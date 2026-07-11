"الأمر كان مشابهًا مع ليو" .. تشافي يكشف اللحظة وراء وضع يامال في مكانة ميسي ومارادونا

تحدث تشافي عن انطباعاته الأولى عن يامال، موضحًا أن أداء المراهق في «لا ماسيا» ميزه على الفور عن اللاعبين من نفس عمره. وكشف المدرب السابق لبرشلونة أيضًا عن سبب رغبته في إشراك يامال مع الفريق الأول في أسرع وقت ممكن.

وكتب تشافي في عموده بصحيفة «ذا أثليتيك»: «سمعت عنه في أرجاء برشلونة قبل أن أراه. كان الناس يتحدثون عن هذا الفتى — وقد حدث لي الأمر نفسه مع ليو (ميسي)». «قيل لي إن هناك لاعباً أرجنتينياً يلعب بشكل رائع، ويبرز عن البقية وما إلى ذلك، وحدث لي الأمر نفسه تقريباً مع لامين".

وأتبع: "أول مرة رأيته فيها كانت في مباراة للشباب سجلها النادي لنا. كان عمره 15 عامًا وقدم أداءً رائعًا في ذلك اليوم، حيث صنع تمريرتين حاسمتين وسجل هدفًا. لقد فعل كل شيء. فكرت: «يا للهول، ليس لدينا أحد مثله في الهجوم»".

وقال تشافي إن قدرة يامال على اتخاذ القرارات وهدوئه فاجآ الجميع في النادي، مضيفاً: "جاء هذا الفتى للتدريب وهو في سن 15 عاماً، وكان من الواضح بالفعل أن فيه شيئاً مختلفاً، شيئاً مميزاً. كان يراوغ بشكل رائع. كان يتخذ قرارات ممتازة، ونادراً ما يرتكب أخطاءً".

وأكمل: "هذا ما أدهشني أكثر خلال تدريبات الروندو، ومباريات تحديد المواقع، والمباريات التي خضناها مع الفريق الأول. لم يرتكب أي خطأ. عاملناه معاملة حسنة للغاية، وقدمنا له عقدًا جيدًا جدًّا، وتحدثنا إلى وكيل أعماله، ومنذ ذلك الحين تمكنت من إشراكه لأول مرة، لأنني رأيت أنه جاهز. استطعت أن أرى ذلك بوضوح".