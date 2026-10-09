Craig Mercer
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اعتراف صريح من ألونسو.. مدرب ريال مدريد السابق يؤكد: أخطأت في هذا القرار!
كايسيدو يعود للمشاركة في مواجهة بورنموث
أكد تشابي ألونسو أن لاعب الوسط المؤثر مويسيس كايسيدو جاهز للعودة إلى تشكيلة تشيلسي الأساسية في مباراة السبت أمام بورنموث. وقد استغل الدولي الإكوادوري فترة الأسابيع الثلاثة لاستعادة لياقته البدنية الكاملة بعد معاناته من مشاكل عضلية متواصلة.
كما أكمل جواو بيدرو وريس جيمس وماركو باليسترا أسبوعاً كاملاً من التدريبات في كوبهام.
وقال ألونسو مبتسماً: «أخيراً، لقد كنتم تطرحون هذا السؤال وقد استغللنا الوقت مع مويسيس لإعادته إلى لياقته. إنه بخير وجاهز للمشاركة».
- AFP
المدرب يعترف بخطأ التسرع في الماضي
اعترف ألونسو بأن غياب كايسيدو سلّط الضوء على أهميته في توازن خط وسط تشيلسي، مقرًّا في الوقت نفسه بأنه ارتكب خطأً عندما تعجّل في إعادته خلال مباريات سابقة. وقال ألونسو معترفًا: «بالتأكيد سيفتقد أي فريق لاعبًا بجودته وأهميته وحيويته».
«لم نرغب في المجازفة أمام برينتفورد لأننا فعلنا ذلك أمام برايتون، أنا شخصيًا فعلت ذلك وقلت: تشابي، لقد أخطأت».
«الآن يشعر بتحسّن كبير».
جيتنز خارج الحسابات بسبب إصابة في الكاحل
على الرغم من استعادة نجوم أساسيين، تلقى تشيلسي ضربة كبيرة بعودة الجناح جيمي جيتينز من مهام منتخب بلاده وهو يعاني من مشكلة في الكاحل. وكشف ألونسو قائلًا: "لن يكون جاهزًا لمباراة الغد. هذا هو الخبر السيئ بشأن فترة التوقف الدولي."
"لقد تعرض لإصابة في كاحله وسيغيب لعدة أسابيع."
وتفتح هذه الإصابة الباب أمام المهاجمين الاحتياطيين لفرض أنفسهم.
- Sportimage
المواهب الشابة على أعتاب دور أكبر
وأشار ألونسو إلى المدافع خريج الأكاديمية جوش أتشيامبونج والجناح البرازيلي إستيفاو ويليان كخيارين جاهزين للظهور بشكل أكبر. وتحدث ألونسو عن أتشيامبونج قائلاً: "إنه يلعب بنضج أكبر وشراسة أكبر، ويدرك ما يتطلبه الأمر للمنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز."
وفي معرض حديثه عن الدقائق التي يلعبها إستيفاو، أضاف ألونسو: "نحن ندرك متطلبات الدوري الإنجليزي الممتاز. ستكون له لحظاته وسيحصل على المزيد من الدقائق."
ويتطلع تشيلسي إلى إطلاق العنان لتشكيلته المتجددة أمام بورنموث يوم السبت.
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