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محمود خالد

"شفيت من جرح ريال مدريد": تشابي ألونسو يكشف سبب قبول تشيلسي .. أزمته الأولى وتجربته مع جوارديولا!

تشابي ألونسو
بيب جوارديولا
تشيلسي
ريال مدريد
الدوري الإنجليزي الممتاز

كيف استغل ألونسو فترة الراحة بين الريال وتشيلسي؟

أعرب الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق الكرة بنادي تشيلسي، عن حماسه الكبير لتجربة العمل في البلوز، متحدثًا عن رحيله عن ريال مدريد وتجربته مع بيب جوارديولا، قبل التوجه إلى مسار التدريب.

وأعلن تشيلسي عن تعاقده رسميًا مع تشابي ألونسو، مطلع يوليو، ليتواجد على مقاعد البدلاء للبلوز، بعقد لمدة أربعة مواسم، حتى صيف 2030.

صاحب الـ44 عامًا، يملك الكثير من المحطات الناجحة في مسيرته، سواءً كلاعب أو مدرب، ما بين التتويج بـ16 لقبًا، خلال رحلته مع ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونخ، وفوزه مع منتخب إسبانيا بكأس العالم واليورو، ومن ثم كتابة التاريخ "كمدرب" مع باير ليفركوزن، حيث قاده لحصد لقب الدوري الألماني، لأول مرة في تاريخه، وإكمال الثلاثية المحلية، والوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي.

ورغم ذلك، إلا أن رحلته في تدريب ريال مدريد، انتهت بشكل حزين، فرغم أن الميرينجي خسر تحت قيادته في 6 مباريات فقط من أصل 34 مباراة، حقق فيها 24 انتصارًا، إلا أنها كانت بمثابة "هزائم" مؤثرة، غادر فيها نصف نهائي كأس العالم للأندية، وكانت نهاية رحلته، في الخسارة أمام برشلونة، بنتيجة (2-3)، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

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    "ندبة ريال مدريد بدأت تلتئم"

    وتحدث تشابي ألونسو، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا أتلتيك" في مقابلته مع وسائل الإعلام، في بداية جولة تشيلسي في أستراليا، عن تعويض رحلته الحزينة مع الريال، قائلًا "لحسن الحظ، لا توجد ندوب كثيرة في مسيرتي، حسنًا، لقد أصبت بندبة، لكنها تلتئم، والآن قد شفيت، فأنا متحمس للغاية وعازم على الاستمتاع بتلك الخطوة الجديدة، كما فعلت عندما بدأت في مدريد".

    وأضاف "بالنظر إلى الماضي، أستفيد من الإيجابيات والأمور التي لم تنجح، لقد كنت شديد الانتقاد لنفسي، وأفكر فيما كان بإمكاني فعله بشكل أفضل، لأن الأمور لم تحدث كما هو متوقع".

    وأكد ألونسو أن خيبات الأمل هي التي تجعله مدربًا أفضل، لأنه يتعلم من خيبة الأمل إزاء الأمور التي لم يُكتب لها النجاح، ويحاول أن يدرك بأن الأمور ستتحسن.

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  • كيف استفاد في فترة ما بين الريال وتشيلسي؟

    وحول فترة التوقف، التي أعقبت رحيله عن ريال مدريد في يناير، وقبل توليه المسؤولية في تشيلسي، في يوليو، أكد ألونسو أنه استغلها من الدرجة الأولى لاستعادة طاقته.

    وأوضح "تلك الطاقة التي يحتاج إليها المدرب، حيث يجب أن يكون مفعمًا بالحيوية ليستمدها من الآخرين، من المهم للغاية، نقل هذا الشغف والحماس للعبة في كل حصة تدريبية، وفي كل خطة لعب. استغللت هذا الوقت لهذا الغرض تحديدًا، لم أشاهد الكثير من مباريات كرة القدم. كان الأمر يتعلق بي، وبالشعور بها".

    وكشف ألونسو عن رؤيته بشأن ضرورة التوازن بين الشخصيات، ومراحل النضج للاعبين، بين أوائل العشرينيات والثلاثينيات، وكيفية تفاعلهم معًا، وإنشاء روابط قوية، والتي لا تقل أهمية عن الأمور التكتيكية، موضحًا أن روح الفريق تأتي أولًا، ثم الفوز في المباريات وتقديم أداء جيد.

  • ظاهرة مثيرة في تشيلسي

    ولعل من الأمور اللافتة للنظر، بأن تشابي ألونسو هو أول شخص يتم تعيينه في عهد الملاك الحاليين، ليمنح لقب "مدير فني"، بدلًا من مدرب رئيس.

    إضافة إلى ذلك، اتجاه البلوز للتعاقد مع لاعبين مخضرمين، مثل داني ويلبيك (35 عامًا) وجوردان هندرسون (36 عامًا)، ما يعد مؤشرًا نحو اتجاه ألونسو إلى عناصر الخبرة التي كان تشيلسي يواجه انتقادات بسبب الافتقار إليها في المواسم الماضية.

    وقال ألونسو حول تلك الظواهر "ليس الأمر أن أملك السلطة أو الرؤية الكاملة، أحب أن يكون من حولي أكفاء؛ لأنني لا أملك الحقيقة الكاملة لكل شيء، أحب أن يكون معي أشخاص يكتسبون تلك المعرفة، أو تلك المعلومات التي لا أملكها، لنتخذ القرارات معًا".

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    أزمة تشابي الأول وتجربته مع جواديولا

    وكشف تشابي ألونسو عن أزمته الأولى مع تشيلسي، والتي لم تتعلق بالنادي نفسه، وإنما في صعوبة النوم، بسبب اضطراب الرحلات الجوية الطويلة، فيما يتعلق بجولة الفريق التحضيرية للموسم الجديد.

    ومن المثير حول تشابي ألونسو أنه يشارك لاعبيه الجدد في التدريبات؛ حيث أبدوا إعجابهم الكبير بمهارته الفنية وقدرته على التمرير، كونه يركض مسافة 10 كيلومترات، ثلاث مرات أسبوعيًا، كما يحافظ على وتيرته بشأن الركض لمدة 4 دقائق و30 ثانية لكل كيلومتر.

    وتطرق ألونسو للحديث عن تجربته مع المدرب بيب جوارديولا، الذي لعب تحت قيادته في بايرن ميونخ، قائلًا "كنا مقربين للغاية، وكنتُ فضوليًا جدًا، في تلك المرحلة من مسيرتي، كنت أستطيع الذهاب إلى مكتبه، وأقول: بيب، لماذا يحدث هذا؟ ما هي خطة اللعب؟، ربما لم أكن أمتلك تلك الثقة عندما كنت في العشرينيات، بأن أذهب إلى مكتب المدرب وأطرح عليه تلك الأسئلة".

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    لماذا اقتنع بتجربة تشيلسي؟

    وحول اقتناعه بتدريب تشيلسي بعد الرحيل عن ريال مدريد، قال ألونسو "كان لابد أن يكون الأمر بالغ الأهمية من هنا (أشار إلى قلبه وعقله)، رأيت أن التوقيت كان مناسبًا من النادي، ومناسبًا لي شخصيًا، إنها فرصة جيدة".

    وتابع "إنه فريق قدم أداءً رائعًا مؤخرًا، ولم يكن الوضع سيئًا كما بدا في نهاية الموسم الماضي؛ هناك إمكانات كبيرة للتحسن، ولنرَ كم سيستغرق ذلك من الوقت".

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