تسع فرق في خمس نقاط، صراع البقاء في دوري الدرجة الثانية: إنسيني يبعث الأمل في نفوس بيسكارا وباري وسامبدوريا لتجنب المأساة

ورغم أن بادوفا ومانتوفا وإمبولي تتصدر السباق لتجنب الهبوط، إلا أن الفريقين لا يمكنهما التراخي في التركيز، خاصة وأن الفارق بين الفرق الستة لا يتجاوز نقطتين فقط. الفريق الأكثر جاهزية هو بلا شك بيسكارا، الذي شهد تحولاً جذرياً منذ وصول إنسيني وحقق خمسة نتائج إيجابية متتالية. أعلى بقليل، برصيد 30 نقطة، توجد ريجيانا وسبيزيا. الفريق الإيميلي، على عكس دلفينو، في حالة هبوط حر، على الرغم من أن التعادل في مباراة منتصف الأسبوع ضد مونزا أعاد الأمل. بدا أن سبيزيا قد رفعت رأسها، بعد الفوز المقنع 4-2 على مونزا والعديد من التحسينات في مستوى اللعب، لكنها تعرضت لهزيمة ثقيلة 3-0 أمام مودينا قبل أن تتعرض لخسارة في الوقت المحتسب بدل الضائع على يد إمبولي (1-1 في مباراة منتصف الأسبوع).





ثلاثة فرق متساوية برصيد 31 نقطة: إنتيلا، سامبدوريا وباري. إنتيلا، بعد بداية ممتازة في الدوري كفريق صاعد حديثاً، انغمس في صراع البقاء. سامبدوريا وباري بدآ الموسم بأمل مختلف عن الأبيض والأزرق، لكنهما يجدان نفسيهما مجدداً في قاع ترتيب دوري الدرجة الثانية. لا يستطيع كلا الفريقين تحقيق نتائج متواصلة، وخاصة السامبدوريا، التي بعد بضعة نتائج إيجابية، غرقت مجدداً، ولم يحقق تغيير المدرب، الذي أصبح الآن أتيليو لومباردو، النتيجة المرجوة. وفي مباراة منتصف الأسبوع، جاءت الهزيمة الرابعة عشرة في الدوري على يد كاراريزي.