تشافي انضم إلى رودريجو وعودة أوتشوا! .. نجوم ستغيبهم الإصابة عن كأس العالم

تمتلك البرازيل ثروة من المواهب الهجومية، لكن كارلو أنشيلوتي لا يزال لا يستطيع الاستغناء عن أي من مهاجميه النجوم، لا سيما أولئك الذين عمل معهم وحقق معهم النجاح في السابق. ومع ذلك، لن يتمكن المدرب السابق لريال مدريد من الاستعانة بخدمات رودريجو هذا الصيف بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي (ACL) في أوائل مارس.

بعد عودته للتو من فترة غياب سابقة، سقط رودريجو وهو يمسك بركبته اليمنى خلال فوز ريال مدريد على خيتافي. وتأكدت أسوأ مخاوفه بعد إجراء فحوصات بالأشعة في اليوم التالي، مما يعني أنه سيخسر فرصة التعويض بعد أن تصدى الحارس لركلة الجزاء التي سددها خلال خسارة البرازيل بركلات الترجيح أمام كرواتيا في ربع نهائي بطولة 2022.

يبدو أن البرازيل قد تعرضت لموجة إصابات أكثر من غيرها حتى الآن، حيث يواجه زميل رودريجو في ريال مدريد، إيدر ميليتاو، احتمال غياب عن كأس العالم بعد أن اضطر للخضوع لعملية جراحية في الفخذ في أبريل. عانى ميليتاو من مشاكل بدنية في السنوات الأخيرة، وأبرزها تمزق الرباط الصليبي الأمامي في كلا ركبتيه في غضون 15 شهراً، ومن المقرر الآن أن يغيب عن الملاعب حتى أكتوبر.

كما يترقب أنشيلوتي بقلق مدى جاهزية النجم الشاب إستيفاو، الذي يخوض سباقاً مع الزمن لإثبات لياقته البدنية بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة في أبريل، والتي من المقرر أن تنهي موسمه مع نادي تشيلسي.