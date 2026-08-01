خليفة يايسله في الأهلي .. موقف صادم من سيباستيان هونيس ومهلة لتشافي وإسباني آخر يقول "نعم" للراقي

صحيفة "الرياضية" السعودية، كشفت عن دخول الأهلي في محادثات جدية مع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة السابق وأسطورة النادي الكتالوني كلاعب، من أجل تولي تدريب الراقي.

وأشارت إلى أن تشافي يتصدر قائمة المرشحين لتدريب الأهلي، في الوقت الذي تتواصل فيه الإدارة مع بعض الأسماء الأخرى، تحسبًا لعدم موافقة الإسباني على القدوم لدوري روشن السعودي.

ومن جانبه، منح الأهلي 48 ساعة لتشافي، كفرصة للتفكير جديًا في العرض المُقدم له، وفي حالة رفضه سيتم التوجه نحو المرشحين الآخرين، مع وجود أولوية للمدربين الذين سبق لهم العمل في السعودية أو بأحد دوريات المنطقة العربية.