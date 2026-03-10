سارع لابورتا إلى رفض هذه المزاعم، ووصف مدربه السابق بأنه بيدق في لعبة سياسية أكبر قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. وجادل الرئيس بأن الصفقة فشلت بسبب نقص التواصل من جانب اللاعب وليس بسبب أي رفض من مجلس الإدارة.

وادعى أن المدرب سمح باستغلاله، مشيرًا إلى أنه بينما كانت الخطط المالية قيد الإعداد، ساد صمت مفاجئ من جانب خورخي ميسي قبل أن يتم إبلاغهم بقرار الانضمام إلى إنتر ميامي.

وقال: "فيما يتعلق بميسي، أرسلت في عام 2023 العقد إلى خورخي ميسي، الذي كان مهذبًا للغاية. وفي مايو، أخبرني أن الأمر لن يحدث لأنه سيتعرض لضغط كبير هنا وأنه يفضل الذهاب إلى ميامي. وأخبرته أنني أحترم ذلك".

عزز تيباس هذا الدفاع بإصراره على أن الدوري لم يقدم أبدًا الموافقة المالية اللازمة، مضيفًا أنه لم يتم تقديم أي طلب رسمي على الإطلاق.