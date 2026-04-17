"تسببوا في ضرر لا يمكن إصلاحه".. برشلونة يبرر قراره بشكوى التحكيم بعد الخروج الأوروبي أمام أتلتيكو مدريد!
برشلونة يرد على أخطاء التحكيم
وقد تحدث يوستي لتبرير قرار النادي بتقديم شكوى رسمية إلى الهيئة المنظمة لكرة القدم الأوروبية. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مباراة ربع النهائي المثيرة للجدل ضد منافسه المحلي أتلتيكو مدريد، حيث أثارت عدة قرارات غضب إدارة البلوجرانا.
وتسلط الشكوى الضوء على سلسلة من الحوادث المثيرة للجدل، بما في ذلك البطاقة الحمراء التي حصل عليها باو كوبارسي، ولمسة اليد المزعومة لمارك بوبيل، وطرد إريك جارسيا.
علاوة على ذلك، يسعى النادي للحصول على توضيح بشأن ركلة جزاء محتملة لداني أولمو واشتباك مثير للجدل بين فيرمين لوبيز وخوان موسو.
وأوضح يوستي: "لقد أردنا تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن المباراة التي أخرجتنا من دوري أبطال أوروبا، وهي أخطاء جسيمة أردنا إيصالها في هذا البيان، والتي تم شرحها جيدًا ونعتقد أنها لا تتوافق مع لوائح كرة القدم". وأصر على أن تأثير هذه القرارات تجاوز حدود الملعب، قائلاً: "لقد تسببت لنا في أضرار اقتصادية ورياضية جسيمة، ومن ثم فإنها تعكس سخطنا أمام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".
المطالبة بالمساءلة في عصر تقنية الفيديو
ينبع إحباط النادي من الاعتقاد بأن معايير التحكيم الحالية تخذل هذه الرياضة، لا سيما في ضوء الموارد التكنولوجية المتاحة للحكام.
ويزداد هذا الشعور بالظلم حدةً بسبب خسارة برشلونة في مجموع المباراتين بنتيجة 3-2، وهي نتيجة يعتقد المسؤولون في النادي أنها تأثرت بشكل مباشر بالقرارات المثيرة للجدل.
وأكد يوستي أن الهدف من الشكوى هو إحداث تغيير في كرة القدم الأوروبية لضمان ألا تتعرض الأندية الأخرى لمصير مماثل في المستقبل.
وقال المسؤول: "نقوم بذلك من منظور بناء، على الرغم من خروجنا من البطولة، أردنا أن ننقل إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه يجب تحسين الأمور. نعتقد أنه بوجود ستة أشخاص من هيئة التحكيم في المباراة، لا يمكن أن تحدث أخطاء كثيرة، وبالتالي، نعتقد أن هذا يلحق ضرراً كبيراً بكرة القدم. لا نفهم كيف لا يتم احتساب أخطاء فادحة، مع وجود غرفة VAR، كما نفهم أنه يجب احتسابها".
التركيز على مستقبل مشرق
ورغم أن مرارة الخروج من البطولة لا تزال حاضرة، فإن إدارة برشلونة حريصة على ضمان استمرار تركيز الجهاز الفني واللاعبين على الأهداف المتبقية. ويمر النادي حاليًا بفترة انتقالية، معتمدًا بشكل كبير على جيل جديد من المواهب الصاعدة من أكاديمية لاماسيا.
وأكمل يوستي: "علينا دائمًا أن نتطلع إلى الأمام؛ فهناك أمر يتعلق بالدفاع عن مؤسستنا، وآخر يتعلق بالتطلع إلى المستقبل".
وسارع إلى الإشادة بأداء الفريق على الرغم من النتيجة النهائية: "لعب الفريق كرة قدم رائعة، بمجموعة شابة جدًا، والآن حان الوقت للتطلع إلى الأمام".
الثقة في حركة الشباب
على الرغم من "الضرر الجسيم" الذي أشاروا إليه في شكواهم، يسود شعور بالتفاؤل في ملعب "سبوتيفاي كامب نو" بشأن المسار الطويل الأمد للفريق. فقد شكّلت العلاقة بين المشجعين والجيل الحالي من اللاعبين جانبًا مشرقًا وسط خيبة أملهم الأوروبية.
وفي ختام كلمته، قال يوستي: "إنها رسالة فخر؛ فقد مر وقت طويل منذ أن رأينا الجماهير، مهما حدث، تبقى في الملعب لتصفق للاعبين. وهذا تواصل كبير بين الفريق والمشجعين لم نشهده منذ وقت طويل. فريق شاب، ملتزم جدًا بالنادي، وأنا مقتنع بأنهم سيرفعون قريبًا كأس دوري أبطال أوروبا، وأنهم سيقاتلون حتى النهاية حتى يعود الكأس إلى دياره."