أوضح هانزي فليك بشكل قاطع أن التألق الهجومي اللافت لبرشلونة في الأسابيع الأولى من الموسم لن يشتت انتباهه عن هدفه الأساسي في سوق الانتقالات. ورغم مشاهدته لفريقه وهو يكتسح فالنسيا في ملعب المستايا، لا يزال المدرب الألماني متمسكًا برأيه بأن تشكيلته الحالية لا تزال غير مكتملة.
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رغم تسجيل 17 هدفاً في 4 مباريات.. فليك غير راضٍ ويطالب برشلونة بمهاجم صريح!
خماسية المستايا تحافظ على العلامة الكاملة
قدم الفريق الكتالوني أداءً قاسيًا في المستايا يوم الأحد، حيث مزق شباك أصحاب الأرض في انتصار حاسم بخماسية نظيفة. وسجل لامين يامال ثنائية، بينما أضاف كل من فيرمين لوبيز، ورافينيا، وبيدري أسماءهم إلى قائمة الهدافين ليحكموا قبضتهم على صدارة الدوري الإسباني. هذا الفوز العريض وسع الفارق في الصدارة إلى ثلاث نقاط، مستغلاً الهزيمة المفاجئة التي تعرض لها ريال مدريد أمام ريال بيتيس.
- AFP
المدرب يطالب بمهاجم تقليدي
ورغم رؤيته لفريقه يسجل 17 هدفًا في أول أربع مباريات بالدوري، أصر المدير الفني على أن الفريق لا يزال بحاجة ماسة إلى مهاجم صريح. وعند سؤاله عقب الفوز الكاسح على فالنسيا عما إذا كان هذا السجل التهديفي الغزير قد غير من أولوياته، أجاب فليك عبر شبكة "بارسا بلوجرانا": "هذا لا يغير أفكارنا. نحن بحاجة بطبيعة الحال إلى مهاجم رقم 9 حقيقي، هذا أمر واضح. لكننا نمتلك جودة هائلة في خط الهجوم، وكذلك في خط الوسط، حيث يمكن للجميع تسجيل الأهداف".
هجوم فتاك
حتى الآن، نجح الأداء الاستثنائي للثلاثي أنتوني جوردون، ويامال، ورافينيا في التغطية على فشل النادي في التعاقد مع جوليان ألفاريز خلال فترة الانتقالات الصيفية. كما شهدت المباراة من طرف واحد في المستايا الظهور الأول لجابرييل جيسوس مع برشلونة قادمًا من مقاعد البدلاء، بينما أشرك فالنسيا لاعب ليفربول المعار هارفي إليوت في الشوط الثاني. علاوة على ذلك، شهدت المواجهة المشاركة الأساسية الأولى للنجم رودري، صفقة الـ 65 مليون جنيه إسترليني، في قلب وسط الملعب الكتالوني.
- Getty Images Sport
الافتتاحية الأوروبية تختبر الزخم
تتجه أنظار فليك الآن سريعًا نحو القارة العجوز، حيث يستضيف برشلونة نظيره الهولندي فينورد في افتتاحية مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء. وستكون المداورة بين اللاعبين والقدرة على التحمل البدني تحت المجهر مع انطلاق المباريات الأوروبية الشاقة في منتصف الأسبوع. ويبقى التحدي الأبرز أمام العملاق الكتالوني هو الحفاظ على هذا الزخم التهديفي العالي بدون مهاجم صريح، في سعيه لمواصلة بدايته المثالية.
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