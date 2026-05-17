البعض كان ينتظر الخطأ الأول للمدرب الإسباني تشابي ألونسو مع ناديه الجديد، لكن الرجل لم ينتظر حتى إعلان تعاقده الرسمي مع تشيلسي، ووقع في الخطأ بغير قصده منه.
ترك التدريب وأصبح صحفيًا! .. تشابي ألونسو يكشف صفقة تشيلسي المقبلة عن طريق الخطأ
تشابي ألونسو يقترب من تشيلسي
أكدت عدة مصادر صحفية، منها "ماركا" والصحفي فابريتسيو رومانو، اتفاق تشابي ألونسو؛ المدير الفني السابق لريال مدريد، مع مسؤولي تشيلسي على قيادة الفريق في الموسم المقبل.
رومانو أوضح أن عقد تشابي سيمتد حتى عام 2030، إذ يرغب في مشروع طويل، لترسيخ أفكاره، على عكس تجربته الأخيرة مع ريال مدريد، التي لم يحظى بها بالفرصة الكاملة.
ومن المقرر أن يبدأ المدرب مهام عمله في الأول من يوليو المقبل خلفًا لكالوم مكفارلين.
خطأ تشابي ألونسو
أما عن الخطأ الذي وقع به قبل إعلان النادي الإنجليزي بشكل رسمي عن التعاقد معه، فهو أنه كشف عن الصفقة بالفعل عبر حسابه على منصة "إكس"!
الحساب الرسمي للمدير الفني السابق لريال مدريد، عبر منصة "إكس" قام بنشر خبر صحيفة "ماركا"، الذي يتحدث عن اقترابه من تولي المسؤولية الفنية للبلوز بنهاية الموسم الجاري، مع عنونته: "تشابي ألونسو على وشك أن يصبح مدربًا لتشيلسي".
ورغم أن المنشور مر عليه أكثر من ساعتين تقريبًا، لكن لم ينتبه أحد للخطأ، وظل يحظى بسخرية جماهيرية كبيرة.
مسيرة تشابي التدريبية
صاحب الـ44 عامًا بدأ مسيرته التدريبية في عام 2018 عبر بوابة شباب ريال مدريد ولمدة عام وحيد، ثم ريال سوسييداد ب لمدة ثلاث سنوات.
فيما كانت تجربته الأولى مع نجوم الصف الأول من بوابة باير ليفركوزن الألماني، من أكتوبر 2022 وحتى مايو 2025.
قاد تشابي الفريق الألماني في 140 مباراة، حقق الفوز في 98 منها، وتعادل في 32، فيما خسر 19 لقاء، ليحقق معه ثلاثة ألقاب؛ الدوري المحلي، كأس ألمانيا وكأس السوبر المحلي.
فيما تولى ألونسو المسؤولية الفنية للفريق الأول في ريال مدريد في يونيو 2025 في تجربة لم تستمر سوى ستة أشهر فقط، قبل أن تتم إقالته في يناير 2026 لتراجع الأداء والنتائج.
خاض الميرينجي تحت قيادة تشابي 34 مباراة، فاز في 24 منها، تعادل في أربع، فيما خسر ستة لقاءات.
موسم تشيلسي 2025-2026
تعاقب ثلاثة مدربين على البلوز في الموسم الجاري..
البداية كانت مع إنزو ماريسكا، الذي أقيل في يناير 2026، لتراجع النتائج، حيث خسر الفريق ستة لقاءات من أصل سبعة متتالية قبل الإقالة مباشرةً.
بعدها تم التعاقد مع ليام روسينيرو، الذي أطاح خمس هزائم للبلوز في الدوري الإنجليزي به من النادي بعد التعاقد معه بأربعة أشهر فقط.
فيما كان المدرب الأخير هو لكالوم مكفارلين، الذي قاد تشيلسي لخسارة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر سيتي بالأمس.
ويحتل الفريق اللندني حاليًا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026 برصيد 49 نقطة، مع بقاء جولتين على نهاية الموسم.