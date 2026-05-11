أحمد فرهود

تشابي ألونسو وتشيلسي: "زواج مثالي" بعيدًا عن معارك ريال مدريد.. لكن "لعنة البلوز" تنتظره!

هل تتم الصفقة؟

في أروقة "ستامفورد بريدج"، بدأ اسم المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو يتردد بقوة؛ كقائد "ثورة التصحيح" في نادي تشيلسي الإنجليزي، خلال الفترة القادمة.

نعم.. ألونسو أصبح اليوم، هو الخيار الأكثر جاذبية لمشروع تشيلسي؛ حيث تبدو الصفقة بمثابة "الزواج المثالي"، على الورق.

لكن.. لكل مشروع رياضي مخاطره؛ فواقع الفريق اللندني المرير خلال السنوات الماضية، قد يحطم مسيرة هذا المدير الفني الإسباني الشاب بالكامل.

وكتب ألونسو اسمه التدريبي بـ"أحرف من ذهب"، مع نادي باير ليفركوزن الألماني؛ قبل أن يذهب إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، والذي عانى معه على مدار 6 أشهر - قبل الإقالة -.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ مجموعة من النقاط المهمة التي يجب الوقوف أمامها، بعد تزايد الأنباء عن إمكانية تعاقد تشيلسي مع تشابي ألونسو..

    تشيلسي يقترب من "الغياب الأوروبي" في الموسم القادم

    في البداية.. يجب الإشارة إلى أن نادي تشيلسي الإنجليزي، قد لا يُشارك في البطولات القارية، خلال الموسم الرياضي القادم 2026-2027.

    نعم.. تشيلسي خسر فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا رسميًا؛ بينما لا يزال يُقاتل على حجز بطاقة التأهُل إلى الدوري الأوروبي، حتى الآن.

    وبإمكان النادي اللندني المشاركة في الدوري الأوروبي؛ إذا توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026، حيث من المقرر أن يواجه نادي مانشستر سيتي في النهائي.

    وهُناك حسابات مختلفة، قد تجعله يُشارك في دوري المؤتمر الأوروبي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: خسارته لقب كأس الاتحاد الإنجليزي أمام نادي مانشستر سيتي.

    * ثانيًا: بخسارة تشيلسي لقب كأس الاتحاد - إذا حدث -؛ سيذهب مقعد التأهُل إلى الدوري الأوروبي لمصلحة الفريق صاحب "المركز السابع"، في الدوري الإنجليزي.

    * ثالثًا: المركز المؤهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي بناء على كل ما سبق؛ سيذهب إلى الفريق صاحب "المركز الثامن"، في الدوري الإنجليزي.

    وحاليًا.. يحتل تشيلسي "المركز التاسع"، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026، برصيد 49 نقطة من 36 مباراة؛ وبفارق نقطتين عن برينتفورد "الثامن"، قبل جولتين من النهاية.

    أما إذا خسر تشيلسي نهائي كأس الاتحاد، وظل كما هو في "المركز التاسع" بجدول ترتيب الدوري؛ فهُنا سيكون غيابه مؤكدًا عن البطولات القارية بالكامل، في الموسم القادم.

    كيف يخدم "الغياب الأوروبي" تشابي ألونسو في تشيلسي؟

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ قد يتساءل البعض قائلًا: "ما علاقة هذا بحديثنا عن قيادة المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو لنادي تشيلسي الإنجليزي في الموسم القادم 2026-2027؟!".

    ما نريد قوله هُنا، أن عدم مشاركة تشيلسي الأوروبية في 2025-2026، قد يساعد ألونسو كثيرًا في موسمه الأول مع الفريق اللندني؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: عدم ضغط الروزنامة؛ وبالتالي إمكانية تطبيق أفكاره بأريحة.

    * ثانيًا: تحديد الأولويات؛ بدلًا من التشتت بين أكثر من بطولة.

    وبالطبع.. لا يوجد أي نادٍ كبير في أوروبا، يرغب في الغياب عن البطولات القارية؛ لكن معروف عن ألونسو أنه من المدربين الذين يعشقون أسلوب الضغط العالي، الذي يتطلب التركيز والمجهود البدني الكبير.

    وسيحتاج نجوم تشيلسي - إذا تمت الصفقة -، إلى بعض الوقت حتى يعتادوا على أسلوب ألونسو؛ لذلك فإن الغياب الأوروبي سيمنحه أسبوع بين كل مباراة، عكس أن يكون مطالبًا بإيصال أفكاره في يومين أو ثلاثة فقط.

    وأساسًا.. عندما يكون هناك ضغط مباريات، أي خوض الفريق لقاءً كل ثلاثة أيام؛ فإن التركيز يكون منصبًا على عمليات الاستشفاء، أكثر من الأفكار التكتيكية.

    كذلك.. سيكون من المهم بالنسبة لألونسو، أن تكون هُناك أولويات في الموسم الأول؛ لذا فإن الغياب الأوروبي سيجعل تركيز تشيلسي بالكامل، منصبًا للعودة إلى السيطرة المحلية.

    تشابي ألونسو سيتحرر من "معارك" ريال مدريد!

    بعيدًا عن ما ذكرناه في السطور الماضية؛ هُناك عوامل أخرى تجعل من نادي تشيلسي الإنجليزي، محطة مناسبة للمدير الفني الإسباني تشابي ألونسو.

    أهم العوامل التي تجعل من تشيلسي، ناديًا مناسبًا لمسيرة ألونسو التدريبية، في الفترة القادمة على الأقل؛ هي على النحو التالي:

    * أولًا: تشيلسي ناديًا غنيًا؛ يستطيع جلب الصفقات التي يريدها ألونسو، لتنفيذ أفكاره.

    * ثانيًا: لا يوجد النجم العالمي الكبير في تشيلسي؛ الذي يفرض اسمه فوق ألونسو.

    ونحن لا نقصد هُنا أن تشيلسي، ناديًا لا يوجد فيه مشاكل؛ ولكننا نقارن بينه وآخر محطة تدريبية للمدير الفني الإسباني الشاب، والمتمثّله في العملاق الإسباني ريال مدريد.

    مثلًا.. ريال مدريد رغم أنه ناديًا غنيًا؛ إلا أن الرئيس فلورنتينو بيريز لا يريد لأي مدرب، أن يفرض سلطته عليه أو يظهر أقوى منه.

    لذا عندما طلب ألونسو التعاقد مع لاعب خط وسط، كـ"أولوية" لتعزيز صفوف ريال مدريد؛ لم ينفذ بيريز هذا الأمر، لاعتقاده أن هُناك مراكز أخرى تحتاج الدعم أولًا.

    أيضًا.. لا ننسى أن عددًا من نجوم ريال مدريد الكبار، اعتبروا أنفسهم أكبر وأقوى من ألونسو؛ لذلك لم ينفذوا تعليماته، سواء في التدريبات أو المباريات.

    هذا ما دفع ألونسو؛ للقول: "لم أكن أعلم أنني جئتُ لتدريب روضة أطفال"، في إشارة إلى تصرفات نجومه.

    وذلك ما نريد قوله؛ ألونسو قد لا يجد نفس حرب النجوم في تشيلسي، رغم أننا لا ننسى أن علاقة بعض لاعبي الفريق اللندني ساءت سابقًا.

    لكننا نعيد ونكرر؛ لن يكون الوضع بين نجوم تشيلسي مثل ريال مدريد - لفارق الأسماء بالطبع -، وهو ما يعطي القدرة للمدير الفني الإسباني أن يفرض الانضباط في غرفة الملابس.

    كلمة أخيرة.. "لعنة المدربين" تنتظر ألونسو مع تشيلسي

    أخيرًا.. يجب التأكيد على أن ما ذكرناه في السطور الماضية؛ ليس معناه أن نجاح المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو مع نادي تشيلسي، مضمونًا.

    بالعكس.. تشيلسي رغم أنه ناديًا غانيًا، وصرف المليارات في سوق الانتقالات، ويمتلك قاعدة ناشئين واسعة؛ إلا أنه كان بمثابة "مقصلة" للمدربين، في الفترة الماضية.

    وفشل الكثير من المدربين مع تشيلسي، في الفترات الماضية؛ وهو الأمر الذي لن تتحمله مسيرة المدير الفني الإسباني تشابي ألونسو، حاليًا.

    ألونسو كان يُصنف كأحد أفضل المدربين الواعدين؛ وذلك بعد أن قاد نادي باير ليفركوزن الألماني إلى دوري "اللاهزيمة"، في موسم 2023-2024.

    إلا أن فشله مع العملاق الإسباني ريال مدريد، في بداية الموسم الرياضي الحالي، قبل الإقالة في يناير 2026؛ جعل صورته تهتز، ولو قليلًا.

    نعم.. اسم ألونسو لا يزال مطلوبًا بقوة؛ لكن فشله مع نادٍ كبير آخر مثل تشيلسي بعد ريال مدريد، قد يقضي عليه تمامًا.

    وكما قلنا تشيلسي تحوّل ليكون "مقصلة المدربين"، في السنوات القليلة الماضية؛ وذلك بسبب سوء التخطيط رغم الصرف الضخم في الميركاتو، حيث هُناك سياسة الكم والتكديس أكثر من الكيف.

    وهُنا.. سيكون لزامًا على تشابي ألونسو أن يعالج سوء التخطيط، الذي عانى منه تشيلسي في السنوات الماضية - إذا تولى المنصب بالطبع -؛ لكي يضمن النجاح، ولا تنتهي مسيرته التدريبية سريعًا.

