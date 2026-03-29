جوهرة برشلونة وقاهر باريس: ترينكاو وسواريز .. خصوم الغد بـ"140 مليون" وكابوس جيوكيريس يطارد سبورتنج!

صفقات "ذهبية" في الطريق إلى السعودية..

كما ذكرنا سلفًا عبر موقع "جول"، الأمر تحول إلى تحذير إلى سبورتنج لشبونة، بخسارة قوته الهجومية الضاربة، من جديد، في الميركاتو الصيفي، وسط أنظار الأندية السعودية، التي باتت تضع ثنائي الفريق ضمن أولوياتها.

هذا التحذير وجهته صحيفة "أبولا" البرتغالية"، إلى سبورتنج لشبونة، بعنوان "انتبه! سواريز وترينكاو في طريقهما إلى المملكة العربية السعودية"، حيث نال لويس "خافيير" سواريز وفرانشيسكو ترينكاو، اهتمامًا كبيرًا من قِبل أندية دوري روشن، التي تستعد لتقديم عروض مغرية في الصيف المُقبل، الأمر الذي يعيد ذكريات مؤلمة إلى بطل البرتغال، ليس ببعيدة على الإطلاق.

في الواقع، تعد أكاديمية سبورتنج لشبونة، إحدى أشهر الأكاديميات التي أنجبت لاعبين غزوا ملاعب أوروبا، وفازوا بالكرة الذهبية، على غرار لويس فيجو وكريستيانو رونالدو، الأمر الذي يجعل العناصر المتألقة مع العملاق البرتغالي، بمثابة مطمعًا كبيرًا لمختلف أندية العالم.

  • 140 مليون: سبورتنج بين خيارين "أحلاهما مرّ" أمام السعودية

    وبحسب ما ذكرته الصحيفة البرتغالية، فإن سواريز وترينكاو، اللذين يقدمان مستويات مذهلة مع سبورتنج لشبونة، من المرجح أن يجعلا النادي بين خيارين أحلاهما مرّ، إذا ما تأكدت تحركات أندية دوري روشن السعودي.

    لويس سواريز، انتقل إلى سبورتنج لشبونة، الصيف الماضي، من ألميريا، مقابل 22.1 مليون يورو، ومتغيرات تتخطى حاجز الـ5 ملايين، ليصبح أغلى صفقة للنادي البرتغالي، فيما أثبت الكولومبي، بأنه خير تعويض لرحيل فيكتور جيوكيريس، بعدما بات هدافًا للفريق، وللدوري بشكل عام، فيما يرتبط بعقد حتى عام 2030، بشرط جزائي قيمته 80 مليون يورو.

    أما عن فرانشيسكو ترينكاو، فهو لم يكن بمنأى عن اهتمام السعودية، وخاصة نادي النصر، الذي ارتبط اسمه به في وقت سابق، بناءً على ترشيح من المدير الفني جورج جيسوس، قبل أن التعاقد مع كينجسلي كومان، وهو الذي جدد عقده مؤخرًا حتى عام 2030، بشرط جزائي يقدر بمبلغ 60 مليون يورو.

    هذا الأمر يعني أن هناك "140" مليون يورو، مطلوبة من قِبل أندية السعودية، من أجل حسم صفقة الثنائي، وهو الأمر الذي يجعل سبورتنج لشبونة بين خيارين كلاهما ليس سهلًا..

    * إما التخلي عنهما، وتوفير سيولة مالية ضخمة تمكن النادي من إبرام صفقات من العيار الثقيل.

    * خسارة اثنين من أبرز عناصر الفريق، ويمثلان قوة هجومية ضاربة.

    • إعلان
  • Luis Suarez Trincao Sporting CPGetty

    جوهرة برشلونة وقاهر باريس

    منذ بداية الموسم، وكان ترينكاو وسواريز تحت الأضواء، وهذا ما تحدثنا عنه عبر موقع "جول"، في مقالين بعنوان "النصر سيندم عليه والحسرة الأكبر لبرشلونة .. سهم ترينكاو انطلق بسرعة تسبق بريق الأضواء ولشبونة يكسب الرهان!" و"لويس سواريز "كولومبيا" .. الاسم ليس ما يجمعه فقط مع صديق ميسي واكتئاب قلب مسيرته رأسًا على عقب!"

    نجم تشابه اسمه مع أسطورة برشلونة وليفربول، ونجم إنتر ميامي الحالي، لويس سواريز، سجل اسمه بحروف من ذهب، في أول مواسمه مع سبورتنج لشبونة، حيث أثبت بأن النادي البرتغالي لا يحتاج لأن يذرف دمعة واحدة على رحيل فيكتور جيوكيريس، وأن النادي يملك عينًا ثاقبة، قادرة على التنقيب عن مواهب كروية فذة.

    صاحب الـ28 عامًا، الذي عانى فترة من اكتئاب غير مجرى حياته، صار سريعًا رأس الحربة الذي يعتمد عليه سبورتنج لشبونة، وتمكن من إحراز 33 هدفًا و7 تمريرات حاسمة في 42 مباراة، بجميع المسابقات، خلال الموسم الجاري، كما أنه ترك بصمته، وتمكن من إسقاط باريس سان جيرمان بهدفين، ودك شباك نابولي، في دوري أبطال أوروبا، كما لعب دورًا في ريمونتادا سبورتنج "المذهلة" أمام بودو/ جليمت، بعد خسارة الذهاب بثلاثية نظيفة، حيث سجل هدفًا وصنع آخر في الإياب، ليرد سبورتنج بخماسية، بعد الامتداد للوقت الإضافي.

    أضف إلى ذلك، إحرازه لـ24 هدفًا و5 تمريرات حاسمة في 25 مباراة بالدوري البرتغالي، ليتربع في صدارة الهدافين، إلا أن هناك نقطة غير مطمئنة، وهي خروجه عن النص كثيرًا، ما انعكس على حصوله على 10 بطاقات صفراء.

    أما عن فرانشيسكو ترينكاو، صاحب الـ26 عامًا، والذي أنقذ آمال البرتغال أمام الدنمارك، في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2025، فهو أيضًا يعد حصانًا رابحًا، لسبورتنج، وهو الذي يقدر على اللعب كصانع ألعاب أو جناح أيمن وأيسر.

    البرتغالي القادم من برشلونة، أيضًا يملك سجلًا مميزًا، بإحرازه 11 هدفًا و17 تمريرة حاسمة في 42 مباراة، منها 7 مساهمات في دوري أبطال أوروبا، ترك فيها بصمته أمام كيرات ألماتي ويوفنتوس وكلوب بروج وأتلتيك بيلباو وبودو/جليمت.

  • Goal ONLY Ronaldo Benzema GFXGoal AR

    أصدقاء اليوم .. خصوم الغد "لا محالة"

    لعل السيناريو الأصعب، إذا ما تحقق انتقال ثنائي سبورتنج لشبونة، أن يلعبا معًا في فريق واحد، ويتوقع أن يطبقا مبدأ "أصدقاء اليوم .. خصوم الغد".

    في الدوري السعودي، تطبق هذا المبدأ كثيرًا، سواءً بين كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وناتشو، رفاق ريال مدريد، وروبرتو فيرمينو وفابينيو، ورياض محرز وإيمريك لابورت، وإدوارد ميندي وخاليدو كوليبالي، وروبن نيفيز ورونالدو وأوتافيو (أبناء البرتغال)، ونيمار مع جورجينيو فينالدوم.

    وحتى إذا لم يذهبا إلى دوري روشن، فإن الاتجاه القادم بأن يصبح الصديقان خصمين في أهم حدث كروي عالمي، حال مشاركتهما مع منتخبي البرتغال وكولومبيا، اللذين سيلتقيان في المجموعة الحادية عشرة، مع أوزبكستان والقادم من (جمهور الكونغو ضد جامايكا).


  • Max Dowman Viktor GyokeresGetty Images

    هل يتجدد تمرد جيوكيريس؟

    هذا السيناريو ليس ببعيد، بل يعود إلى الصيف الماضي فقط، عندما قرر فيكتور جيوكيريس أن يتمرد على ناديه سبورتنج لشبونة، من أجل الانتقال إلى آرسنال.

    ورغم الإجراءات التأديبية التي فرضها رئيس سبورتنج، فريديريكو فارانداس، على جيوكيريس، إلا أن تمرده قد انتصر، بعد تغيبه عن التدريبات، حتى أتم انتقاله إلى صفوف الجانرز.

    وإذا ما تحدثنا بلغة الأموال، فإن قدوم عرض من أندية صندوق الاستثمارات، أو القادسية، المملوك لشهر آرامكو، من شأنه أن يعد حافزًا كبيرًا لترينكاو وسواريز، فضلًا عن تواجد نجوم عالميين بحجم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، الأمر الذي قد يجعل سبورتنج مهددًا بحالات "تمرد" جديدة على غرار جيوكيريس.