تستمر الخلافات بين آلان شيرر وأنطوني جوردون، حيث يصر المهاجم الأسطوري السابق لنيوكاسل على ادعائه بمرضه الذي أثار غضب الجناح الإنجليزي

لم يكن شيرر الوحيد الذي شكك في مهنية جوردون، حيث علق الثنائي السابق في مانشستر يونايتد، روي كين وواين روني، على الموقف أيضًا. وكرر كين هذا الرأي في برنامج «ذا أوفرلاب»، قائلاً: «كيف يمكن أن تكون مريضًا وتشارك في المباراة لمدة نصف ساعة؟» كما استخف روني بدعوى المرض، قائلاً: «إذا كنت مريضًا، فأنت مريض. لا ينبغي أن تكون هناك. لقد مر بجانبنا قبل المباراة ولم يصافحنا. قال إنه لا يريدنا أن نصاب بأي شيء، لكنه بعد ذلك دخل غرفة الملابس مع زملائه في الفريق."

نفى لاعب إيفرتون السابق بشدة هذا الادعاء بعدم تقديره لفريق الإعلام، حيث أوضح أنه كان معزولاً في مكان مؤقت لتجنب انتشار المرض.

وأضاف جوردون: "أعتقد أن روني هو من قال إنني مررت بجانبهم ولم أصافحهم، ثم دخلت غرفة الملابس". "لقد غيرت ملابسي بنفسي في غرفة ملابس بحجم هذه. كنت وحدي مع مغسلة. لذا كان هذا هراءً تامًا، وأعتقد أنهم بحاجة إلى تحسين أدائهم".