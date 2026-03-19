تستمر أزمة الإصابات في خط دفاع تشيلسي، حيث أكد ليام روزينيور غياب تريفو تشالوباه لفترة طويلة

أثار المدافع البالغ من العمر 26 عامًا قلقًا بالغًا بين جماهير ستامفورد بريدج بعد أن تم إخراجه على نقالة خلال الهزيمة التي مني بها الفريق أمام باريس سان جيرمان في منتصف الأسبوع. وتزايدت المخاوف من إصابته بكسر طويل الأمد عندما نشر تشالوباه صورة لساقه المضمّدة بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وقت قصير من صافرة النهاية.

ومع ذلك، أظهرت الفحوصات اللاحقة تشخيصًا أكثر تفاؤلًا قليلاً مقارنة بالمخاوف الأولية التي كانت تشير إلى "نهاية الموسم". ورغم أن الإصابة لا تزال خطيرة بما يكفي لتعطيل بقية موسم تشيلسي، يتوقع الطاقم الطبي أن تستغرق فترة التعافي حوالي ستة أسابيع.