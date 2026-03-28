تزايدت آمال جيمس غارنر في المشاركة بكأس العالم بعد أن وصف توماس توخيل نجم إيفرتون بـ«فالفيردي الصغير» عقب ظهوره الأول المثير للإعجاب مع منتخب إنجلترا

أظهر خريج أكاديمية مانشستر يونايتد السابق نضجًا لا يتناسب مع قلة مشاركاته مع المنتخب الأول، حيث سيطر على وتيرة المباراة وأدار الكرات الثابتة بدقة. وقد أعطت قدرته على الموازنة بين الانتقالات الدفاعية والتمريرات الهجومية لمحة عن كيفية اندماجه في التشكيلة النهائية استعدادًا لكأس العالم 2026.

وقال توخيل للصحفيين في مؤتمره الصحفي بعد المباراة: "جيمس غارنر هو نسخة مصغرة من فالفيردي!". "إنه في طريقه إلى ذلك وقد لعب بشكل جيد للغاية. يتمتع بثقة طبيعية، وهو قوي بدنيًا للغاية، وفاز بالعديد من الكرات. في بعض المواقف، يمكنه أن يكون أكثر انفتاحًا في وضعية جسده وأن يتقدم بمزيد من الثقة. كان متورطًا في بعض حالات فقدان الكرة التي أدت إلى فقداننا بعض الثقة في آخر 10 دقائق من الشوط الأول، لكنه كان مثيرًا للإعجاب للغاية من حيث طريقة تدريبه وأدائه".