحل أزمة الديون، بقدر الهجوم على اسلوب إدارة جوان لابورتا، والحديث عن قضية نيجريرا ووصف النادي بأنه بات ملكية خاصة لعائلة لابورتا وأصدقائه، جاءت كلمات تشافي كي تمنح هذا المرشح "نقطة جديدة"، ضد لابورتا، خاصة وأن الكل يعلم قيمة ميسي التاريخية، وما كان ليحدث إذا ما عاد الأسطورة الأرجنتينية إلى الكامب نو.

    • إعلان
  • FBL-ESP-BARCELONAAFP

    سلاح ذو حدين

    تصريحات تشافي جاءت في وقت حرج، مع الاقتراب من بدء الانتخابات في 15 مارس، فيما أعطت مؤشرًا أيضًا على أن استمرار لابورتا في رئاسة برشلونة في ولاية ثالثة، لا تعني عدم فرصة عودة ميسي فقط، بل وتشافي أيضًا، الذي قاد الفريق في وقت حرج، وأعاده لمنصات التتويج، بالفوز بلقب "لاليجا" وكأس السوبر في 2023، وهو ما ذكره بطل مونديال 2010 بنفسه، حيث أعلن عن منح توقيعه للمرشح فونت، وأنه لن يعود إلى برشلونة أبدًا، بعدما أنهى مهمته كلاعب ومدرب.

    لابورتا قرر الرد سريعًا على ما ذكره تشافي، بل ووجه الاتهامات إليه بأنه سمح بأن يتم استغلاله من قِبل فيكتور فونت، الذي يعتمد على نشر الأكاذيب والافتراءات ويحاول تشويه سمعة الناس.

    في الجقيقة، تصريح تشافي وخروج لابورتا للرد، يعطي سلاحًا ذا حدين في مسار الانتخابات..

    * تقليل رصيد لابورتا، خاصة وأن رئيس برشلونة السابق، اعتمد سياسة رد الهجوم بمثله، وارتكن إلى وصف تشافي بأن الفريق الكتالوني كان سيستمر معه في الخسارة، وأن هانزي فليك ينجح بالكتيبة التي كان هيرنانديز يخسر معهم.

    * زيادة أسهم لابورتا في انتخابات برشلونة، وتأكيد مقولة إن فيكتور فونت يعتمد على الطعن في منافسه، بدلًا من الحديث عن خطواته لاستكمال مشروع النادي الكتالوني.

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    ميسي دائمًا كلمة السر

    ورغم أن ليونيل ميسي أبدى موقفه صراحة، بأنه يفضل البقاء على الحياد في خضم معركة انتخابات برشلونة الرئاسية، إلا أنه لا يزال كلمة السر في تلك المنافسة الشرسة.

    جوان لابورتا أصدر كتابًا بعنوان "هكذا أنقذنا برشلونة"، ذكر فيه بأن ميسي هو من رفض العودة إلى قلعة البلوجرانا وفضل الانتقال إلى إنتر ميامي، إلا أن الرابطة رفضت حلًا مجنونًا لإعادة لابولجا في 2023، بأن يتم توقيع عقد طويل الأجل، ثم إعارة لأحد أندية الدوري الأمريكي، وأن والد ميسي لم يرد على مسودة العقد التي أرسلها إليه، قبل أن يخبره بخطوة ميسي الجديدة إلى "الهيرونز".

    وحاول فونت استغلال أزمة ميسي مع لابورتا، ووضع جوان في موقف حرج إزاء رحيل ليونيل إلى باريس سان جيرمان، من أجل تحويل الدفة لصالحه، حيث اقترح بأن يعود ميسي كرئيس فخري للمؤسسة.

    في المقابل، لم يخفِ لابورتا خطته بشأن ميسي أيضًا، حيث كشف عن خطط برشلونة لتكريم أسطورته الأرجنتينية ببناء تمثال له وإقامة مباراة على شرفه، بعد الانتهاء من مشروع الملعب الجديد.

  • كلمة أخيرة..

    بقطع النظر عن التاريخ الكبير الذي قدمه ليونيل ميسي، كأحد أعظم أساطير برشلونة، إن لم يكن أعظمهم على الإطلاق، فإن موقفه المحايد لن يمنع كونه عنصرًا قد يكون حاسمًا في سباق الانتخابات.

    ما ذكره تشافي هيرنانديز، كان بمثابة "لطمة" قوية في وجه لابورتا، ومزيدًا من الاشتعال في صراع الانتخابات الرئاسية، إلا أنه أيضًا، قد يمثل سلاحًا لجوان أيضًا، من أجل التقليل من أسهم منافسه، وقد يخدم مرشحين آخرين، مثل خافيير فيلاخوانا ومارك سيريا وجوان كامبروبي، رغم أن المؤشرات كلها تؤكد أن الصراع سينحصر بين لابورتا وفونت، لتظل كلمة السر هي .. "ميسي".

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل يونايتد crest
نيوكاسل يونايتد
نيوكاسل
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
0