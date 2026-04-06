تجدر الإشارة إلى أنه من غير الواضح في الوقت الحالي حجم التشكيلة التي سيُسمح لويجمان بتسميتها للمشاركة في كأس العالم. فقد تم توسيع تشكيلات الرجال إلى 26 لاعبًا في نسخة عام 2022، وظل هذا العدد ساريًا لعام 2026، كما سُمح بزيادة أعداد اللاعبين في معظم البطولات القارية منذ ذلك الحين. ولم يحدث الشيء نفسه في كرة القدم النسائية، حيث اقتصرت قائمة ويجمان على 23 لاعبة لكأس العالم للسيدات 2023 ويورو 2025. ومن المؤكد أن المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ستظهر مع اقتراب البطولة.

سيكون هناك حارس مرمى آخر يتعين على ويجمان اختياره، وهذا أمر مؤكد. لم تحصل أي من الخيارات الأخرى في مجموعة اللاعبات على وقت لعب ثابت في الأشهر الأخيرة، ومن المرجح أن يكون هذا هو الفارق في النهاية. يبدو أن الاختيار سيكون بين خيارا كيتينغوإيلي روبوك، لكن صوفي باغالي تلقت أيضًا استدعاءات مؤخرًا عندما تعرضت بعض اللاعبات للإصابة.

عندما يتعلق الأمر بالمدافعات، وبسبب التنوع الكبير في قدرات العديد من اللاعبات المرشحات للانضمام إلى تشكيلة كأس العالم للسيدات 2027، من الصعب دائمًا تقدير المجموعة التي ستستقر عليها ويجمان. من الناحية الواقعية، فإن جميع المراكز في خط الدفاع مغطاة بالست لاعبات المذكورات سابقًا، لذا فإن الأمر يتعلق فقط بالصفات الأخرى أو العمق الإضافي في المراكز الذي تريد أن يكون تحت تصرفها.

يمكن لكل من نيام تشارلز وأنوك دنتون وتايلور هيندز اللعب على الجانب الأيمن أو الأيسر، مع ظهور بوبي باتينسون مؤخرًا كخيار طبيعي لدور الظهير الأيسر الذي يمثل مشكلة. من ناحية أخرى، كانت لاعبة قلب الدفاع لوت ووبين-موي جزءًا من تشكيلات كأس الأمم الأوروبية 2022 وكأس العالم للسيدات 2023 وكأس الأمم الأوروبية 2025، وقد يكون ذلك عاملاً قويًا لصالحها.

في خط الوسط، تعاني غريس كلينتون من قلة المشاركة في المباريات منذ انتقالها في الصيف إلى مانشستر سيتي، وهو ما يضر بطموحاتها مع منتخب إنجلترا، في حين أن زميلتها في النادي لورا بليندكيلد براون تتألق مع متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، لكن ذلك لم يترجم بعد إلى المزيد من الفرص مع منتخب "الليونيس". كما دخلت إيريكا باركنسون، اللاعبة البالغة من العمر 17 عاماً التي حصلت على أول استدعاء للمنتخب الأول خلال فترة التوقف الدولية في أبريل بسبب إصابات تون وكلينتون، في المنافسة على هذا المركز.

ثم هناك فريا جودفري، المهاجمة البالغة من العمر 20 عاماً التي شاركت في آخر معسكرين لمنتخب إنجلترا وسط إصابات المهاجمات الأخريات. المناطق الهجومية مزدحمة في هذا الفريق، لذا قد يكون انضمامها إلى التشكيلة الصيف المقبل مرهوناً بغياب لاعبات أخريات فقط، لكن الكثير يمكن أن يتغير بين الآن وحتى ذلك الحين فيما يتعلق بوقت اللعب والمستوى أيضاً.

إجمالي عدد اللاعبات: 31