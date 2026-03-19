تسبب ريال مدريد في قلق بشأن إصابة تيبو كورتوا قبل المباراة الحاسمة في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ
إصابة كورتوا في مباراة مانشستر سيتي
أصيب كورتوا خلال مباراة الإياب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء ضد مانشستر سيتي. وتم استبدال الحارس بلونين في نهاية الشوط الأول من المباراة، حيث أكمل ريال مدريد فوزه بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين ليحجز مكانه في ربع نهائي البطولة. وقال مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا بعد الفوز إن التبديل كان مجرد إجراء احترازي. وقال للصحفيين: "شعر كورتوا ببعض الانزعاج وأراد الاستمرار، لكن لم يكن من الضروري المخاطرة لأننا سنخوض نهائيًا آخر بعد أربعة أيام: ديربي مهم جدًا ومباراة صعبة للغاية. والشيء الجيد هو وجود حارس مرمى مثل لونين، الذي كان صريحاً جيداً في الشوط الثاني وأظهر صلابة. ومن هنا، أود أن أهنئه لأن ما يفعله في كل مرة تتاح له الفرصة للدفاع عن مرمى ريال مدريد ليس بالأمر السهل".
ريال مدريد يصدر تحديثًا بشأن كورتوا
ومع ذلك، أكد نادي ريال مدريد الآن أن كورتوا يعاني بالفعل من إصابة وأنه سيغيب عن الملاعب، حيث جاء في البيان: "بعد الفحوصات التي أجراها اليوم الجهاز الطبي لريال مدريد على لاعبنا تيبو كورتوا، تم تشخيص إصابته بتمزق عضلي في العضلة المستقيمة الفخذية ضمن عضلات الفخذ اليمنى. وسيتم متابعة حالته الصحية حتى يتعافى تمامًا."
كم من الوقت سيغيب كورتوا عن ريال مدريد؟
يتوقع ريال مدريد أن يغيب كورتوا عن الملاعب لمدة ستة أسابيع، وفقًا لصحيفة «دياريو آس». وإذا ثبتت صحة هذا التقرير، فهذا يعني أن كورتوا سيغيب عن بعض المباريات الحاسمة للـ«بلانكوس»، بدءًا من ديربي السبت ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني. ومن المرجح أيضًا أن يغيب كورتوا عن مباراتي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ، بالإضافة إلى مباريات الدوري الإسباني ضد ريال مايوركا وجيرونا وألافيس وريال بيتيس.
سيحل لونين محل كورتوا أثناء غيابه، وهو خيار ذو خبرة. ومع ذلك، فإن خسارة كورتوا ستكون ضربة قوية لفريق أربيلوا، حيث يُعتبر الحارس أحد أفضل الحراس في العالم.
"مباراة خاصة" في دوري أبطال أوروبا لريال مدريد
قد يضطر ريال مدريد إلى الاستغناء عن كورتوا، لكن أربيلوا لا يزال يشعر بالثقة فيما يتعلق بدوري أبطال أوروبا. وقال للصحفيين بعد الفوز على مانشستر سيتي: «دوري أبطال أوروبا له مكانة خاصة لدى ريال مدريد، وقد واجهنا أحد أفضل الفرق في أوروبا. ثم سنواجه بايرن ميونيخ وربما باريس سان جيرمان لاحقًا. إذا أردنا الفوز بهذه المباريات، علينا أن نلعب كما لعبنا الليلة وكما لعبنا قبل ستة أيام. لقد حالفنا الحظ في هاتين المباراتين، لكننا استحقينا الفوز في كلتيهما. النتيجة الإجمالية 5-1 تقول كل شيء. علينا أن نواصل المضي قدماً، وبالتأكيد سنواجه بايرن".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يستضيف ريال مدريد فريق أتلتيكو مدريد مساء الأحد على ملعب سانتياغو برنابيو. وكان فريق دييغو سيميوني قد فاز على ريال مدريد بنتيجة 5-2 في وقت سابق من الموسم في الدوري الإسباني، ويخوض هذه المباراة بعد أن حجز مكانه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بفوزه على توتنهام.
إعلان