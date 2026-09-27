"تشافي قال إنه أنقذ مؤخراتنا!" .. كلوب يهاجم منتقدي تير شتيجن

دافع كلوب بقوة عن تير شتيجن بعد أن تعرض حارس أياكس أمستردام للانتقادات عقب التعادل 1-1 أمام هولندا.

واعترف المدرب البالغ من العمر 59 عامًا، والذي يستعد لظهوره الأول على أرضه على مقاعد البدلاء في ملعب WWK Arena، بأنه صُدم عند سماع التقييمات السلبية لمساهمات الحارس في مباراة دوري الأمم الأوروبية يوم الخميس.

وأشار كلوب إلى أن المدرب المنافس تشافي نفسه سلّط الضوء على الدور الحيوي الذي لعبه الحارس في انتزاع نقطة لصالح منتخب الاتحاد الألماني، ملمّحًا إلى أن التصور العام لا يتطابق مع الواقع على أرض الملعب.

وقال كلوب: «سمعت أن مارك تعرض للانتقاد، وهو ما فاجأني بعد مباراة قال فيها المدرب المنافس (تشافي) إنه أنقذ مؤخراتنا. لقد قدّم تصديات رائعة، لكنه مرّتين لعب كرة لم يكن يريد أو كان ينبغي عليه أن يلعبها بتلك الطريقة، وهذا يحدث. أنا لست منتقدًا ولو قليلًا، بل في الحقيقة أنا سعيد جدًا بأدائه».