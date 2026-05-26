تسللا للملعب لحظة رفع الكأس.. القبض على مشجعين لآرسنال بتهمة انتحال الشخصية و17 آخرين للشغب!

وفي حين تم التعامل مع الحادث الذي وقع في الملعب بسرعة، تفاقمت في الوقت نفسه تحديات أكبر بكثير تتعلق بالنظام العام في شمال لندن، حيث تجمع آلاف المشجعين. وقال متحدث باسم شرطة العاصمة، عبر موقع «ماي لندن»: «تم نشر أفراد الشرطة حول ملعب الإمارات والمنطقة المحيطة به يوم الأحد، 24 مايو، مع تجمع حشود كبيرة للاحتفال بفوز آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

"قبل حلول المساء، عملنا عن كثب مع نادي آرسنال وشركائنا في خدمات الطوارئ لضمان وجود خطة جاهزة للتعامل مع الحشود المتوقعة. في حوالي الساعة 6 مساءً، وضعنا حواجز لمنع المزيد من الأشخاص من دخول محيط الملعب. كان ذلك بهدف منع الازدحام والحفاظ على سلامة الأشخاص في المنطقة.

"ورغم أن الأمسية مرت دون وقوع حوادث تذكر، فقد قمنا باعتقال 17 شخصاً في محيط الاستاد بتهم مختلفة، منها الشجار، والسكر والإخلال بالنظام العام، والاعتداء على أحد العاملين في خدمات الطوارئ."